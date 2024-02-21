Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
В США рассчитывают завершить испытания нового двигателя для бомбардировщика B-52 к концу 2024 года
Американцы решили продлить срок службы своих очень возрастных "бомбовозов". Модернизация предусматривает и замену двигателей самолётов на новые

реклама

Обслуживание бомбардировщика B-52H. Фото: ВВС США

Всего три государства мира имеют в составе своих ВВС стратегические бомбардировщики. Это Россия, Китай и США. Самым многочисленным парком "стратегов" располагают США. Согласно данным одного из специализированных иностранных ресурсов, на начало 2024 года в распоряжении американского Командования глобальных ударов имелся 131 большой самолёт, из которых сверхзвуковых бомбардировщиков B-1B Lancer – 42 единицы, стелс-бомбардировщиков – B-2 Spirit – 17 машин, дозвуковых бомбардировщиков B-52H Stratofortress – 72 самолёта.

реклама

В данном случае это несколько некорректные данные. Малозаметных бомбардировщиков B-2 было построено 21 экземпляр, один из них был потерян в катастрофе 2008 года, осталось 20. Что касается сверхзвуковых B-1B, то их точно меньше, поскольку один из "Лансеров" недавно в буквальном смысле "разложился" при заходе на посадку на полосе авиабазы Элсворт в Южной Дакоте. Впрочем, не это самое важное в данном случае. Важно то, что основу парка стратегических самолётов ВВС США по-прежнему составляют почтенные ветераны времен войны во Вьетнаме – бомбардировщики B-52H Stratofortress. Самолёты очень старые, самые "свежие" из них покинули заводские цеха в далеком 1962 году!

Американцы всяческие стараются поддерживать воздушную компоненту своих ядерных сил сдерживания в боеготовом состоянии. Поэтому за всю свою долгую службу оставшиеся "бомбовозы" B-52 неоднократно модернизировались. Очередная модернизация ожидает их и в ближайшее время. На этот раз речь в первую очередь идёт о замене физически и морально устаревших двигателей самолётов на новые. Двигатель для самолёта уже разработан и проходит финальные стадии испытаний. Профильный ресурс Defense News сообщает, что США рассчитывают завершить испытания нового двигателя для бомбардировщика B-52 к концу 2024 года.

В планах ВВС США произвести замену двигателей на 76 имеющихся бомбардировщиках B-52H. Срок службы старых двигателей TF33 постройки 1960-х годов истёк. Их заменят на новые силовые установки Rolls-Royce F130.

Авиационный двигатель F130. Фото: Rolls-Royce

Как сообщается, командование американских ВВС со своей стороны предпринимает достаточно серьёзные усилия, чтобы ускорить процесс модернизации имеющихся "бомбовозов". Среди них планы по строительству большого ангара на авиационной базе Тинкер. Работы по возведению сооружения начнутся с 2026 года. Ангар должен вмещать сразу четыре стратегических бомбардировщика B-52H, что существенно повысит скорость работ по модернизации имеющегося парка самолётов данного типа.

Как заявил подполковник ВВС США Тим Кливер, все знают, что двигатель F130 работает, поскольку за его основу взята версия силовой установки, которая уже много лет используется в бизнес-джете Gulfstream G650. Но на бомбардировщиках двигатели будут устанавливаться по-другому. Поэтому в ВВС США должны убедиться, что не будет никаких "сюрпризов" при установке F-130 в гондолы, рассчитанные на два двигателя.

В прошлом году компания Rolls-Royce завершила большую часть первоначальных испытаний двигателей F130, установленных в спаренной гондоле. Тестирование проводилось в Космическом центре НАСА Стеннис, штат Миссисипи. Как ожидается, последний шестинедельный цикл испытаний стартует в начале марта. Испытания будут включать воздействие бокового ветра на отсеки двигателя, а так же наблюдения за тем, что произойдёт, если один из двигателей будет работать на пониженной мощности или вообще выйдет из строя.

Стратегический бомбардировщик B-52H. Фото: ВВС США / Global Look Press / Keystone Press Agency

По словам полковника Скотта Формана, ответственного за программу модернизации бомбардировщиков B-52, затем будут проведены дополнительные испытания. В апреле начнутся испытания характеристик двигателя F130 на уровне моря на стенде Rolls-Royce в Индианаполисе. А ещё один двигатель, как заявил подполковник Тим Кливер, пройдёт испытания на долговечность до конца 2025 года. Что касается испытаний в текущем году, то осенью тестирования F130 будут производиться в Комплексе инженерных разработок Арнольда в Теннесси. Двигатель будет подвергнут моделированию высот, чтобы получить больше данных о том, как он будет вести себя в полёте. Как только этот этап будет пройден, можно будет говорить о завершении квалификационных испытаний двигателя F130.

Модернизация первых двух бомбардировщиков B-52H начнётся в 2026 году. Предположительно она завершится в 2028 году. Тогда же начнутся наземные и лётные испытания. Ориентировочный срок их завершения – 2031 год. Сейчас представители ВВС США изучают, сколько потребуется времени, чтобы провести модернизацию всего парка бомбардировщиков до версии B-52J. Ведь модернизация затронет не только замену двигателя. Американские военные признают, что определенные трудности будут, учитывая очень почтенный возраст самолётов. Но после модернизации самолёты B-52 смогут прослужить до 2050-х годов, а возможно и до 2060 года. И даже нельзя исключать, что некоторые самолёты данного типа могут встретить на боевой службе свой столетний юбилей.

#новости #сша #техника #самолеты #боевая авиация #военные новости #бомбардировщики #стратегические бомбардировщики #b-52h
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
5
Компания по переработке отходов обнаружила два уникальных компьютера Q1 среди выбрасываемого мусора
3
OpenAI снимает ограничения GPT-4 Turbo
3
Focus: Европейские компании переносят производство из Германии в Польшу
2
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
15
Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
2
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
23
В Германии обвинили Макрона в жадности – Франция отдала Киеву старые танки и БМП на 1.7 млрд евро
2
Разработчик архитектур K8 и Zen Джим Келлер назвал CUDA "болотом"
9
"РВ": ВСУ пришлось использовать танки Leopard в момент острейшей ситуации в битве за село Победа
6
Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
+
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
2
На грядущем аукционе будет продан уникальный Porsche 911 Turbo 3.6 S за 1 млн долларов
+
Хуситы впервые попытались использовать подводные беспилотники для атаки кораблей США
1
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
6
НАСА ищет добровольцев, которые будут жить в течение года как на Марсе
3
Представлена первая официальная версия Android 15: главные новшества и сроки обновления
+
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
7
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил углекислый газ в атмосфере луны Юпитера Каллисто
1
США и Россия продолжат сотрудничество в космосе даже после вывода МКС из эксплуатации
+

Популярные статьи

США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
9
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
23
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
39
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
28
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
35
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
1
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
21
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
132

Сейчас обсуждают

УдалЁн
15:49
Опять на оверах реклама мусора от АМД.
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Александр Пономарев
15:48
майнинг и долгосрок - смешно %) крипта стоит ровно столько - сколько надо тем, кто барашков стрижет
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Александр Пономарев
15:46
не надо путать 4060 и 4070S
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Александр Пономарев
15:46
да ладно? ну как для примера берем ДНС минимальные версии: https://www.dns-shop.ru/product/ccc0f632ca2aed20/videokarta-palit-geforce-rtx-4070-dual-oc-ned4070s19k9-1047d/ - 64999р https://www.dns-shop....
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
star5
15:44
Я пополнял Казахстанский стим через Qiwi. Но самое ужасное что у меня на кошельке лежит 5200руб. И теперь я с ними не чего не могу сделать :( Как теперь вывести от туда? Нормально, хороший урок для в...
Банк России отозвал лицензию у «Киви банка» — сервис Qiwi уже запретил вывод средств и пополнение кошельков
Александр Пономарев
15:42
3090 весной взял за 50к.. привезена со штатов (у нас такие вообще не продавались, двухслотовая inno 3D) разобрали все, посмотрели - компаунд серебристый, вообще не прогревались - полгода сижу и радуюс...
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
DarkRaziel
15:42
Дура
Ученые предлагают аварийный выключатель для искусственного интеллекта
Чато -- Бот
15:41
Почему не наступает? А чтобы некто бублик имел возможность задавать вопросы, теряясь в догадках. Равно как и подглядывающая здесь ципсота. Все вопросы - на Фрунзенскую набережную, в 3-й Дом МО. Но ско...
Почему армия РФ не наступает на Угледар, и когда может состояться штурм этого населённого пункта
OgoGoLog
15:38
Нет. Твой любимый Надеждин много чего говорить любил на федеральных каналах. Только с реальностью часто это не сходилось.
В Службе внешней разведки России прокомментировали происшествие с Кузьминовым в Испании
max1024
15:37
Есть новости по этому вопросу?
Ретроклокинг: AMD FASN8 против Intel Skulltrail или битва, которой не было
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем