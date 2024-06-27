Никаких гарантий, зато есть определённые обязательства для Украины.

Уже достаточно давно Зеленский раскатывает по миру и подписывает от лица Украины двусторонние соглашения "о безопасности". Изначально киевские деятели называли их соглашениями о гарантиях безопасности. Подразумевалось, что западные страны, подписав соглашение, должны были эту безопасность Украине гарантировать.

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Только ни в одном из подписанных двусторонних соглашений со странами Запада нет ни слова про эти самые "гарантии". Скорее, подписанные бумаги являлись соглашениями о намерениях. А так лидеры европейских стран, подписав документы, никакой дополнительной ответственности для своих стран не брали. Государства-подписанты просто "обязались" делать то, что и так делают. Поэтому в скором времени киевские деятели перестали употреблять слово "гарантии". когда заходит речь о таких соглашениях.

Двусторонних договоров Зеленскому показалось мало, и он решил подписать соглашение о безопасности сразу с объединением стран – с Европейским союзом. Что и было исполнено. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Как говорится в сообщении, соглашение подписано на полях двухдневного саммита Евросоюза в Брюсселе, куда специально прибыл Зеленский. В повестку проходящей встречи стран Европы также включены конфликт на Украине и связанные с ним вопросы.

Согласно данным агентства Reuters, подписанный документ предполагает проведение консультаций в течение 24 часов в случае "очередной агрессии" против Украины. В ходе этих консультаций стороны должны определить потребности Киева и соответствующие шаги ЕС в соответствии с принятыми обязательствами.

Подписанное соглашение предусматривает оказание военной помощи Украине по девяти направлениям. Среди них поставки вооружения, военная подготовка личного состава ВСУ, сотрудничество в военно-промышленной сфере и разминирование.

Соглашение заключено сроком на десять лет. Конкретный объём финансовых обязательств Евросоюза в рамках подписанного договора, то есть объём военной помощи со стороны ЕС, пока не определён.

Как сообщает ТАСС, помимо непосредственной военной помощи, Евросоюз обязуется вводить новые санкции в отношении России, а также бороться с мерами, которые РФ предпринимает для обхода действующих ограничений.

Что касается обязательств Украины в рамках подписанного соглашения, то она обязуется способствовать обеспечению безопасности Евросоюза, в том числе и предоставлением разведывательных данных, а также путём обмена военным опытом. Кроме того, Киев обязался дальше проводить демократические реформы, интегрировать свой оборонно-промышленный комплекс с европейским, отчитываться за уже предоставленную военную помощь, а также продолжать борьбу с коррупцией.

Ни слова о каких-то "гарантиях" для Украины в подписанном с Евросоюзом соглашении нет. Скорее, там больше этих гарантий для самого ЕС, поскольку это Киев обязуется способствовать "обеспечению безопасности" коллективной Европы. Если переводить с дипломатического языка на общедоступный, то киевские деятели во главе с Зеленским фактически пообещали продолжать конфликт в интересах западной коалиции. Ведь Запад уже не скрывает, что очень сильно хочет нанести России "стратегическое поражение". Только из этой затеи ничего не выйдет.