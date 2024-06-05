Военный дал понять, что в возникающих проблемах виноваты сами украинские танкисты.

Танк M1 Abrams. Фото: Andrew McNeil / US Army

Американские танки M1 Abrams, переданные Киеву в качестве военной помощи, долгое время не появлялись на передовой. Командование ВСУ держало их в качестве резерва, способного переломить ситуацию на поле боя. Однако пришло время и "американцев". Украина пустила их в на Авдеевском направлении. И практически сразу расхваленные (и очень дорогие) боевые машины стали гореть под ударами российского оружия. При этом выяснилось, что горят "Абрамсы" даже лучше, чем немецкие "Леопард 2".

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Согласно данным зарубежной прессы, после понесённых потерь, танковый батальон ВСУ на "Абрамсах" был отведён от линии фронта. Сообщалось, что на этом настояли американцы. Также сообщалось, что военные США совместно со своими украинскими коллегами занимаются выработкой новой тактики применения танков M1 Abrams, оставшихся у Киева.

Спустя некоторое время американский телеканал CNN опубликовал репортаж из района вблизи линии фронта. В этом репортаже украинские танкисты весьма нелестно отзывались о своей технике, а именно о тех самых танках Abrams, которые им "посчастливилось" эксплуатировать. Да и вообще, как заявили военные ВСУ, эти машины стали целью номер один для Вооружённых сил России.

Вероятно, репортаж американского канала вызвал сильный резонанс. Настолько сильный, что потребовалось публичное опровержение. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Как говорится в материале издания, в ответ на недавнюю критику со стороны украинских военных в отношении характеристик поставленных США танков M1A1 Abrams отставной американский генерал решительно опроверг эти жалобы, признав при этом высокие требования к техническому обслуживанию боевых машин.

Споры возникли после того, как украинские танкисты выразили "обеспокоенность" по поводу эффективности танков "Абрамс" на поле боя. Они указали на такие проблемы, как недостаточность бронирования и неисправности силовых установок. Представители Украины заявили, что американские боевые машины не подходят для той местности, в которой они эксплуатируются. Члены одного из танковых экипажей отметили низкую надёжность двигателя, а также уязвимость электроники танка от конденсата, возникающего в дождливую или туманную погоду. Также украинские танкисты сообщили, что отмечались случаи, когда цели оставались неповреждёнными, несмотря на интенсивный огонь по ним. И этот факт вызывает сомнения по поводу боевой эффективности танков "Абрамс".

А что же американский генерал? А генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг решительно опроверг все эти утверждения военных ВСУ в интервью всё того же канала CNN. Когда у отставного военного поинтересовались предполагаемой неэффективностью "Абрамсов" и их непригодностью для украинской местности, Хертлинг сказал, что всё это "чушь". Прослуживший три десятилетия в Европе генерал подчеркнул, что танки Abrams были разработаны для НАТО и назвал сообщения об имеющихся проблемах как преувеличенные и необоснованные. Он заявил что жалобы на конденсацию, броню и прочее являются "ерундой", и объяснил любые предполагаемые недостатки ошибками экипажа при выборе и обслуживании соответствующих систем вооружения.

Как предположил генерал в отставке, недовольство украинских экипажей вызвано "разочарованием", связанным с механическими поломками. Хертлинг отметил, что, несмотря на знание требований к техническому обслуживанию американских танков, Украина продолжает обращаться к Штатам за военной поддержкой.

P.S.Таким образом Вашингтон устами своего отставного генерал прямо дал понять, что во всех неудачах и потерях американских танков виноваты исключительно ВСУ. А сами американские Abrams являются чуть ли не эталоном надёжности и неуязвимости.