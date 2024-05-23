Начальство из Пентагона было вынуждено изменить свои оценки относительно состояния армии и военно-промышленного комплекса России.

Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер". Фото: Минобороны РФКоллективный Запад после начала Специальной военной операции намеревался "сломать" Россию посредством введения самых жёстких санкций. Предполагалось, что ограничения будут способствовать тому, что отечественный военно-промышленный комплекс страны, лишённый поставок иностранных комплектующих, не сможет выпускать необходимые объёмы продукции. Соответственно, и армию нечем будет оснащать.

Однако вышло всё совершенно не так, как изначально планировали западные политики, штабисты и разведчики. Об этом в своём материале сообщил американский профильный ресурс Defense Post.

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Некоторое время назад первые лица Пентагона заявляли о якобы "существенных потерях" российской армии. Теперь эти же первые лица вынуждены менять тон. В ходе недавней пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун констатировали интересную тенденцию – очень быстрое восстановление России.

"Россия увеличила производство. Вся их оборонная промышленность действительно подчиняется непосредственно государству, поэтому им легче сделать это немного быстрее", — сказал Остин.

Как сообщает Defense News, генерал Браун, в свою очередь, выразился намного проще [скорее, достаточно странно, прим.].

"Россия агрессивно восстановила свою военную силу".

Две серии противоположных по смыслу комментариев, появившиеся за короткий промежуток времени свидетельствуют о том, как изменилось отношение военных чиновников США к Вооружённым силам России.

Defense News пишет, что эти высокопоставленные лица в последние пару месяцев стали признавать, что Россия восстанавливается быстрее, чем ожидали на Западе. И если Кремль продолжит восстанавливать свои силы быстрее, чем ожидалось, то это может создать долгосрочную и дорогостоящую проблему для НАТО. В Стратегии национальной обороны США Россия названа "острой угрозой", второй после Китая. Китай назван "важнейшим вызовом" для Америки.

"У них дела идут лучше, чем мы думали", — сказал Defense News высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

P.S. А как хотели в Вашингтоне? Россия является самодостаточной страной, соответственно, может обеспечить себя всем полностью. А веру в санкции и все эти байки про то, что Россия разбирает иностранную бытовую технику, чтобы извлечь чипы и сделать ракеты, американцы пусть оставят наивным европейским... налогоплательщикам. А ведь ещё относительно недавно всевозможные иностранные эксперты и аналитики упражнялись в математике, подсчитывая, сколько ракет осталось у России и насколько массированных ударов по объектам противника их хватит. Хватит на всё.