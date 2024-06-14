Согласно официальной формулировке, стороны так и не смогли договориться об окончательной конфигурации танка для итальянской армии.

Leopard 2A8. Фото из открытых источников

Основной боевой танк Leopard 2, разработанный немецкой оборонной фирмой Krauss-Maffei, был принят на вооружение немецкой армии в 1979 году. За годы производства танк, являющийся основной боевой машиной бронетанковых частей стран Европы, неоднократно модернизировался. Самой совершенной его версией является модификация Leopard 2A8, которая пока выпускается достаточно малым тиражом. Именно такие танки власти Италии хотели приобрести для оснащения своих вооружённых сил. Но что-то пошло не так...

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По данным профильного ресурса Breaking Defense, итальянская оборонная фирма Leonardo и франко-германский холдинг KNDS (результат слияния немецкого концерна KMW и французской фирмы Nexter), отказались от дальнейших переговоров, касавшихся партнёрства в оборонной сфере. Стороны пытались заключить соглашение о совместном производстве танков Leopard 2A8 для нужд итальянской армии, но так и не смогли договорится относительно конфигурации боевых машин.

В неожиданном заявлении холдинг KNDS сообщил, что фирма "больше не ведет переговоры с Leonardo SpA относительно потенциального партнерства". Переговоры касались именно последней версии платформы [танка, прим.], а также требований Италии к новым боевым машинам пехоты.

"Сторонам не удалось договориться о конфигурации [Leopard], и, следовательно, переговоры о стратегическом участии Леонардо в KNDS также не увенчались успехом", — заявил Фрэнк Хоун, генеральный директор KNDS NV.

Как сообщает Breaking Defense, переговоры между сторонами начались ещё в декабре 2023 года, после того, как европейские производители вооружений подписали соглашение о развитии более интенсивного сотрудничества с целью создания "по-настоящему европейской оборонной группы".

Италия планировала приобрести 132 основных боевых танка Leopard 2A8IT [итальянский вариант, прим.] и ещё до 140 вспомогательных машин в рамках двухэтапной программы, стоимость которой оценивается в 8,2 миллиарда. Программа рассчитана на период до 2037 года. Первый этап должен реализован с 2024 по 2026 годы. Он предусматривает разработку и запуск предсерийного производства новых танков. Второй этап программы должен заключаться в приобретении новых серийных боевых машин и оснащении ими итальянской армии.

"Leonardo подтверждает свое стремление предоставить итальянской армии эффективное, совместимое и современное решение, удовлетворяющее нынешним требованиям и сохраняющее хорошие возможности для будущих разработок в области основной наземной боевой системы, в том числе посредством сотрудничества с другими квалифицированными международными партнерами".

Довольно интересный расклад. Выходит, что немцы с французами просто так отказались от огромных денег за реализацию контракта для Италии? Получается так. Причины?

Возможно, итальянская сторона хотела максимально локализовать производство танков на своих мощностях с максимально широкими внедрением собственных технологий. И это сильно не понравилось немцам. Именно они имеют ведущую роль в холдинге KNDS. Либо выдвинутые итальянцами требования относительно конфигурации будущих танков оказались заведомо завышенными и невыполнимыми.

Прекращение сотрудничества также может быть результатом вмешательства третей стороны. Той, которая сейчас активно "раскручивает" свой военно-промышленный комплекс и заинтересована в рынках сбыта своей продукции.