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crazycat21
Reuters: NASA решило перенести возвращение космического корабля Starliner с МКС
Новые технические проблемы корабля Starliner скорректировали первоначальные планы.

CST-100 Starliner во время стыковки с МКС в мае 2022 года. Тогда полёт проходил без экипажа. Фото: NASA

У американской аэрокосмической корпорации Boeing дела продолжают идти не самым лучшим образом. Первый пилотируемый полёт космического корабля CST-100 Starliner неоднократно переносился из-за целого ряда технических проблем, обнаруженных в ходе предстартовых подготовок. Но полёт всё же состоялся 5 июня. Аппарат доставил на борт Международной космической станции астронавтов Барри Уилмора и Суниту Уильямс. 

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Согласно сообщениям, в ходе полёта космического корабля к станции были обнаружены четыре утечки гелия. Этот инертный газ необходим для создания давления в топливной системы маневровых двигателей. Кроме того, отказали пять таких двигателей. В результате при сближении капсулы Strliner c МКС Барри Уилмору пришлось взять управление на себя.

Первоначально планировалось, что космический корабль CST-100 Strliner с астронавтами и членами экипажа МКС вернётся на Землю 14 июня. Однако NASA и компания Boeing решили перенести возвращение аппарата на другую дату. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как говорится в публикации издания, в Космическом агентстве США (NASA) и фирме Boeing заявили, что рассчитывают вернуть "Старлайнер" на Землю 18 июня. Дополнительное время необходимо для того, чтобы аналитики изучили возможные проблемы, которые могут повлиять на обратный полёт.

Планируя возвращение Starliner, представители NASA в Хьюстоне учитывают различные факторы: устранение возникших неисправностей компонентов космического корабля, погодные условия и вопросы планирования МКС, такие, как выходы в открытый космос других астронавтов, находящихся на борту станции. Дополнительная информация в дате возвращения "Старлайнера" может быть объявлена во время его миссии.

Но по состоянию на 11 июня отстыковка капсулы от МКС была запланирована на 18 число. Примерно через шесть часов после отстыковки космический аппарат должен приземлиться в пустыне ракетного полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, в Уиллкокс-Плайя в Аризоне или в других подобных заранее определенных местах в зависимости от погодных условий.

Как сообщает Reuters, Дина Контелла, заместитель руководителя программы NASA по МКС, сообщила журналистам, что специалисты обнаружили ещё одну проблему на "Старлайнере". Это залипший клапан окислителя. В сообщении NASA, опубликованном 10 июня, говорится о том, что также была обнаружена ещё одна утечка гелия, пятая по счёту [в дополнение к четырём, возникшим во время полёта]. Во время полёта 5 из 28 маневровых двигателей корабля вышли из строя, но специалистам NASA и Boeing удалось восстановить работу четырех из них перед стыковкой с МКС.

#новости #космос #nasa #мкс #boeing #starliner #астронавты #cst-100
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