Истребители Су-57. Фото: Министерство обороны РФ

Свой первый полёт российский малозаметный истребитель пятого поколения Су-57 (тогда ещё Т-50, прим.) совершил в 2010 году. В 2022 год самолёт официально был принят на вооружение ВКС России. В настоящее время, серийное производство машины ведётся на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре.

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На протяжении многих лет всевозможные зарубежные военные и околовоенные эксперты и наблюдатели тихонько посмеивались над российским самолётом. Они, не подкрепив свои слова абсолютно ничем, заявляли, что Су-57 вовсе никакой не истребитель пятого поколения, а всего лишь переходная машина. Да и вообще, по мнению этих "экспертов", русские якобы, никогда не могли бы создать такой самолёт. На вид ставились даже временные сроки от первого полёта до запуска в серийное производство. На себя бы для начала посмотрели!

Тот же весьма расхваленный американский F-35, который до сих пор не избавлен от нескольких сотен технических проблем, совершил свой первый полёт ещё в конце 2006 года, а на вооружение ВВС США истребитель F-35A был принят только в середине 2016 года! Так что, сроки от первого полёта до принятия на вооружение практические сопоставимые. Но, как уже было указано, американский самолёт до сих пор имеет огромный пучок "детских болезней", а российским конструкторам и инженерам удалось создать полноценный боевой самолёт пятого поколения, сбалансированный и без недостатков.

Истребитель Су-57. Фото: Ростех

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Что теперь? А теперь на Западе уже не смеются и не злословят. Там вынуждены признавать очевидное, а именно то, что российский Су-57 действительно является истребителем пятого поколения. Причём лучшим в этом классе. Конечно, прямо об этом не говорят, но косвенно дают понять. Довольно любопытный материал, посвящённый отечественному истребителю, был опубликован американским еженедельником Newsweek.

Как говорится в публикации, Украина с огромным нетерпением ожидает поставок истребителей F-16 Fighting Falcon, обещанных западными союзниками. Киев надеется, что эти самолёты помогут противостоять превосходству России в воздухе. Кроме того, киевские руководители надеются и на то, что американские машины "помогут сравниться" с возможностями парка российских истребителей Су-57, которые применяются на украинском театре с первых дней конфликта.

F-16 – проверенный и универсальный боевой самолёт, но передовые технологии малозаметности, реализованные в российском Су-57, представляют собой весьма серьёзную проблему для Украины. Помимо технологий малозаметности, российский самолёт имеет двигатели с управляемым вектором тяги и самые разнообразные авиационные средства поражения.

Согласно открытым данным, Су-57 способен летать со скоростью в более чем в два раза превышающей скорость звука, в бесфорсажном режиме. Максимальная высота полёта более 18000 метров (по другим данным, практический потолок составляет 20000 метров), а дальность полёта Су-57 составляет более 2800 километров.

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Вооружение истребителя включает разнообразные ракеты класса "воздух-воздух" с радиолокационным и ИК-самонаведением, неуправляемые ракеты класса "воздух-поверхность", обычные свободнопадающие бомбы, кассетные бомбы и встроенную авиационную пушку калибра 30 мм, стреляющую "разрывными" снарядами.

Основным преимуществом российского Су-57 над F-16 авторы американского журнала назвали то, что российский самолёт может синхронизироваться с наземными радарами, что даёт ему преимущество в бою над истребителями четвёртого поколения.

Истребители F-16 датских Военно-воздушных сил. Дания пообещала "подарить" Украине некоторое количество таких самолётов. Фото: ВВС Дании

F-16 Fighting Falcon неоднократно принимал участие в боевых действиях. Известный своей универсальностью и маневренностью, он с конца 1970-х годов был основным истребителем военно-воздушных сил многих стран. Первоначально спроектированный как лёгкий дневной истребитель, F-16 со временем превратился во всепогодный универсальный боевой самолёт.

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Гибкость F-16 в сочетании с широким спектром модернизаций, внесенных за прошедшие годы, включая усовершенствованные радары, авионику и системы вооружения, делает его надежным истребителем, отвечающим требованиям современного воздушного боя.

Американский истребитель может летать со скоростью более 2 Махов и работать на высоте 15000 метров. Последний показатель меньше, чем у российского Су-57. Боевой радиус F-16 составляет 340 миль (546 километров) с топливом во внутренних баках (и с четырьмя бомбами по 434 килограмма, прим.). Перегоночная дальность F-16 c подвесными баками – 2227 миль (4217 километров. В авиации для измерения расстояния используются морские мили, а не сухопутные).

По данным Newsweek, американские самолеты также оснащены модернизированными радиолокационными системами, такими как AN/APG-66, которые могут отслеживать цели как в воздухе, так и на земле на расстоянии более 110 километров. Они могут нести более крупный и разнообразный набор вооружений, чем советские МиГ-29 или российские Су-57, включая ракеты, бомбы и противорадиолокационное оружие.

Обещанные Киеву истребители F-16 должны заменить истощенный и редеющий украинский парк МиГ-29, Су-24 и Су-25. Однако, есть и нюансы. В прошлогоднем отчете Главного бухгалтерского управления США F-16 был назван одним из самых сложных в обслуживании самолетов ВВС. Как заявил Марк Кансиан – полковник Корпуса морской пехоты США в отставке и старшего советника Программы безопасности Центра стратегических и международных исследований, таким же сложным для украинских лётчиков может оказаться и управление американским истребителем.

"Чтобы F-16 были эффективными, Украине необходимо создать и поддерживать обширную вспомогательную и логистическую инфраструктуру", сказал Кансиан Newsweek . "Это включает в себя подготовку пилотов, которая занимает около девяти месяцев, и настройку систем технического обслуживания, дозаправки и подачи боеприпасов".

Кроме того, бывший полковник заявил, что передача F-16 Киеву не изменит ситуацию на поле боя немедленно.

P.S. В данном случае к словам американского полковника в отставке следует добавить, что не только "немедленно". Истребители F-16 не изменят ситуацию... никак. Безусловно, эти самолёты создадут определённые трудности, недооценивать их нельзя, но рано или поздно они станут законной целью для российских военных.

Пуск ракеты Р-37 истребителем Су-35С ВКС России. Изображение: скриншот видео Минобороны РФ

Что касается материала американского издания, то как-то сравнивать боевые самолёты разных поколений не очень корректно. Им бы надо было сравнивать возможности "американца" с Су-35С, который является основным истребителем ВКС России в зоне проведения СВО.

По публикации иностранных журналистов понятно, что российские Су-57 не оставят шансов F-16. И это несмотря на то, что американцы попытались расписать, насколько хорош их самолёт. Кстати, почему-то эксперты из США в своей публикации забыли указать одну штуковину, которая есть в арсенале Су-57. Эта ракета класса "воздух-воздух" называется Р-37, и летает она на дальность 300 километров. Кстати данное изделие входит в комплект авиационных средств поражения истребителя Су-35С. Так что у запланированных к передаче Украине F-16, действительно шансов нет.