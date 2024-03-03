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Об американской винтовке M1895, стоявшей на вооружении армии Российской империи в годы ПМВ

В годы Первой мировой войны правительство России было вынужденно заказать за океаном около 300 тысяч винтовок
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1.jpgСолдаты русской армии с винтовками Винчестер М1895. Фото из открытых источников

После окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. основным стрелковым оружием русской армии стала винтовка конструкции американского полковника Хайрема Бердана, известная в России под обозначением Бердана №2. Замечательное для своего времени оружие, не лишенное, однако, ряда недостатков: во-первых, винтовка была сконструирована под патрон с дымным порохом; во-вторых, она была однозарядной. Опытный стрелок мог сделать из нее всего лишь 6-8 выстрелов в минуту.

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А прогресс не стоял на месте. Уже во время Русско-турецкой кампании многие турецкие солдаты были вооружены магазинными винтовками. В частности, рычажными винтовками Генри, произведенными американской компанией "Винчестер". Подствольные трубчатые магазины винтовок позволяли существенно увеличить огневую мощь турецких подразделений.

Затем в мире появились патроны меньшего калибра с бездымным порохом. В связи в этим в армии стран мира начали широко внедряться малокалиберные винтовки под эти патроны. Кроме того, эти винтовки стали оснащаться довольно емкими магазинами. Данное новшество стало возможным благодаря тому, что патроны с бездымным порохом имели меньший калибр, соответственно и меньшую массу. Поэтому и появились магазины, позволяющие существенно увеличить боекомплект оружия без роста его массы, то есть дополнительно не отягощая стрелка.

Российский генералитет с традиционным скептицизмом отнесся к появлению в других армиях магазинных винтовок и занял выжидательную позицию. Поэтому работы над отечественной магазинной винтовкой начались с существенным опозданием. Но не смотря на ряд определенных трудностей она появилась.

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Солдаты русской армии, вооруженные винтовками Мосина образца 1891 года. Фото из открытых источников

Здесь перед Россией неоценимы заслуги Сергея Ивановича Мосина. Его трехлинейная (калибр 7,62 мм) магазинная винтовка образца 1891 года стала настоящим шедевром отечественной оружейной мысли. Замечательное оружие, с честью прошедшее и Первую мировую и Великую Отечественные войны. Винтовка по праву считается лучшей винтовкой Второй мировой и одним из лучших образцов огнестрельного оружия в мире.

"Трёхлинейка" Мосина образца 1891 года стала основным стрелковым оружием русской армии, с которой последней пришлось пройти горнила Первой мировой войны. Но мало кто знает, что во время той войны русская армия вооружалась еще и винтовками иностранного производства: японскими, британскими, итальянскими и даже американскими. Именно так, американскими! На вооружении русской императорской армии стояла винтовка Винчестер М1895. То есть рычажная винтовка со скобой Генри от компании "Винчестер".

Как появилось это оружие на вооружении русских солдат?

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Как ни странно, но причина проста  – армии не хватало винтовок. Началась Первая мировая война. Вместе с тем в стране наблюдался резкий подъём патриотизма. Именно на высоком уровне патриотизма удалось провести всеобщую мобилизацию, по итогам которой численность русской армии превысила 5,3 миллиона человек. И только тут высшие чины Генерального штаба Российской империи с удивлением обнаружили, что для вооружения такого войска не хватает 300 тысяч винтовок. Это как минимум, без учета потерь материальной части на фронте.

Самое удивительное, что ещё перед войной необходимые винтовки были на складах. Но часть новых "мосинок" была продана за границу. А винтовки старых образцов были просто переделаны в коммерческое оружие и распроданы, либо списаны в утиль. Согласно официальной формулировке, сделано это было для того, чтобы не загромождать склады.

А потери оружия только возрастали. Каждый месяц русские войска на фронте теряли в среднем около 200 тысяч винтовок. Это при том, что три российских оружейных завода к середине 1914 года не могли производить в сумме более 42-44 тысяч винтовок ежемесячно.

Как быть? Обратиться к союзникам? Но у них первоначально наблюдались те же проблемы, что и у нашей страны. Тогда власти России обратились к Японии с просьбой продать винтовки. Японцы вроде бы пошли на встречу, стали отгружать оружие. Но это были устаревшие винтовки. Кроме того японское правительство каждый раз повышало цену.

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Дошло до того, что власти Японии убедили Россию надавить на Китай, чтобы китайцы предоставили японцам дополнительные базы и зоны влияния на территории Китая. А уже потом аппетиты Страны восходящего солнца еще больше возросли. Японцы стали недвусмысленно начали намекать, что в обмен на военную помощь хотели бы получить северную часть Сахалина и южную часть КВЖД – Китайско-Восточной железной дороги. К счастью, русскими властям удалось договориться о новых поставках винтовок за деньги. Оплата производилась золотом! До 1915 года ни одна другая страна, кроме Японии, не поставляла оружие в Россию.

Несмотря на японские поставки, объёмы которых на самом деле являлись просто каплей в море, винтовок на фронте продолжало катастрофически не хватать. И именно острая нужда заставила царское правительство обратиться в США. Кстати, в той войне Штаты до 1917 года сохраняли нейтралитет, так что их промышленность могла себе позволить поработать на другую страну. Согласились помочь в компании "Винчестер". По русскому заказу стали изготавливаться винтовки модели 1895. Всего по этому заказу в течение 1915-1917 годов было изготовлено около 300 тысяч таких винтовок. Надо отметить, что компания "Винчестер" неплохо заработала, поскольку российский заказ составил 70% от всех когда-либо выпущенных образцов М1985.

Что собой представляла собой винтовка Винчестер М1895?

Винтовка Винчестер М1895 русского образца. Источник фото: www.armoury-online.ru

На первый взгляд , это классическая винтовка рычажного типа (со скобой Генри). Одна из тех, которыми так славится компания "Винчестер". Но в остальном это принципиально новое оружие.

Во-первых, модель 1895 года изначально разрабатывалась под более мощный остроконечный винтовочный патрон центрального воспламенения. Все предыдущие рычажные ружья были сделаны под патроны кольцевого или центрального воспламенения, имеющие тупоконечную пулю. Связано это с расположением патронов в трубчатом подствольном магазине. Тупоконечная пуля была вынужденной мерой безопасности.

Во-вторых, как следует из вышеназванного, впервые в изделиях компании "Винчестер" появился коробчатый магазин для патронов центрального расположения.

В-третьих, данная модель стала самой мощной из когда-либо выпускавшихся компанией.

В принципе, это всё, что необходимо знать о модели 1895. Точнее об её изначальной версии. Но русские не были бы русскими, если бы не потребовали внести изменения в конструкцию винтовки. Кстати, не первый случай для наших военных с американским оружием. Первой была винтовка Бердана №1, которую русские офицеры переделали так, что на выходе получился образец, очень сильно отличавшийся от оригинала. В этот раз от американских оружейников не потребовалось вносить кардинальных переделок.

Российская сторона попросила переделать оружие под русский патрон 7,62×54 мм R. Да, под тот самый с закраиной, который применяется российской армией и сегодня. Для этого пришлось слегка изменить форму коробчатого магазина.


Следующим изменением стало появление специальный направляющих на ствольной коробке. Данное новшество позволило быстро снаряжать магазин при помощи стандартных обойм от винтовки Мосина. А ещё русский вариант Винчестера М1895 получил удлиненный ствол с креплением для штыка. Куда российской армии без штыка? Длинный ствол потребовал и новое удлиненное цевьё.

Других принципиальных отличий от базовой версии не было.

Винтовки Винчестер М1895 поставлялись для вооружения частей Русской армии, дислоцированных в Прибалтике и Финляндии. Так, знаменитые латышские стрелки были вооружены именно таким оружием.

Что касается боевого применения, то первоначально американская винтовка очень понравилась солдатом русской армии из большей по сравнению с винтовкой Мосина скорострельности. Хотя перезарядка оружия при помощи скобы Генри требовала определённой сноровки. Главным недостатком на тот момент являлось неудобство перезарядки в положении лежа из-за длинного хода скобы. Но это был недостаток, который вряд ли можно отнести к значительным.

Существенный недостаток выявился с наступлением холодов, когда выяснилось, что при морозе механизм Винчестера М1895 замерзает. Кроме того винтовка оказалась крайне капризной к загрязнению. Поэтому уже в 1916 году их стали снимать с вооружения во фронтовых частях и снова заменять на японские винтовки.

Винтовка М1895 прошла Первую мировую и Гражданские войны, после чего была отправлена на склады. Но ей довелось поучаствовать в Великой Отечественной. Такими винтовками вооружались дивизии народного ополчения.

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россия оружие война история конфликты винчестер винтовки m1895
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