Кая Каллас ещё раз подтвердила цели западного мира.

Кая Каллас. Фото: AFP © Kenzo TRIBOUILLARD

Уже ни для кого в мире не является секретом, что Россия в одиночку противостоит западной коалиции в составе полусотни государств. Это страны НАТО и прочие союзники Соединённых Штатов.

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Маски были сброшены практически сразу же после начала Специальной военной операции на сопредельной территории. Ещё в начале апреля 2022 года покидающий свой пост глава всей европейской дипломатии Жозеп Боррель в абсолютно недипломатичной форме заявил, что основная цель коллективной Европы – поражение России на поле боя. А в январе 2023 года глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе своего выступления перед Парламентской Ассамблеей Совета Европы прямо выдала, что они [Запад, прим.] ведут войну против России. Разумеется, оба политика не конкретизировали, чьими руками они ведут войну и чьими силами хотят "победить" Россию.

Прошло достаточно много времени. Россия полностью владеет инициативой на поле боя в ходе проведения СВО, экономика страны идёт в рост, а военное производство увеличивается. А в Европе только усиливается антироссийская риторика. Западные политики продолжают мечтать о том, как нанести России "стратегическое поражение". Даже и не скрывают.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которой прочат место комиссара ЕС по дипломатии вместо Борреля, заявила, что государства Североатлантического альянса должны сделать "победу Киева" своей целью. Такое заявление Каллас сделала в ходе совместной пресс-конференции с пока действующим генсеком НАТО Столтенбергом.

"Мы должны определить победу как нашу цель в украинском конфликте, потому что нельзя выиграть его, если победа не определена как цель", – заявила Каллас.

Слова главы правительства Эстонии являются лишним подтверждением того, что именно НАТО является инициатором конфликта. Более того, Каллас признала непосредственное вовлечение альянса в конфликт. Потому что цели ставят обычно его стороны. А так всё в рамках традиционной западной политики – победить хотят они, но только чужими руками.