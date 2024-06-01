Ранее старт "Старлайнера" неоднократно откладывался из-за технических проблем.

Ракета-носитель с космическим аппаратом Starliner. Иллюстрация: Boeing

В последнее время американскому аэрокосмическому гиганту – корпорации Boeing, что-то сильно не везёт. У пассажирских авиалайнеров постоянно возникают какие-то технические проблемы, а тут ещё одна из космических программ откровенно "забуксовала". И тоже из-за технических проблем.

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Компания Boeing и Космическое агентство США (NASA) неоднократно пытались запустить в космос пилотируемую капсулу Starliner c двумя астронавтами на борту. Данный космический аппарат специально был разработан для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Но первый пилотируемый старт постоянно откладывался из-за обнаруженной утечки гелия. Этот газ необходим для поддержания давления топлива, питающего маневровые двигатели капсулы. А после того, как была отложена последняя попытка запуска аппарата Starliner, инженеры Boeing и NASA в ходе осмотра космического аппарата помимо утечки гелия обнаружили ещё дополнительные проблемы в двигательной системе, которые были названы "конструктивной уязвимостью". В итоге инженерам пришлось "ставить латки" в виде внесения изменений в программное обеспечение "Старлайнера".

Но, похоже, американцам всё же удалось справиться с трудностями. Как сообщило агентство Reuters, капсула астронавтов Starliner готовится к запуску в субботу, 1 июня. Полёт пилотируемый, на борту будут находиться два астронавта. Первый пилотируемый полёт является важной вехой для испытывающей трудности корпорации Boeing в конкурентной борьбе с фирмой SpaceX Илона за рынок доставки астронавтов на МКС.

Ракета-носитель Atlas V с космической капсулой CST-100 Starliner должна стартовать в 12:25 по восточному времени (16:25 по Гринвичу) из Космического центра NASA во Флориде.

"Это испытательный полет, мы знаем, что нам предстоит кое-чему научиться", — заявил вице-президент Boeing Марк Наппи на пресс-конференции в пятницу, 31 мая.

Космическая капсула с экипажем направляется на МКС спустя два года после того, как Starliner завершил свой первый испытательный полет к орбитальной станции без астронавтов на борту.

Как сообщает Reuters, компания Boeing является давним подрядчиком NASA. Фирма построила модули для МКС, созданной несколько десятилетий назад, а также ракеты, предназначенные для доставки астронавтов на Луну. Но никогда раньше она не создавала собственный пилотируемый космический корабль. Этот подвиг [пилотируемый полёт Starliner] осложнялся годами проблем с программным обеспечением, техническими сбоями и кадровыми перестановками в управлении программой Starliner.