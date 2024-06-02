Китай далеко шагнул в реализации своей лунной программы.

Лунный зонд "Чанъэ-5". Изображение: CGTN

Информационное агентство Reuters сообщило, что 2 июня китайский беспилотный космический аппарат совершил посадку на обратной стороне спутника Земли. Посадка аппарата является первым этапом миссии по получению образцов горных пород и грунта с затемнённой стороны Луны.

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Эта миссия повысит статус Китая как космической державы. Отмечено, что за освоение Луны также бьются Соединённые Штаты, которые планируют "использовать лунные минералы для поддержки долгосрочных миссий астронавтов". Также в Вашингтоне хотят построить лунные базы. Данная программа рассчитана на следующее десятилетие.

"Корабль "Чанъэ-6", оснащенный множеством инструментов и собственной пусковой установкой, приземлился в гигантском ударном кратере под названием "Бассейн Южный полюс – Эйткен" на обращенной в космос стороне Луны в 6:23 утра по пекинскому времени (22:23 по Гринвичу)", – сообщило Национальное космическое управление Китая.

Согласно заявлению китайского космического агентства, Миссия "включает в себя множество инженерных инноваций, высокие риски и большие трудности", полезная нагрузка на борту спускаемого лунного аппарата "Чанъэ-6" предназначена для научно-исследовательских задач.

Это уже вторая успешная миссия Китая с посадкой космического аппарата на противоположной стороне Луны. Ни одна страна в мире не смогла достичь затемнённой стороны спутника Земли, которая усеяна глубокими и темными кратерами, затрудняющим связь и роботизированные посадочные операции. Из-за этих сложностей специалисты, которые принимали непосредственное участие в посадке "Чанъэ-6", заявили, что на этом этапе миссии вероятность неудачи была самой высокой.

"Приземлиться на обратной стороне Луны очень сложно, потому что у вас нет прямой видимости, вы полагаетесь на множество звеньев в цепи, чтобы контролировать то, что происходит, или вам приходится автоматизировать то, что происходит. Автоматизация очень сложна, особенно в высоких широтах, потому что там длинные тени, которые могут сбить с толку спускаемые аппараты", — сказал Нил Мелвилл-Кенни, технический специалист Европейского космического агентства, работающий с Китаем над одной из полезных нагрузок "Чанъэ-6".

Reuters сообщает, что ракета-носитель "Чанчжэн-5" с лунным зондом "Чанъэ-6" стартовала с космодрома Вэньчан на юге острова Хайнань 3 мая этого года. Через неделю зонд приблизился к Луне, а затем снизил орбиту для подготовки к посадке.

С помощью черпака и дрели посадочный модуль "Чанъэ-6" в течение двух дней соберёт 2 кг лунного материала. Образцы будут перемещены в ракетный ускоритель в верхней части посадочного модуля, который отправится обратно в космос, соединится с другим космическим кораблем на лунной орбите и вернется на Землю. Приземление в китайском регионе Внутренней Монголии ожидается примерно 25 июня.

Если всё пойдёт как запланировано, то результаты миссии позволят получить новую информацию об истории Луны, насчитывающую 4,5 миллиарда лет, а также получить подсказки о формировании всей Солнечной системы. Образцы собранного материала также позволят учёным сравнить тёмную сторону земного спутника с более изученной светлой.

Лунная программа КНР предполагает высадку первого космонавта примерно в 2030 году. Партнером в программе является Россия. В 2020 году Китай провел свою первую миссию по возврату образцов с Луны с помощью аппарата "Чанъэ-5". Тогда были получены образцы лунного материала с ближней стороны Луны.