Главный киевский дипломат раскритиковал Запад.

Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press

Долгожданный Киевом законопроект о выделении очередного пакета "помощи" на $61 миллиард всё же превратился в закон. Вашингтон обещал начать поставки вооружения и боеприпасов в кратчайшие сроки. Киевским деятелям, которые стали расшаркиваться в благодарностях перед спонсорами из Вашингтона, вроде бы радоваться и помалкивать... Но тут на "сцене" появился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который в абсолютно недипломатичной манере дал понять, что с Западом что-то не так.

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В своём интервью британскому изданию The Guardian, комментируя выделенный Киеву пакет "помощи", главный украинский дипломат заявил, что ни один пакет западной помощи не сможет остановить продвижение России.

"Ни один пакет помощи не сможет остановить русских".

А ещё Кулеба смог адекватно оценить военно-промышленный комплекс России. Дипломат российский ВПК с западной оборонкой и прямо заявил, что Западу необходимо наращивать производство вооружений, поскольку Россия опередила его.

"Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании своей оборонно-промышленной базы за два года конфликта и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так", – отметил министр.

Ранее президент Украины Зеленский посредством мессенджеров благодарил Сенат и президента США Байдена за выделение "жизненно необходимого" пакета военной помощи.

P.S. Если Кулеба честно признаётся, что западная помощь не сможет остановить Россию, то зачем Киев выпрашивал эту помощь у Вашингтона? Похоже, на завуалированную просьбу, чтобы помогала не только Америка, но и Европа не жадничала.