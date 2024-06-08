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crazycat21
Army Recognition: Германия разрабатывает новый танк Leopard 2AX для замены Leopard 2A8
Берлин не сильно надеется на совместный франко-немецкий проект перспективного танка MGCS.

Основной боевой танк Leopard 2A8. Фото: Krauss-Maffei Wegmann

Немецкий танк Leopard 2 серийно выпускается с 1979 года. На данный момент боевые машины данного типа составляют основу танкового парка европейских армий. За годы производства танк неоднократно модернизировался. Самыми совершенными считаются версии 2A7+ и 2A8. Танки последней версии если и выпускаются, то пока в достаточно ограниченном количестве.

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В качестве военной помощи Берлин передал Киеву некоторое количество танков Leopard 2A6. Это помимо "Леопардов 2" более ранних версий. Суровые реалии боевых действий наглядно продемонстрировали, что Leopard 2A6, считающиеся достаточно современными и неплохо защищёнными танками, горят ничуть не хуже предыдущих версия. Видимо, именно это побудило военно-политическое руководство Германии заказать разработку перспективного танка. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Как пишет издание, несмотря на совместные усилия с Францией в разработке основного боевого танка будущего (MGCS), Германия активно работает над собственной альтернативой, которая может "бросить вызов" партнёрским отношениям. Эта альтернатива называется Leopard 2AX, которая является улучшенной версией основного боевого танка Leopard 2A8. Разработка новой боевой машины ведётся в рамках специального заказа бундесвера.

Проект нового танка до последнего времени был окутан тайной. Он [танк] должен стать промежуточным звеном между Leopard 2A8, уже принятым на вооружение, и перспективным франко-германским MGCS. Разработка нового образца является для Германии запасным вариантом, своеобразным планом "Б", на случай провала совместного проекта или даже рычагом давления на Францию в будущих переговорах. Имея собственные наработки, Германия может повлиять на принятие важных решений.

Army Recognition отмечает, что недавно стороны достигли определённого прогресса в ходе переговоров по проекту танка MGCS. И этот прогресс может быть омрачён односторонним шагом Германии. Хотя Берлин и Париж пообещали тесное сотрудничество в разработке перспективного европейского танка следующего поколения, действия немецких властей указывают на отсутствие уверенности в быстрой реализации проекта MGCS. Кроме того, Германия очень хочет сохранить стратегическую независимость в производстве своей военной техники.

Leopard 2AX является не только запасным вариантом на случай провала MGCS, возможно, это более прагматичный немецкий подход на управление рисками в очень сложном и дорогостоящем проекте. Такое развитие событий поднимает массу вопросов о будущем европейского военно-технического сотрудничества и о жизнеспособности франко-германского партнёрства в данной сфере. Последствия немецкого плана "Б" могут быть значительными не только для баланса сил внутри Евросоюза, но и для динамики европейской оборонной промышленности, часто разрывающейся между сотрудничеством и национальной конкуренцией.

Leopard 2AX рассматривается как существенное улучшение по сравнению с Leopard 2A8. Новый танк получит  технологии и усовершенствования, разработанные на основе реального боевого опыта. Предполагается, что новый танк обеспечит лучшую выживаемость экипажа за счёт применения системам активной и пассивной защиты. Боевая машина должна обладать превосходной огневой мощью. При этом специально для этого танка будут разработаны новые типы боеприпасов. Кроме того, Leopard 2AX должен получить новые системы связи и цифрового управления. 

#новости #технологии #армия #оружие #германия #танки #leopard 2 #бронетехника #mgcs #leopard 2ax
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