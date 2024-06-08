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crazycat21
США добиваются большей роли союзников в ядерном сдерживании в Европе
Вашингтон хочет, чтобы европейские страны вносили "больший вклад" , облегчив бремя сил США.

Фото из открытых источников

Соединённые Штаты Америки, которые когда-то стали считать себя мировым гегемоном, не отказываются от взятого ранее курса на эскалацию напряжённости в международных отношениях. В стратегии национальной безопасности США, принятой осенью 2022 года, чётко обозначены две угрозы американским интересам. Это Китай и Россия. Китай назван главным стратегическим конкурентом, а Россия так вообще является "острой угрозой." От этого и все движения Вашингтона.

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Стало известно, что США добиваются большей роли своих   союзников в ядерном сдерживании в Европе. Впрочем, и в Азии тоже. Об этом сообщило агентство ТАСС. 

Как говорится в опубликованном материале, Вашингтон добивается активизации роли союзников в Европе и Азии в обеспечении ядерного сдерживания России и Китая. Такие действия признал Пранай Вадди, который занимает пост старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома.

"Как в Азии, так и Европе мы ищем способы, за счет которых союзники могут внести вклад в ядерное сдерживание. Будь то посредством облегчения бремени, лежащего на обычных силах США или силах США двойного назначения, или расширения обычной поддержки ядерных операций США в чрезвычайных ситуациях", – сообщил представитель Белого дома.

Что подразумевается под "чрезвычайными ситуациями", о которых говорил американский чиновник, понятно и так. Вопрос в другом, а именно в участии европейских стран в так называемом ядерном "сдерживании".

Из всех стран Европы ядерное оружие есть только у Великобритании (и то под пристальным контролем военных США) и у Франции. У остальных государств его нет. Но зато на территории некоторых из них хранятся американские термоядерные бомбы B61. Данные боеприпасы складированы на шести европейских авиабазах: Кляйне Брогель (Бельгия), Бюхель (Германия), Авиано и Геди (Италия), Фолькель (Нидерланды) и Инджирлик (Турция). По разным данным, всего около ста пятидесяти с термоядерными БЧ. 

Кроме того, Штаты намереваются вернуть своё ЯО в Великобританию. Речь идёт об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Причиной такого решения в Вашингтоне называют "растущую угрозу" со стороны России. 

Как было сказано, все перечисленные страны, за исключением Великобритании, не имеют своего собственного ядерного оружия. Зато они принимают участие в американской программе Nuclear Sharing. Данная программа известна также как "Совместные ядерные миссии". Страны-участницы не только хранят на своей территории чужое ЯО, но ещё принимают непосредственное участие в планировании его применения. Более того, в случае необходимости самолёты ВВС этих стран должны доставить термоядерные бомбы к целям.

Как было указано, у Штатов в Европе есть около полутора сотен бомб со специальными боевыми частями. Не многовато ли? А тут ещё Вашингтон планирует усилить вовлечённость своих европейских союзников в ядерное сдерживание. Какая страна может получить ЯО от Штатов? Ответ очевиден. Похоже, что заявление польского президента Анджея Дуды о том, что Польша желает хранить американское ЯО, вызвавшее сильный резонанс в Европе, не было простым фальстартом. 

#новости #сша #политика #армия #оружие #европа #ядерное оружие #бомбы #b61
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