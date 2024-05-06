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crazycat21
Литва попросила ускорить размещение немецкой бригады на своей территории
Прибалтийские политики не прекращают заявлять о сложной обстановке в сфере безопасности

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Военнослужащие бундесвера. Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/picture alliance

Разговоры о размещении в Литве на постоянной основе бригады бундесвера идут достаточно давно. Ещё в начале марта 2023 года министр обороны прибалтийской республики Литвы Арвидас Анушаускас попросил об этом своего немецкого коллегу Бориса Писториуса.

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Численность немецкого соединения должна составить 5 тысяч человек (из них 4,8 тысячи военные, остальные 200 человек – гражданский обслуживающий персонал). Основой бригады должны стать танковый и механизированный батальоны.

Согласно первоначальным планам реальная переброска немецких солдат в Литву должна была начаться во второй половине 2024 года после подписания межправительственного соглашения межу Вильнюсом и Берлином. А окончательное развёртывание соединения запланировано на 2027 год.

Но стало известно, что Литва попросила ускорить размещение немецкой бригады на своей территории. Об этом сообщают СМИ. Как говорится в сообщениях, литовский президент Гитанас Науседа в ходе совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем, находящимся в Литве, заявил, что развёртывание соединения армии Германии должно производится ускоренными темпами.

"Геополитическая обстановка в сфере безопасности требует неотложных и еще более быстрых действий по размещению бригады Бундесвера. Нельзя терять ни минуты. Максимально быстрая дислокация бригады является абсолютным приоритетом Литвы в сфере безопасности". – заявил Науседа.

Также глава Литвы сказал, что со своей стороны его страна сделает всё, чтобы процесс размещения немецких солдат шёл "чётко и динамично".

В ответ канцлер Германии Шольц заверил, что Берлин выполнит свои обещания, поскольку понимает свою ответственность за безопасность евроатлантического пространства. Со слов политика, размещение бригады Бундесвера в Литве будет вкладом Германии в усиление "сдерживания".

О каком "сдерживании" говорил Шольц, говорить не надо, всё и так понятно. В коллективной Европе форменная антироссийская истерия. Что касается Литвы, то местные политики сами себя напугали, а теперь боятся. И это при том, что Кремль уже неоднократно заявлял, что Россия ни на кого нападать не собирается. Впрочем, это уже дело литовцев, ещё исторически тяготеют к Германии. Только до сих пор остаётся неясным, какое "сдерживание" может обеспечить всего лишь одна бригада в случае гипотетического противостояния России и блока НАТО?

#новости #политика #армия #германия #военные новости #геополитика #литва #бундесвер
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