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crazycat21
СМИ: Великобритания не готова к полномасштабному военному конфликту
Иностранные ресурсы сообщили, что у правительства Великобритании отсутствуют планы того, что делать в случае начала войны. Лондон продолжает надеяться на ядерный арсенал и своё участие в НАТО

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Фото: © AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKI

Из ряда европейских столиц в последнее время слышится достаточно воинственная риторика, которая в основном сводится к тому, что Россия в ближайшие годы якобы нападёт на одну из стран НАТО или Европейского союза. Поэтому необходимо что-то предпринимать. Лондонские политики и военные не стали исключением и тоже сделали ряд таких заявлений. На этом фоне неожиданно выяснилось, что Великобритания не готова к полномасштабному военному конфликту [а если точнее, то не конфликту низкой интенсивности, а именно к войне, прим.]. Соответствующую информацию опубликовал польский профильный ресурс Defence24 со ссылкой на британский телевизионный канал Sky News.

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Как говорится в публикации, Великобритания уже на протяжении более чем десяти лет не имеет плана, что делать в случае начала войны: нет ни чёткого плана обороны страны, нет ни плана мобилизации, нет плана перевода экономики на военные рельсы. Впервые подробные планы того, что следует предпринимать в случае конфликта были опубликованы в государственном "Военном вестнике", который был составлен в конце Первой мировой войны. С тех пор эти планы регулярно обновлялись. Sky News поясняет, что. В книгах Национального архива содержались не только планы военной защиты страны и мобилизации граждан в случае нападения, но и планы действий, которые необходимо предпринять, чтобы не допустить впадения страны в хаос. Составлялись рекомендации, как управлять больницами, как нормировать продовольствие, как поддерживать вещание BBС, были даже рекомендации того, как сохранить драгоценности короны!

Именно благодаря таким заблаговременным планам Великобритания в 1935 году, увидев агрессивную политику гитлеровской Германии, стала наращивать свои Военно-воздушные силы. Именно благодаря этим планам Великобритания в годы холодной войны была одним из самых подготовленных государств к конфликту как с применением обычных вооружений, так и с использованием ядерного оружия.

Британские солдаты во время военных учений. Фото: капрал Пол Шоу / Армия Великобритании

Но, как отмечено, после окончания холодной войны и распада Советского союза угроза глобального конфликта миновала. Великобритания вместе со своими союзниками оказалась вовлечена в конфликты в Ираке и Афганистане. А правительство страны незаметно прекратило дорогостоящее обновление военных книг.

Sky News сообщает, что Кейт Дир, бывший офицер Королевских ВВС (RAF), работавший советником премьер-министра Бориса Джонсона с 2020 по 2021 годы, заявил, что ему не удалось обнаружить ни одного правительственного плана ведения войны. Со слов экс-советника, такие планы необходимы не только для того, чтобы предотвратить хаос на начальном этапе конфликта, но и для того, чтобы отбить у противника всякое желание этот конфликт развязать. Но таких планов нет!

Ещё одной проблемой Великобритании является численность её вооружённых сил. Бывший министр обороны Бен Уоллес заявлял о намерении увеличить численность армии. К повышению обороноспособности страны призвал и начальник британского Генерального штаба. Однако нынешний министр обороны Грант Шаппс заявил, что к 2025 году численность британской армии будет сокращена до 73 тысяч человек.

Sky News со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника в оборонной сфере сообщает, что вместо детального планирования возможных боевых действий Великобритания в настоящее время ограничивается надеждами на свой ядерный арсенал и на своё участие в НАТО. Этот чиновник заявил, что правительство страны надеется на то, что "сдерживание" будет работать всегда. Однако тут же отметил, что никто не задаётся вопросом, а что произойдёт, если оно не сработает?

P.S. Резюмируя публикации иностранных СМИ, можно констатировать, что Великобритания нынче не та. Одряхлела Англия и стала немощной, однако "гадить" [в соответствии с известным выражением, прим.] другим странам не перестаёт. У лондонских политиков ещё остались претензии на мировое господство. 

#новости #политика #армия #нато #великобритания #военные новости #геополитика
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