Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Италия останется без новых немецких танков Leopard 2A8: переговоры между Leonardo и KNDS прекращены
Согласно официальной формулировке, стороны так и не смогли договориться об окончательной конфигурации танка для итальянской армии.

Leopard 2A8. Фото из открытых источников

Основной боевой танк Leopard 2, разработанный немецкой оборонной фирмой  Krauss-Maffei, был принят на вооружение немецкой армии в 1979 году. За годы производства танк, являющийся основной боевой машиной бронетанковых частей стран Европы, неоднократно модернизировался. Самой совершенной его версией является модификация Leopard 2A8, которая пока выпускается достаточно малым тиражом. Именно такие танки власти Италии хотели приобрести для оснащения своих вооружённых сил. Но что-то пошло не так... 

реклама

По данным профильного ресурса Breaking Defense, итальянская оборонная фирма Leonardo и франко-германский холдинг KNDS (результат слияния немецкого концерна KMW и французской фирмы Nexter), отказались от дальнейших переговоров, касавшихся партнёрства в оборонной сфере. Стороны пытались заключить соглашение о совместном производстве танков Leopard 2A8 для нужд итальянской армии, но так и не смогли договорится относительно конфигурации боевых машин.

В неожиданном заявлении холдинг KNDS сообщил, что фирма "больше не ведет переговоры с Leonardo SpA относительно потенциального партнерства". Переговоры касались именно последней версии платформы [танка, прим.], а также требований Италии к новым боевым машинам пехоты.

"Сторонам не удалось договориться о конфигурации [Leopard], и, следовательно, переговоры о стратегическом участии Леонардо в KNDS также не увенчались успехом", — заявил Фрэнк Хоун, генеральный директор KNDS NV.

Как сообщает Breaking Defense, переговоры между сторонами начались ещё в декабре 2023 года, после того, как европейские производители вооружений подписали соглашение о развитии более интенсивного сотрудничества с целью создания "по-настоящему европейской оборонной группы". 

Италия планировала приобрести 132 основных боевых танка Leopard 2A8IT [итальянский вариант, прим.] и ещё до 140 вспомогательных машин в рамках двухэтапной программы, стоимость которой оценивается в 8,2 миллиарда. Программа рассчитана на период до 2037 года. Первый этап должен реализован с 2024 по 2026 годы. Он предусматривает разработку и запуск предсерийного производства новых танков. Второй этап программы должен заключаться в приобретении новых серийных боевых машин и оснащении ими итальянской армии.

"Leonardo подтверждает свое стремление предоставить итальянской армии эффективное, совместимое и современное решение, удовлетворяющее нынешним требованиям и сохраняющее хорошие возможности для будущих разработок в области основной наземной боевой системы, в том числе посредством сотрудничества с другими квалифицированными международными партнерами".

Довольно интересный расклад. Выходит, что немцы с французами просто так отказались от огромных денег за реализацию контракта для Италии? Получается так. Причины? 

Возможно, итальянская сторона хотела максимально локализовать производство танков на своих мощностях с максимально широкими внедрением собственных технологий. И это сильно не понравилось немцам. Именно они имеют ведущую роль в холдинге KNDS. Либо выдвинутые итальянцами требования относительно конфигурации будущих танков оказались заведомо завышенными и невыполнимыми.

Прекращение сотрудничества также может быть результатом вмешательства третей стороны. Той, которая сейчас активно "раскручивает" свой военно-промышленный комплекс и заинтересована в рынках сбыта своей продукции.

#новости #армия #оружие #танки #военные новости #бронетехника #италия #leopard 2a8
+
Написать комментарий (0)
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
Санкции США против Мосбиржи — как теперь будут определять курс доллара в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
4
На выставке HeliRussia 2024 показали разведывательный конвертоплан "Стрепет" с функцией VTOL
2
Учёный нашёл 460 тонн золота в отработанной руде на сумму 24 миллиарда долларов
+
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Крупнейший в мире ангар в Китае предположительно хранит неизвестный военный летательный аппарат
1
Стали известны детали о Redmi Note 14, а также будущих флагманах Realme и Honor
+
Reuters: NASA решило перенести возвращение космического корабля Starliner с МКС
2
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
+
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
10
Девушки, созданные искусственным интеллектом, стали звездами нового виртуального конкурса красоты
+
Из базы данных Epic Games Store утекли данные о предстоящих играх
+
Военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы
1
NVIDIA может разочаровать геймеров в 2024 году — серия Blackwell не принесёт значительного роста fps
12
ВКС России нанесли ряд ударов по объектам ВСУ
4
Эксперты: с нативным 4K-разрешением на Unreal Engine 5 не справляется даже RTX 4090
6
Известная китайская компания переименовала процессоры Intel Xeon 6E и продаёт их как свой продукт
+
Геймерская механическая клавиатура Nubia Redmagic 1S получила 1.47-дюймовый экран и цену менее $100
+
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
1
В России построят завод по производству запчастей для дробильных машин, горной и специальной техники
+
Российская компания расширяет выпуск чипов и намерена увеличить производство с 1 млн до 10 млн в год
1

Популярные статьи

"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
73
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
23
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
26
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
34
Правда и ложь о Genshin Impact
3
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
4
Марш-бросок на Приштину: Как 25 лет назад 200 российских десантников сорвали планы НАТО на Балканах
2
Washington Post: США грозят Китаю устроить "беспилотный ад" в Тайваньском проливе
1
6 новых функций Apple, которые уже были у Android за несколько лет до этого
5

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
06:35
Про пульс нормально пишет. Daemon already running. Скажем так, все очевидные (ну для меня) моменты, типа пульса или драйверов я глянул. Кстати многие ругаются на драйвера звука на tuf x570 под убунту...
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
Oleg Tereshkin
06:30
3060 и 4060 равны ? 7600 быстрее чем 4060 ... Ну да ну да 😉
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Владимир
06:07
когда там уже вестерндижиталь анонсирует дешовое) а то дорогое надоело.
Western Digital анонсировала революционный 2-терабитный кристалл 3D QLC NAND
-=LeKtoR=-
05:59
Продал пару лет назад 3080 за 50к и взял 4080 за 115к (от гиги). Очень доволен,играю в 2к. Пятитысячку наверняка пропущу если кто-нить сороковку не перекупит у меня. Есть такой психологический барьер ...
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Эдуард Кузнецов
05:49
Он называет его ласково, "амудэ"
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Cowboy Huggies
05:47
Почему не пишешь на своем хохляцком языке, а на вражеском?
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
Иван Горыныч
05:47
Можно конечно долго смеяться, но в это самое время, по экономике России, США был нанесён ядерный удар и чё теперь?😂😂😂 Можно напомнить что сутки нахождения только АПЛ в походе обходится виртуальному...
Военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы
SkyMaXX
05:40
А ещё супер было бы, чтобы сделали оболочку для андроида, чтобы работали живые плитки как на оригинальном Windows 10 Mobile
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
El Grechko
05:16
Так на твоих скриншотах дизлайки скрыты.
"Xbox победа" и другие приключения Фила Спенсера (июнь 2024)
Стас Лукинов
05:09
Не знаю как у всех, но у меня на 11й винде игры работают в разы хуже. Ставил где-то год назад впервые эту операционную систему, запустил игру и вижу непонятные просадки в FPS, подумал ну наверное како...
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем