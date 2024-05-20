Американские военные заинтересовались финским боевым модулем NEMO, оснащённым 120-мм миномётом.

Бронированная гусеничная машина AMPV с боевым модулем NEMO. Фото: BAE Systems

Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) – бронированная многоцелевая машина. Данная техника предназначена для замены многоцелевого гусеничного бронетранспортёра M113, стоящего на вооружении армии США с начала 1960-х годов.

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Профильный ресурс Defence24 сообщил, что в начале мая 2024 американские военные начали испытания миномётной системы NEMO, установленного на платформе AMPV. Испытания проводятся на полигоне Юма в штате Аризона. На время испытаний опытный образец боевой техники получил обозначение MTMS – Modular Turreted Mortar System (модульная турельная миномётная система).

Новый образец техники был предоставлен оружейной компанией BAE Systems в марте текущего года. Он стал одним из многих предложений специализированной версии миномёта на базе универсальной гусеничной платформы AMPV. Сам миномёт испытывается военными США с января месяца, только ранее он монтировался на другом шасси зарубежного производства. Как ожидается, цикл полигонных испытаний будет завершен уже в июле. Отмечено, что в ходе испытаний проверяются не только работоспособность самого миномёта и его соответствие требованиям армии США, но и влияние оружия на слух солдат. Также проводится проверка уровня загазованности внутреннего объёма бронетранспортёра AMPV при ведении стрельбы. Но результатов этих тестирований пока нет.

В настоящее время армия США заинтересована в приобретении 120-мм башенного миномёта, который по своим характеристикам имеет целый ряд преимуществ перед аналогичным оружием, смонтированным внутри корпуса боевой машины. Американское командование учло опыт конфликта на Украине, где в воздухе господствуют дроны, сбрасывающие боеприпасы в открытые люки и боевые отделения техники. Поэтому считается, что башенная компоновка самоходного миномёта станет лучшим решением.

Фото: Армия США

Как считают эксперты Defence24, интеграция миномётного модуля NEMO на американские бронемашины AMPV безусловно даёт финской разработке дополнительные баллы при оценке со стороны армии США. Хотя это не единственное решение такого рода на оружейном рынке. В качестве примера приведён польский самоходный миномёт M120 RAK, новый вариант которого проходит заводские испытания.

NEMO – башенная минометная система, разработанная финской фирмой Patria. Данный боевой модуль может быть установлен на самый широкий спектр носителей – от колёсной техники до кораблей. Боевой модуль может устанавливаться даже на стандартные 40-футовые морские контейнеры.

Дальность стрельбы 120-мм миномёта составляет чуть более 10 километров. Боевой модуль оснащён полуавтоматической системой заряжания, которая теоретически может обеспечить скорострельность в 10 выстрелов в минуту. Практическая скорострельность при непрерывном ведении огня составляет 6 выстрелов в минуту. Благодаря наличию современной системы СУО миномёт может открыть огонь уже через 25 секунд после обнаружения цели. Боевой модуль NEMO обеспечивает круговой обстрел на 360 градусов. Угол вертикального наведения миномёта составляет от - 3 до +85 градусов. Боекомплект системы состоит из 50-60 выстрелов калибра 120 миллиметров. Масса всей системы составляет 1900 килограммов, что позволяет интегрировать её с широким спектром платформ.