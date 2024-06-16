Штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево перед тем, как был уничтожен ударом "Ланцета". Скриншот видео Минобороны РФ

В ходе проведения Специальной военной операции Вооружённые силы РФ существенно проредили парк авиационной техники Воздушных сил Украины. И продолжают сокращать его в настоящее время, пока Киев с нетерпением ожидает истребители F-16, обещанные Западом.

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Публикация, посвящённая планомерной утилизации украинской военной техники вышла на страницах американского журнала Forbes. Автором материала является военный обозреватель издания Дэвид Экс – человек, который ни разу не был замечен в каких либо симпатиях к России. Но даже он вынужден признавать очевидные и очень неприятные для противника вещи.

Как говорится в публикации, аэродром Долгинцево в Днепропетровской области является одной из самых уязвимых баз Воздушных сил Украины. Аэродром расположен всего в 70 километрах от линии фронта, поэтому находится в пределах досягаемости "Ланцетов" – лучших ударных беспилотников российской армии.

С тех пор, как в августе 2023 года была представлена очередная модификация российского дрона, известная под обозначением "Изделие 53", аэродром Долгинцево стал подвергаться атакам беспилотников данного типа каждые несколько недель. За девять месяцев российские "Ланцеты" уничтожили на авиабазе как минимум четыре боевых самолёта: два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25. Первые два удара, нанесённые осень, застали Воздушные силы Украины врасплох. В результате было уничтожено два МиГ-29. Третий удар в ноябре 2023 года был нанесён, как предполагает Дэвид Экс, по ложной цели – нелетающему штурмовику Су-25. В данном случае, это был никакой не муляж, а действительно боевой самолёт [прим.] Но последний удар был нанесён явно по боеспособному самолёту. На видео, снятым разведывательным беспилотником, видно как российских дрон-камикадзе "Ланцет" разносит украинский Су-25 в куски. И нет никаких признаков того, что уничтоженный самолёт являлся ложной целью.

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Власти Украины и командование ВСУ признают, что у них есть проблемы с ПВО. В прошлом месяце Владимир Зеленский заявил, что из всех вооружений самыми дефицитными являются средства противовоздушной обороны. В распоряжении Воздушных сил имеются артиллерийские подразделения ПВО, но эти системы не могут заменить зенитно-ракетные комплексы большой дальности.

Один из уничтоженных Су-25 в прицеле "Ланцета". То самолёт, который обозреватель Forbes назвал "муляжём". Скриншот видео Минобороны РФ

Именно по этой причине Нидерланды недавно выступили с инициативой по предоставлению Украине большего количества радиолокационных систем и ракетных батарей. Эти усилия принесли результаты в виде поставки Киеву дополнительных систем Patriot и немецких IRIS-T.

В зависимости от того, где ВСУ развернут полученные комплексы, аэродром Долгинцево может получить прикрытие с воздуха. Однако нельзя исключать, что украинские лётчики "захотят покинуть" базу. И нет никаких причин, почему они это не могут сделать...

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Штурмовик Су-25 может с подвесными топливными баками может пролететь несколько сотен километров. Поэтому самолётов данного типа не обязательно летать к линии фронта именно с аэродрома Долгинцево. В распоряжении Воздушных сил Украины имеется около 20 десятка крупных авиабаз, десятки небольших аэродромов, а также импровизированные взлётно-посадочные полосы, разбросанные по территории страны.

Более того, как заявляет Экс, украинские авиационные бригады всегда делают ставку на эффект непредсказуемости, чтобы затруднить ВС РФ удары по аэродромам. Самолёты практически никогда не взлетают и не с одной полосы и не совершают посадку на ней же. Имеются инфраструктура для безопасной подготовки Су-25 на базах, которые не подвергаются постоянным атакам беспилотников. Но, как признаёт Дэвид Экс, наличие запасных аэродромов никак не может защитить украинские штурмовики во время боевых вылетов, когда они ведут огонь неуправляемыми ракетами.

Что касается запасов самих самолётов, то обозреватель американского журнала почему-то уверен, что Украина не исчерпает запасы штурмовиков Су-25 в текущем году. По его данным, на начало конфликта в распоряжении Воздушных сил имелось около трёх десятков полностью исправных самолётов данного типа. Ещё 13 машин находилось в капитальном ремонте. Северная Македония "подарила" ещё четыре штурмовика, а украинские технические специалисты смогли восстановить несколько штурмовиков из числа тридцати машин, находившихся на хранении.

Как заявляет Экс, пополнение парка штурмовиков компенсировало потери Воздушных сил. По данным обозревателя Forbes, ВСУ якобы потеряли всего 18 штурмовиков Су-25, включая тот, что был недавно уничтожен на аэродроме Долгинцево ударом "Ланцета". Экс предполагает, что 299-я авиационная бригада – единственное соединение Воздушных сил Украины, эксплуатирующее Су-25, в настоящее время, вероятно, имеет в своём распоряжении больше штурмовиков, чем до начала конфликта. Но это, по мнению эксперта, не означает, что хорошие самолёты надо делать мишенями, оставляя их под открытым небом на самом уязвимом аэродроме Украины.

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P.S, Отсутствие адекватной оценки реальности – одна из черт работ этого военного обозревателя Forbes. Вероятно, из-за океана обстановка "виднее", Налицо попытка выдать желаемое за действительное. Оптимизм в плане оставшихся у Украины самолётов Су-25 просто зашкаливает.

После распада СССР Украина получила от 50 до 70 штурмовиков Су-25 в различных модификациях, включая учебно-боевые машины. С учётом понесённых потерь и поставок со стороны западной коалиции, в настоящее время в распоряжении Воздушных сил Украины всего несколько единиц полностью боевых Су-25 [вероятно, до пяти машин], а также несколько "спарок" Су-25УБ (учебно-боевые).