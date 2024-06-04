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Forbes: У Украины «достаточно» боевых самолётов, но не хватает планирующих бомб

Обозреватель американского журнала считает, что все обещанные Западом истребители F-16 будут переданы Украине уже этим летом.
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Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Фото: ТАСС / Zuma

На протяжении достаточно длительного времени Киев выпрашивал у коллективного запада истребители F-16 Fighting Falcon американского производства, мотивируя это тем, что данные самолёты необходимы для защиты воздушного пространства Украины, поскольку собственный авиапарк уже сильно "истощился". В результате западные партнёры пошли на встречу своим украинским прокси и пообещали предоставить необходимые самолёты. Согласно заявлениям европейских политиков, истребители будут переданы Украине "в ближайшее время".

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Киев заявил, что имеющихся самолётов недостаточно. Однако, похоже, что в США кое-кто стал придерживаться несколько иного мнения. Довольно любопытный материал вышел на страницах американского издания Forbes. Автором публикации является военный обозреватель журнала Дэвид Экс, человек, который ни разу не был замечен в каких либо симпатиях по отношению к России. Скорее, в точности наоборот. И именно Экс утверждает, что Киев имеет "достаточно" боевых самолётов. Или будет иметь их в достаточном количестве.

Бомбы ФАБ-500 с УМПК под крылом бомбардировщика Су-34. Фото: Минобороны РФ

Как пишет обозреватель, ежемесячно боевые самолёты ВКС России сбрасывают на позиции ВСУ до 3000 тысяч авиационных планирующих бомб. Эти бомбы, оборудованные модулями УПМК, имеют дальность полёта до 65 километров. Поэтому российские истребители-бомбардировщики Су-34, а также истребители Су-30СМ и Су-35С и могут производить бомбардировки за пределами досягаемости украинских самолётов и средств ПВО. Планирующие бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 стали настоящим чудо-оружием российской армии. А Украине просто нечего противопоставить.

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Эксперт Forbes считает, что хоть ВСУ и не могут защититься от российских бомб, но они могут нанести ответный удар "своими собственными" планирующими бомбами. Для этих целей Воздушные силы Украины используют 40 или 50 уцелевших истребителей МиГ-29, а также "десятки" истребителей Су-27. Эти самолёты переоборудованы для доставки американских высокоточных бомб малого диаметра.

Интересно, откуда у господина Экса настолько "достоверная" информация про десятки украинских МиГ-29 и Су-27? Это с учётом того, что значительная часть этих самолётов была уничтожена. Количество заявленных МиГ-29 ещё может обсуждаться [и то с большими сомнениями], поскольку после распада СССР Украина получила в своё распоряжение 220 таких самолётов. Многие из ныне летающих бортов этого типа взяты с хранения и восстановлены, кроме того сильно "помогли" западные союзники, собравшие эти истребители по всему миру. Что касается Су-27, то Украине в своё время досталось всего 40 таких машин. Часть из них уже перешла в разряд металлолома. О каких "десятках" Су-27 заявляет Экс? Но, похоже, что из-за океана лучше видно.

Обозреватель журнала пишет, что украинские ВВС в виде горстки авиационных бригад с сотней самолётов пытаются противостоять ВКС России, имеющих на вооружении сотни Су-30СМ, Су-35С и Су-34. И каждый такой самолёт в ходе боевого вылета несёт по четыре, а то и по шесть, бомб с УМПК.

То, что украинские самолёты ещё летают, названо "фантастической новостью". Но в то же время есть и плохая новость. Она заключается в том, что Украина не сможет в достаточном количестве приобрести бомбы малого диаметра (SDB, они же GBU-39) американского производства или другие аналогичные боеприпасы. Соответственно, истребители МиГ-29 и Су-27 Воздушных сил Украины не могут полноценно выполнять боевые задачи.

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Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины с боеприпасами SDB. Фото: соцсети

Дэвид Экс сообщает, что никто до последнего времени якобы "не знал", что у Украины есть некоторое количество американских управляемых авиабомб SDB массой 130 килограммов с GPS-наведением и дальностью полёта до 110 километров. Но в конце мая 2024 года в сети появились фотографии, на которых запечатлён украинских МиГ-29 с шестью такими бомбами на подвеске.

Украинские самолёты уже были способны нести планирующие боеприпасы. В прошлом году американские, французские и украинские технические специалисты совместно переоборудовали истребители МиГ-29 и Су-27 под применение американских бомб JDAM-ER и французских AASM (Hammer). Но бомбы SDB имеют преимущество над этими боеприпасами в дальности. Кроме того, каждая такая бомба стоит всего 40 тысяч долларов. Это примерно столько же, сколько стоит JDAM-ER, но в пять раз меньше стоимости AASM.

Обозреватель Forbes предполагает, что поскольку политика Вашингтона заключается в прямой замене поставляемых Киеву боеприпасов, а финансовые ресурсы США не безграничны, то низкая стоимость бомб SDB приведёт к увеличению их поставок на Украину. 

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По мнению Дэвида Экса, российская оборонная промышленность может выпускать до 3000 планируемых авиационных бомб в месяц. Чтобы израсходовать такое количество боеприпасов, хватает всего несколько десятков самолётов. 

Чтобы как-то "соответствовать" темпам российских бомбардировок, Воздушные силы Украины должны иметь в своё распоряжении достаточно самолётов."И как только этим летом украинцы получат свои 85 бывших европейских истребителей Lockheed Martin F-16, их будет более чем достаточно", – заявил обозреватель Forbes. 

Но Экс вынужден констатировать, что чего действительно не хватает Украине, так это необходимого количества высокоточных бомб. Франция пообещала предоставлять по пятьдесят бомб AASM каждый месяц. Что касается американских поставок, то ни Вашингтон, ни Киев не раскрывают информацию о том, сколько JDAM и SDB Соединенные Штаты отправляют на Украину. Первый контракт, подписанный Пентагоном с Boeing на поставку JDAM для Украины в начале 2023 года, стоил 41 миллион долларов. Этой суммы достаточно для приобретения тысячи с лишним бомб. Следующий контракт на производство боеприпасов JDAM c улучшенными характеристиками был заключен год спустя.

По мнению обозревателя Forbes, маловероятно, что союзники ежемесячно передают Украине более нескольких сотен высокоточных бомб. Потенциально передаётся лишь десятая часть "от необходимого" количества. И Экс заявил, что Россия якобы превосходит Украину не потому что у неё больше истребителей, а потому что производит больше планирующих бомб.

P.S. Похоже, что американский эксперт окончательно запутался в своих рассуждениях. А для массированных бомбардировок самолёты никак не нужны, не? Только количество бомб?

Что касается аж 85 истребителей F-16, которые страны якобы передадут Украине уже этим летом, то это вообще нечто! Просто вот так возьмут и сразу передадут все обещанные самолёты... Никогда такого не будет. Во-первых, десяток этих машин (может больше) останется где-нибудь в Румынии для последующего обучения оставшихся самостийных лётчиков. Во-вторых, европейцы если и будут передавать истребители, то только небольшими партиями из-за опаски, что с ними может что-нибудь случиться. И не факт, что передадут все имеющиеся в наличии самолёты.

А если говорить о поставках бомб со стороны западных союзников, то необходимо понимать, что Украине дают ровно столько оружия, сколько необходимо для того, чтобы конфликт не утихал. Американцы делают на этом деньги.

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Теги

истребители самолеты боевая авиация су-34 умпк вкс россии фаб-500 планирующие бомбы jdam hammer
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