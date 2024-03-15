Официальный Стокгольм решил укрепить оборону стратегически важного острова в Балтийском море

Шведские солдаты на Готланде. Источник фото: defensenews.com

На протяжении многих десятилетий Швеция сохраняла подчёркнутый нейтралитет. Правда, в последние три десятилетия этот "нейтралитет" носил, скорее, формальный характер, поскольку с 1994 года шведы вступили в программу Североатлантического альянса "Партнёрство во имя мира". А с марта 2024 эта скандинавская страна стала полноправным членом альянса.

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Необходимо отметить, что после того как Россия начала Специальную военную операцию на сопредельной территории, в странах коллективной Европы разразилась форменная антироссийская истерия. Не стала исключением и Швеция. Теперь же стало известно, что Швеция укрепляет остров Готланд в Балтийском море из-за якобы присутствующей российской "угрозы". Об этом сообщает индийско-канадское издание Eurasian Times.

Согласно опубликованным данным, официальный Стокгольм дал понять, что намерен усилить оборону на важнейшем острове в Балтийском море. Заявление было сделано спустя несколько дней после того, как Швеция вступила в Североатлантический альянс.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон недавно заявил средствам массовой информации о том, что укрепление обороны острова станет одним из первых пунктов повестки дня, который Швеция обсудит со своими партнёрами по НАТО.

Укрепление Готланда "является одной из очевидных вещей, которые следует обсудить с нашими новыми союзниками по НАТО", сказал Кристерссон газете Financial Times .

Решение об укреплении Готланда было принято после явного предупреждения России об ответных мерах военно-технического и иного характера, которые могут быть приняты после вступления Швеции в НАТО. Приводится выдержка из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой [дословно по тексту Eurasian Times, прим.].

"Мы будем внимательно следить за тем, что Швеция будет делать в агрессивном военном блоке, как она будет реализовывать свое членство на практике... исходя из этого мы будем строить наш ответ ответными шагами военно-технического и иного характера".

Eurasian Times сообщает, что остров Готланд, на котором проживает 60 тысяч человек, расположен в 150 милях от российской Калининградской области и в 50 милях от материковой Швеции. Данный остров имеет стратегическое значение и его часто называют "непотопляемым авианосцем".

Приводится ссылка на заявление шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона, который сказал, что незначительное военное присутствие Швеции на острове являлось значительной слабостью Североатлантического альянса.

Стокгольм заявил об усилении военного присутствия на Готланде ещё в январе 2022 года. То есть ещё до того, как Россия начала Специальную военную операцию [прим.]. Спустя полмесяца шведские власти заявили о выделении 1,6 миллиарда шведских крон (около $163 миллионов) для укрепления военных объёктов на острове. Тогда же было заявлено, что большая часть из выделенных средств будет потрачено на возведение военной инфраструктуры, включая казармы.

Eurasian Times сообщает, что в конце 1990-х шведский воинский контингент на Готланде насчитывал 25 тысяч солдат в составе четырёх "полков". В то же время в 2018 году на острове оставался всего лишь один полк, насчитывавший 370 человек.

Приводится ссылка на заявление главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша, сделанное газете Financial Times, о том, что вступление Швеции в Североатлантический альянс меняет все расклады на Балтике. Фактически это означает, что стратегический контроль над Балтийским морем переходит к НАТО. И России этот вопрос "хорошо знаком".

Как пишет Eurasian Times, ещё в июле 2017 года генерал Бен Ходжес, командующий вооружёнными силами США в Европе, назвал остров важнейшим местом.

Выступая перед шведскими солдатами, он пояснил: "У вас здесь стратегически очень важная задача. Я не думаю, что где-либо есть более важный остров".

Готланд фактически был демилитаризован в 2005 году. Однако после возвращения Крыма в состав России шведские власти приняли решение о возвращении войск на остров. Решение было принято ещё в 2016 году.

По данным Eurasian Times, на острове были сформированы регулярный полк в составе 400 военнослужащих, десантный батальон "ополчения" и механизированный батальон. Последний имеет на вооружении танки Leopard 2 [Strv 122, прим.] и боевые машины пехоты CV90. В 2021 году на Готланде были размещены системы ПВО.