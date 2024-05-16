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crazycat21
Defense Post: Великобритания утилизирует все разведывательные машины FV107 Scimitar
Британская армия решила отказаться от лёгких гусеничных разведывательных машин и заменить их на БМП.

FV107 Scimitar. Фото: Министерство обороны Великобритании / commons.wikimedia.org

Профильный ресурс Defense Post сообщил, что Великобритания объявила о своём намерении избавиться от всего парка бронированных разведывательных машин FV107 Scimitar ("Ятаган"). Информацию подтвердил министр оборонных закупок Джеймс Картлидж. Со слов чиновника, по состоянию на май 2024 года британская армия располагала 114 гусеничными разведывательными боевыми машинами, из которых 97 единиц – FV107 Scimitar. Поскольку все разведывательные машины [114 ед., прим.] были выведены из эксплуатации, то все они в настоящее время находятся в процессе "утилизации".

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FV107 Scimitar были сняты с вооружения ещё в 2023 году в рамках усилий по модернизации британской армии. Планируется, что все они будут заменены гусеничными БМП Ajax, которые начнут поступать на вооружение с 2025 года.

Как сообщает Defense Post, FV107 Scimitar считается "одним из самых выдающихся" разведывательных средств британской армии. Машина была принята на вооружение в 1974 году. Всего было построено 600 экземпляров FV107, которые были переданы в состав Королевского бронетанкового корпуса. Некоторые из них принимали участие в Фолклендской войне 1982 года и во вторжении в Ирак в 2003 году.

В 2023 Великобритания передала Украине 23 модернизированных варианта Scimitar MK II в рамках более крупного пакета боевых и разведывательных машин.

Для справки, разведывательная машина FV107 Scimitar спроектирована на базе британского лёгкого танка FV101 Scorpion. Разведывательная машина имеет противопульное бронирование, аналогичное танку. Толщина алюминиевой брони составляет от 20 до 60 мм. FV107 вооружён 30-мм автоматической пушкой и пулемётом калибра 7,62 мм. Экипаж разведывательной машины состоит из трёх человек.

P.S. Существует вероятность, что британский министр не соврал и разведывательные машины действительно находятся в процессе утилизации. Зачем тратить деньги, если этот хлам можно подарить Киеву? 

#новости #техника #армия #оружие #танки #военные новости #бронетехника #бмп #fv107 scimitar
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