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crazycat21
Белый дом выделил Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов
Вашингтон продолжает активно "помогать" Киеву

Фото: © AP Photo / Alex Brandon

Коллективный Запад, заинтересованный в максимальном ослаблении России, сознательно затягивает конфликт и продолжает оказывать военную "помощь" Украине. Главным спонсором Киева традиционно являются США. После долгих дебатов в американском Конгрессе было заявлено о выделении 61 миллиардов долларов для поддержки восточно-европейской страны. Правда, львиная часть этих средств достанется американскому военно-промышленному комплексу. 

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Сразу же после выделения названой суммы Вашингтон заявил, о предоставлении Киеву оружия и боеприпасов на сумму 1 миллиард долларов [в счёт выделенных средств, прим.]. Спустя некоторое время, на фоне успехов Вооружённых сил России, а также начавшегося наступления российской армии на харьковском направлении, президент США чуть ли не в экстренной форме подписал указ о выделении Киеву ещё одного пакета военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов. Полномочия по выделению средств были делегированы госсекретарю США.

Всё вооружение будет взято из запасов армии США в рамках президентских полномочий по сокращению численности личного состава.

Что войдёт в состав нового пакета? По данным западной прессы, в Пентагоне уточнили, что в состав выделенного пакета войдут следующие наименования вооружения и военной техники: зенитные ракеты для комплексов Patriot и NASAMS; ПЗРК Stinger; оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами; системы залпового огня М142 HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним; артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм; боевые машины пехоты M2 Bradley; бронетранспортёры M113; армейские грузовики с противоминной защитой (MRAP); прицепы для перевозки тяжёлой техники; противотанковые ракетные комплексы TOW; ПТРК Javelin и AT-4; высокоточные авиационные боеприпасы и авиационные противорадиолокационные ракеты HARM; стрелковое оружие, боеприпасы к нему и гранаты; сторожевые катера; средства радиационной и химической защиты; запасные части и вспомогательное оборудование.

На первый взгляд стоимость выделяемого Вашингтоном своим украинским прокси пакета военной "помощи" весьма внушительная. Но есть нюанс, и заключается он в весьма обширном перечне передаваемого военного имущества. Самыми дорогими в перечне являются системы залпового огня M142 HIMARS (около 10 миллионов долларов за единицу) и зенитные управляемые ракеты для систем Patriot. Соответственно, c учётом широкой номенклатуры вооружения, зенитных ракет для "Пэтриотов" в пакете не должно быть много. 

Да и всё это военное имущество вряд ли повлияет на ход Специальной военной операции.

#новости #политика #армия #оружие #военные новости #геополитика #военная помощь
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