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crazycat21
Defence24: Чехия получит более 100 танков Leopard 2
Чешская армия перевооружится на современные Leopard 2A8 и дополнительно получит партию Leopard 2A4

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Основной боевой танк Leopard 2A8. Фото: KNDS

Польский профильный ресурс Defence24 сообщил, что комитет по обороне парламента Чехии подтвердил закупку страной 76 основных боевых танков Leopard 2A8 немецкого производства вместе с сопутствующей техникой. Разговоры об этом приобретении велись на протяжении последних месяцев. Кроме того, было одобрено приобретение у Германии ещё 28 танков Leopard 2A4 и двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 3 на аналогичном танковом шасси. В последнем случае половина техники будет передана Берлином в дар. 

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Как говорится в материале польского издания, ещё в мае 2023 года чешское правительство поручило министру обороны Яне Черноховой начать переговоры о приобретении танков Leopard 2A8 для нужд армии в рамках совместной закупки с Германией. Изначально сообщалось примерно о 70 танках и машинах поддержки. Общий пул доступных к заказу танков на тот момент составлял 123 единицы. Германия приобрела 18 единиц для пополнения своего бронетанкового парка после того, как Берлин передал Киеву 18 Leopard 2A6. В настоящее время уже подтверждено, что из оставшихся танков Прага намерена купить 76 машин. Соответственно, ещё 29 "Леопардов" достанутся другим потенциальным покупателям. Defence24 предполагает, что этим покупателем станут Нидерланды. Действительно, военно-политическое руководство этой страны намерено сформировать в своих вооружённых силах танковый батальон [прим.].

Решение Праги о закупке новых "Леопард 2" означает, что чешская армия не только полностью заменит свой парк постсоветских Т-72М1 и Т-72М4, но и сможет частично отправить в резерв свои Leopard 2A4.

Помимо закупки последней версии Leopard 2, власти Чехии приняли предложение Берлина о дополнительном приобретении ещё 28 танков Leopard 2A4. Предложение Берлина появилось в феврале текущего года. Отмечено, что техника будет передана двумя партиями. В каждой будет по 14 танков и по одной БРЭМ Bergepanzer 3. При этом первая партия будет передана бесплатно за военную помощь, оказанную Чехией Украине.

Таким образом, танковый парк армии Чехии будет состоять из 76 Leopard 2A8, 30 единиц Т-72М4 и 42 единиц Leopard 2A4. Большая часть последних будет предназначена для обучения или отправится в резерв техники. Поставки танков начнутся в середине текущего года и завершатся в 2025 году [в данном случае речь именно о Leopard 2A4, прим.]. Эти "Леопарды", вероятно, являются бывшими швейцарскими машинами, которые недавно выкупил концерн Rheinmetall. Ещё пять танков этой модификации взяты со складов немецких оборонных предприятий.

Что касается новых Leopard 2A8, то эти боевые машины будут построены на базе венгерских Leopard 2A7 HU, а не на базе Leopard 2A7 для бундесвера, как предполагалось ранее. Обновлённая модификация танка получит новый пакет брони, который обеспечит защиту от многих типов противотанковых средств, включая мины и самодельные взрывные устройства. Защита экипажа будет дополнительно усилена за счет интеграции системы активной защиты EuroTrophy.

Танк также будет оснащён новыми системами управления огнем, ситуационной осведомленности и связи. Двигатель также будет заменён на новый мощностью 1600 л.с. Это необходимая мера для обеспечения прежней подвижности, поскольку масса танка возрастёт за счёт дополнительной броневой защиты. Основное вооружение – 120-мм гладкоствольная пушка Rh120 L55A1, останется неизменным. Не исключено, что Leopard 2A8 получит вспомогательное вооружение, установленное в дистанционно управляемый модуль, который будет размещён на крыше башни. Но эта информация пока не подтверждена. 

#новости #техника #армия #оружие #танки #военные новости #leopard 2a4 #leopard 2a8
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