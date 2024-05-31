На фоне провала запланированного в Швейцарии саммита "мира", он ещё раз решил напомнить об Украине.

Владимир Зеленский. Фото: lobal Look Press/Miguel Candela

Владимир Зеленский продолжает свои зарубежные "гастроли". Традиционно просит денег и оружия, а также подписывает с западными странами какие-то соглашения о совершенно непонятной, абстрактной "безопасности" [для Украины]. Кстати, европейское турне Зеленского нельзя назвать безрезультатным. Испания пообещала оказать военную "помощь" на €1 миллиард, относительно небогатая по меркам ЕС Португалия заявила о намерении выделить в 2024 году помощи на €126 миллионов, а Швеция вообще расщедрилась на рекордную для себя сумму в €1,25 миллиарда ещё до визита украинского лидера. В числе прочего военного имущества Стокгольм пообещал передать Киеву даже два самолёта ДРЛО. Как говорится, с миру по нитке – голому рубаха.

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Но даже анонсированной западными партнёрами военной помощи Зеленскому и прочим киевским деятелям показалось мало. Деньги и оружие – это одно, а политический аспект – совершенно другое.

Агентство Reuters сообщило, что Зеленский может принять участие в саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", который пройдёт в ближайшие выходные в Сингапуре. Об этом сообщили сразу шесть информированных источников.

Ожидается, что одним из ключевых вопросов саммита станет помощь Украине в области безопасности. Кстати, "Диалог Шангри-Ла" является главной конференцией по безопасности в азиатском регионе. Среди присутствующих значатся министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны КНР. По данным двух источников агентства, Зеленский выступит перед делегатами саммита в субботу.

Украинский президент в настоящее время пока находится в Швеции. В среду 29 мая он заявил, что Россия всё ещё "пытается сорвать" отдельный "саммит мира", запланированный на 15-16 июня в Швейцарии. Зеленский хочет, чтобы на этом саммите был сформирован фронт государств в поддержку вывода российских войск с территории Украины и возврата к границам 1991 года. Но, по версии Зеленского, Россия якобы оказывает давление на другие страны, чтобы они не принимали участие в запланированной встрече.

P.S. Зеленский и его окружение прекрасно осознают, что их затея с "мирным саммитом" в Швейцарии накрылась медным тазом. Ключевые геополитические игроки всё равно там присутствовать не собираются. Даже президент США Байден предпочёл потратить время на свою предвыборную компанию. А те страны, которые будут присутствовать, в своём большинстве никакого особого веса на мировой геополитической арене не имеют. Будут Великобритания, Франция, Германия, всякие скандинавы с прибалтами. И швейцарская встреча превратится в обычный междусобойчик, на котором все будут заявлять о том, какая Россия "плохая". Не более.

Поэтому Зеленский решил воспользоваться возможностью и собрался на азиатский саммит по безопасности. Как же, если там будет присутствовать делегация Китая! Надо ведь погромче о себе напомнить [это про Украину]. Только до сих пор непонятно, кто будет слушать очередной спич главы киевских властей. Где Украина, а где Азиатско-Тихоокеанский регион? Там своих проблем с безопасностью хватает.