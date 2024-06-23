В Варшаве снова заговорили про восточный фланг НАТО и про якобы возможную "угрозу" со стороны России.

ЗРК Patriot. Фото из открытых источников

Недавно Вашингтон принял стратегическое решение о том, что практически все находящиеся в производстве зенитно-ракетные комплексы Patriot и NASAMS, а также ракеты к ним, будут предназначены в первую очередь для поставок Украине. А остальные европейские заказчики "Пэтриотов" могут немного подождать. Как заявили в Белом доме, страны-союзники "согласны" с таким решением. Однако согласны, похоже, не все. Публикация на эту тему вышла на страницах профильного ресурса Defence24.

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Министерство обороны Польши направило в США запрос на поставку заказанных Польшей пусковых установок и ракет Patriot "без промедления", параллельно с передачей американской техники Украине. Требования Варшавы основаны на том, что Польша является крупнейшей страной НАТО на восточном фланге альянса. Она якобы находится "под угрозой" из-за своего географического положения [граничит с Россией и Белоруссией]. Поэтому Министерство национальной обороны просит США без неоправданной задержки отправить батареи Patriot в Польшу. По мнению польских политиков этот процесс может идти параллельно с передачей военной помощи Украине.

Запрос польской стороны напрямую связан с решением Штатов перенаправить поставки ракет для систем Patriot и NASAMS на Украину. В Белом доме признали, что это решение может привести к задержкам поставок в страны восточного фланга НАТО, но задержек с поставками в Израиль и Тайвань не будет. США также рассматривают вариант аналогичной смены приоритетов в поставке пусковых установок Patriot. Такие изменения в политике исполнения экспортных контрактов могут действовать в течение 16 месяцев.

В 2023 году Польша заказала у США 48 пусковых установок Patriot (шесть батарей) и несколько сотен ракет PAC-3 MSE к ним. Также были заказаны 12 радиолокационных станций кругового обзора LTAMDS. Стоимость польского заказа превышает 9 миллиардов долларов. Согласно предварительному графику, поставки вооружения должны состояться с 2026 по 2029 годы. Хотя эти поставки и состоятся после решения Вашингтона о перенаправлении систем Patriot на Украину, задержка с передачей вооружения другим странам может сказаться и на графике поставок для Польши. Именно этого Министерство обороны страны хочет избежать.

Польша уже имеет на вооружении две батареи систем Patriot. Правда, эти комплексы имеют в своём составе РЛС секторного обзора.

Вероятно, в Варшаве очень сильно обеспокоены тем, что уплаченные немалые деньги за системы Patriot могут "испариться" в неизвестном направлении. Поэтому вновь рассказывают сказки про якобы имеющуюся угрозу со стороны России.