Официальный Рим расщедрился на одну батарею.

Пусковая установка из состава зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Фото из открытых источников

Киев продолжает выпрашивать у коллективного Запада всё больше вооружения. В первую очередь киевских деятелей интересуют передовые средства ПВО, желательно американские ЗРК MIM-104 Patriot либо, на крайний случай, западноевропейские системы со схожими характеристиками. Как заявляют сам Зеленский и персоны из его окружения, именно такое оружие сможет закрыть небо Украины от высокоточных ракетных ударов ВС РФ и остановить наступление российских войск на Харьковском направлении.

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Однако с передовыми системами противовоздушной обороны у западной коалиции проблемы. Европейским странам самим не хватает современных средств ПВО для поддержания своей обороноспособности. Инициатива, созданная Германией для помощи Украине, провалилась. Сам Берлин решил предоставить Киеву дополнительный комплекс Patriot. Из стран Европы больше никто инициативу особо не поддержал. Кроме Италии. Эта страна намерена передать Украине дополнительный (второй по счёту) зенитно-ракетный комплекс SAMP/T средней дальности. Соответствующую информацию опубликовало Reuters.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в своём интервью заявил, что Рим отправит Киеву ещё одну такую систему в качестве дополнительной помощи для отражения воздушных атак российской армии. Франко-итальянский комплекс SAMP/T, также известный как MAMBA [французское обозначение, прим.], способен одновременно отслеживать десятки воздушных целей и поражать одновременно десять из них. Это единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты. Ранее Париж и Рим совместно уже поставили Киеву один такой комплекс, но киевские политики требуют ещё.

"Известно, что мы отправим SAMP/T, который является инструментом противовоздушной обороны, а значит и защиты, о котором нас просила сама Украина", — заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По данным Reuters, Рим намерен передать Киеву систему, которая в настоящее время развёрнута в Кувейте, но в скором времени должна вернуться в Италию.

P.S. Примечательно, что на вооружении Италии находится всего шесть батарей систем SAMP/T в составе четырёх пусковых установок каждая. Соответственно, каждая пусковая установка несёт по восемь зенитных управляемых ракет Aster-30. Соответственно, передавая один из своих таких комплексов, Италия ослабляет собственный противовоздушный потенциал.

Система SAMP/T может перехватывать аэродинамические цели на дальности от 3 до 100 километров, а баллистические на удалении от 3 до 25 километров, максимальная высота перехвата – до 25 км. Каждая ПУ может отстрелять все свои восемь ракет в течение всего 10 секунд. Достаточно серьёзная штука, которая может доставить ВКС России определённые трудности. Но с учётом того, что Украина получит всего одну батарею, эта система не повлияет на ход Специальной военной операции. А сами установки, вероятно, в скором времени превратятся в металлолом. Впрочем, как и остальные образцы западного вооружения.