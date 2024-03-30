Истребители F-16 датских ВВС. Именно такие машины Дания передаст Украине. Фото: Вооружённые силы Дании

За время проведения Специальной военной операции российская армия весьма существенно сократила парк боевых самолётов Воздушных сил Украины. Киеву не помогла даже западная военная помощь в виде переданных стоявших на вооружении европейских стран истребителей МиГ-29 советского производства. Поэтому киевские политики и выпрашивали у западных "союзников" американские истребители F-16 Fighting Falcon. Западная коалиция всё же пообещала предоставить такие самолёты. Согласно данным, опубликованным СМИ, первые такие истребители прибудут на Украину летом 2024 года. Однако даже эти пусть и подержанные, но всё же неплохие машины не станут для Киева каким-то чудесным супероружием. Это признают даже многие более или менее адекватные западные эксперты и политики.

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Довольно интересный материал, посвящённый будущим украинским F-16 опубликовало индийско-канадское аналитическое издание Eurasian Times. В публикации открыто признаётся тот факт, что истребители американского производства особой "погоды" не сделают.

Для начала эксперты издания обратили внимание на недавнее заявление президента России Владимира Путина, когда он сказал, что если F-16 станут законной целью для Вооружённых сил России даже в том случае, если они будут летать с аэродромов третьих стран. Ниже приведена цитата российского президента.

"Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились", – подчеркнул Путин, отвечая на вопрос, будут ли ВС РФ уничтожать украинские F-16 на натовских аэродромах, если они станут применяться оттуда.

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Как сообщает Eurasian Times, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после получения F-16 Киев будет вправе использовать эти истребители для нанесения ударов по российским военным объектам за пределами территории Украины. Соответственно, слова российского президента являются довольно серьёзным предупреждением как для Киева, так и для всего Североатлантического альянса [прим.].

Перехватчик МиГ-31БМ. Фото: mil.ru

Eurasian Times заявляет, что ВКС России хоть и, возможно, не завоевали превосходство в воздухе, однако они продолжают оказывать значительное давление на поддерживаемую НАТО Украину. В данном случае есть некоторая неточность. ВКС России всё же завоевали превосходство в воздухе, существенно проредив авиационный парк ВСУ. Просто западные системы ПВО и оставшиеся комплексы советского образца создают некоторые проблемы. Командование не хочет лишний раз рисковать жизнями лётчиков и дорогостоящей техникой [прим.]. Отмечено, что у России есть одно очень важное преимущество над Украиной. Это "устрашающее" сочетание перехватчиков МиГ-31 и ракет P-37М большой дальности.

В настоящий момент именно МиГ-31 является главной угрозой для Повитряных сил Украины. Сообщается, что такие перехватчики сбили несколько украинских самолётов ракетами Р-37М. Поэтому пилоты ВСУ надеются, что истребители F-16 c ракетами AIM-120 AMRAAM обеспечат необходимую защиту. AIM-120 AMRAAM – американская ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. В зависимости от модификации дальность пуска изделия может составлять до 180 километров [прим.].

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Как пишет Eurasian Times, МиГ-31 (по классификации НАТО — Foxhound) является достойным боевым самолётом. Изначально он был разработан в годы холодной войны для обеспечения безопасности воздушного пространства СССР. В отличие от своего предшественника МиГ-25, новая машина является двухместной. В кабине позади лётчика располагается оператор вооружения. Благодаря обтекаемому фюзеляжу перехватчик может летать даже на малых высотах со сверхзвуковой скоростью. Эффективные турбовентиляторные двигатели с малой степенью двухконтурности обеспечивают большую боевую дальность.

МиГ-31 не создавался для ближнего манёвренного боя. У него большой радиус разворота. Но этот самолёт является идеальной платформой для одновременного нескольких обнаружения воздушных целей на большой дистанции и последующего их уничтожения. Радар "Заслон", установленный на перехватчик, стал первой в мире самолётной РЛС с фазированной решёткой. Он способен обнаруживать воздушные цели на удалении 200 километров. В данном случае иностранные эксперты правы только отчасти. Указанная дальность была у первой версии РЛС. Модернизированный радар, установленный на перехватчики МиГ-31БМ, обнаруживает воздушные цели на удалении до 320 километров. По другим данным, дальность обнаружения достигает 400 километров [прим.].

Перехватчик МиГ-31БМ обеспечивает сетецентрическое боевое управления и оснащён системой дозаправки в воздухе. Радиолокационный комплекс самолёта способен одновременно сопровождать 24 воздушные цели. При этом 6 из них могут быть одновременно атакованы ракетами большой дальности Р-33С. Радар самолёта хорошо работает даже в условиях постановки помех.

Максимальная боевая нагрузка перехватчика составляет 9000 килограммов. Авиационные средства поражения размещаются на четырёх подфюзеляжных и четырёх подкрыльевых узлах подвески. Помимо ракет Р-33С большой дальности и ракет Р-73 малой дальности перехватчик МиГ-31М может нести новые ракеты Р-37М, имеющие скорость 6 Махов и дальность пуска 400 километров.

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Макет управляемой ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37М на авиационном катапультном устройстве АКУ-620 под крылом истребителя Су-35С (бортовой номер "51 красный") в экспозиции авиасалона МАКС-2019. Жуковский, август 2019 года. Фото: (с) Михаил Жердев

Пара мощных двигателей Д-30Ф6 с тягой по 15500 кгс каждый (на взлёте) обеспечивает перехватчику максимальную скорость полёта 3000 км/ч. Максимальная высота полёта МиГ-31БМ составляет 20600 метров.

Наличие защищённых цифровых каналов передачи данных позволяет перехватчику выступать в роли воздушного командного пункта для других истребителей. Он можете передавать радиолокационную "картинку" самолётам Су-30 и МиГ-29. Кроме того, группа из четырёх перехватчиков МиГ-31БМ может контролировать воздушное пространство в 900 километров по фронту.

Помимо непосредственно перехватчика МиГ-31БМ существует ещё одна версия этого самолёта. Это МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Когда такие самолёты поднимаются в воздух, по всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги.

Eurasian Times сообщает, что перехватчики МиГ-31БМ, осуществляющие боевой контроль воздушного пространства над территорией Украины, доказали свою высокую эффективность против истребителей и штурмовиков Воздушных сил незалежной. Российские перехватчики действуют фактически без каких-либо препятствий. Украинским истребителям просто нечего противопоставить. Им не хватает высоты, скорости и дальности полёта. Кроме того, самой дальнобойной ракетой класса "воздух-воздух" в арсенале Воздушных сил Украины является Р-27ЭР с дальностью пуска до 100 километров. И то в определённых условиях.

По данным издания, истребители F-16, которые западная коалиция намеревается передать Киеву, не являются ровней российским перехватчикам МиГ-31БМ. Нидерланды и другие страны НАТО находятся в процессе передачи в дар нескольких десятков истребителей F-16 AM/BM. Эти истребители Block 20 MLU F-16 MLU ничем не лучше украинских МиГ-29. Если Украина захочет "оттеснить" российские перехватчики, то этим самолётам американского производства потребуется модернизация с установкой современных радаров, а также оснащение их дальнобойными ракетами AIM-120. Самолёты F-16 с такими ракетами (как только они появятся) по-прежнему будут находится в невыгодном положении по отношению к перехватчикам МиГ-31БМ, стреляющими ракетами Р-37М. Хотя разрыв по дальности применения вооружения сократится.

P.S. Фактически издание Eurasian Times честно даёт понять, что перехватчики МиГ-31БМ с дальнобойными ракетами "приземлят" истребители F-16 после их передачи Украине. А если это не сделают истребители-перехватчики, то "приземлением" находящихся на стоянках F-16 могут заняться МиГ-31К [скорее, МиГ-31И, прим.], которые являются носителями гиперзвуковых "Кинжалов". Ведь не зря эксперты издания вспомнили про эти самолёты и про воздушную тревогу по всей территории Украины, когда эти самолёты поднимаются в воздух.