Западное издание Politico опубликовало мнение очередного отставного генерала армии США.

Фото: ВВС СШАКоллективный Запад по-прежнему оказывает Киеву военную помощь. Главным спонсором традиционно являются Соединённые Штаты. Недавно американский Конгресс после нескольких месяцев словесных баталий между республиканцами и демократами всё же выделил финансирование для Киева в размере 61 миллиард долларов [большая часть из которых пойдёт на нужды ВПК США, прим.], колоссальная сумма. Однако по ту сторону океана остаются "горячие головы", которые считают, что и этого маловато и призывают власти США рискнуть и передать Украине ещё больше оружия.

Материал на эту тему опубликовало известное издание Politico. Автором публикации является Марк Т. Киммитт — бригадный генерал армии США в отставке, который при президенте Джордже Буше младшем также работал помощником госсекретаря по военно-политическим вопросам.

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В своём материале этот американский ястреб припоминает слова военного аналитика Сета Джонса, который ещё два года назад "предсказывал" России поражение, но при резком повороте хода событий этот аналитик вдруг заговорил, что без чёткой стратегии США и постоянных поставок западного оружия победит как раз Россия.

Западные аналитики и эксперты – они все такие, те ещё "предсказатели", а по сути настоящие сказочники [прим.]. Просто победить ядерную державу, которая полностью независимая и самодостаточная невозможно по определению [прим.].

Как заявил Киммит, стратегия США потребует как минимум трёх элементов.

Во-первых, администрация США и ее союзники по НАТО должны будут ослабить ограничительные правила применения оружия, которые они наложили на поставляемое Западом оборудование, что позволит Украине использовать указанное оборудование в полную силу. В качестве примера американский генерал приводит Великобританию, которая сняла ограничения на применение своего вооружения. Это он о словах главы МИД Кэмерона, после чего Россия сделала довольно жёсткое предупреждение [прим.]. Киммит считает, что другие страны опасаются эскалации, поэтому проявляют "сдержанность".

Во-вторых, по мнению Киммита, пришло время пойти на риск в отношении военных запасов США и Запада. Огромное количество вооружения и боеприпасов остаётся зарезервированным "для других непредвиденных обстоятельств во всем мире, обучения и испытаний". Американский "ястреб" считает что неудача на Украине может спровоцировать войну, поскольку продемонстрирует миру нерешительность США в отношении поддержки друзей и союзников.

Генерал заявил, что представители армии США считают, что нынешний риск при поддержке Украины является "управляемым". Но пришло время пойти на еще больший риск и глубже погрузиться в эти запасы, чтобы предотвратить потенциальное поражение.

"Выигрывать войны дорого, но далеко не так дорого, как проигрывать их".

В-третьих, как считает Киммит, Соединённым Штатам необходимо обеспечить гораздо большее лидерство, чтобы вдохновить Запад продолжать борьбу.

P.S. В общем, этот бывший высокопоставленный военный и чиновник до сих пор не понял несколько вещей. Хотя бывшие высокопоставленные американские военные демонстрировали гораздо большую сообразительность.

Во-первых, если страны Запада снимут ограничение на применение своего оружия вне пределов Украины, то это прямая эскалация. Ответ со стороны России будет очень жёстким. Великобритания уже предупреждена. Вроде бы и в других европейских столицах услышали.

Во-вторых, сколько бы Запад не накачивал Украину вооружением, у последней нет самого главного – людского ресурса, поскольку он не безграничен.

В-третьих, как бы Штаты не пытались демонстрировать своё "лидерство", мир уже не тот. Он перестал быть однополярным. Гегемонии Америки пришёл конец.