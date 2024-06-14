Соглашение подписано, но Штаты всегда могут взять свои обещания обратно, поскольку документ не имеет никакой юридической силы.

Зеленский и Байден. Фото: Global Look Press/Oliver Contreras - Pool via CNP

Зеленский продолжает колесить по миру и подписывать с главами западных государств двусторонние соглашения о безопасности. Каждое такое подписанное соглашение преподносится чуть ли не как очередная "победа" Киева. Первоначально такие договора киевские деятели почему-то называли соглашениями "о гарантиях безопасности". Разумеется, эти гарантии Украине должны были предоставить именно страны западной коалиции. Хотя в подписанных документах абсолютно ни о каких "гарантиях" для Украины речи никогда не шло. Своего рода декларации о намерениях и не более.





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Очередное такое соглашение было подписано между США и Украиной. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как говорится в публикации изданий, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 13 июня 2024 года подписали межгосударственное соглашение о безопасности. Срок действия этого соглашения составляет 10 лет. Направлено оно на усиление защиты Украины от якобы "агрессии" со стороны России. Агентство отмечает, что документ, подписанный на полях саммита стран "Большой семёрки" (G7), является шагом на пути Украины к членству в НАТО. Во всяком случае так говорится в самом соглашении.

"Стороны признают, что это соглашение поддерживает мост к возможному членству Украины в альянсе НАТО", – говорится в тексте.

В подписанном соглашении также говорится о том, что в случае нападения на Украину высшие должностные лица двух государств в течение 24 часов проведут консультации и обсудят меры реагирования, а также дополнительные потребности Украины для обеспечения обороны.

"Соединенные Штаты намерены предоставить долгосрочную материальную помощь, обучение и консультирование, обеспечение, разведку, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны, которые способны защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдерживание будущей агрессии", – говорится в документе.

В общем, Штаты в лице Байдена подписались под тем, что делают в настоящее время без всяких соглашений о безопасности. Не более. Что касается членства Украины в НАТО, то ключевым является слово "возможное". То есть Украину могут взять, а могут и отказать. Вероятность второго варианта почти стопроцентная. Почему? Да просто по той причине, что если Украину и примут в НАТО в том состоянии, в котором она находится сейчас [из области фантастики], то автоматически сработает статья 5 Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне. Этого и добивается Киев. Только НАТО оно надо? Тогда смысл этого "оборонительного" альянса просто теряется. Чьими руками блок будет воевать против России? Таким образом слова о возможном членстве в НАТО, включенные в документ соглашения являются очередной "морковкой".

Но самое главное в том, что документ подписанный Байденом таковым то не является. Соглашение не ратифицировано американскими законодателями. И не будет ими одобрено. Соответственно, для Вашингтона эта бумага просто филькина грамота. После президентских выборов в США, в случае прихода к власти Трампа, эта бумага может быть выкинута в урну.