Американцы решили продлить срок службы своих очень возрастных "бомбовозов". Модернизация предусматривает и замену двигателей самолётов на новые

Обслуживание бомбардировщика B-52H. Фото: ВВС США

Всего три государства мира имеют в составе своих ВВС стратегические бомбардировщики. Это Россия, Китай и США. Самым многочисленным парком "стратегов" располагают США. Согласно данным одного из специализированных иностранных ресурсов, на начало 2024 года в распоряжении американского Командования глобальных ударов имелся 131 большой самолёт, из которых сверхзвуковых бомбардировщиков B-1B Lancer – 42 единицы, стелс-бомбардировщиков – B-2 Spirit – 17 машин, дозвуковых бомбардировщиков B-52H Stratofortress – 72 самолёта.

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В данном случае это несколько некорректные данные. Малозаметных бомбардировщиков B-2 было построено 21 экземпляр, один из них был потерян в катастрофе 2008 года, осталось 20. Что касается сверхзвуковых B-1B, то их точно меньше, поскольку один из "Лансеров" недавно в буквальном смысле "разложился" при заходе на посадку на полосе авиабазы Элсворт в Южной Дакоте. Впрочем, не это самое важное в данном случае. Важно то, что основу парка стратегических самолётов ВВС США по-прежнему составляют почтенные ветераны времен войны во Вьетнаме – бомбардировщики B-52H Stratofortress. Самолёты очень старые, самые "свежие" из них покинули заводские цеха в далеком 1962 году!

Американцы всяческие стараются поддерживать воздушную компоненту своих ядерных сил сдерживания в боеготовом состоянии. Поэтому за всю свою долгую службу оставшиеся "бомбовозы" B-52 неоднократно модернизировались. Очередная модернизация ожидает их и в ближайшее время. На этот раз речь в первую очередь идёт о замене физически и морально устаревших двигателей самолётов на новые. Двигатель для самолёта уже разработан и проходит финальные стадии испытаний. Профильный ресурс Defense News сообщает, что США рассчитывают завершить испытания нового двигателя для бомбардировщика B-52 к концу 2024 года.

В планах ВВС США произвести замену двигателей на 76 имеющихся бомбардировщиках B-52H. Срок службы старых двигателей TF33 постройки 1960-х годов истёк. Их заменят на новые силовые установки Rolls-Royce F130.

Авиационный двигатель F130. Фото: Rolls-Royce

Как сообщается, командование американских ВВС со своей стороны предпринимает достаточно серьёзные усилия, чтобы ускорить процесс модернизации имеющихся "бомбовозов". Среди них планы по строительству большого ангара на авиационной базе Тинкер. Работы по возведению сооружения начнутся с 2026 года. Ангар должен вмещать сразу четыре стратегических бомбардировщика B-52H, что существенно повысит скорость работ по модернизации имеющегося парка самолётов данного типа.

Как заявил подполковник ВВС США Тим Кливер, все знают, что двигатель F130 работает, поскольку за его основу взята версия силовой установки, которая уже много лет используется в бизнес-джете Gulfstream G650. Но на бомбардировщиках двигатели будут устанавливаться по-другому. Поэтому в ВВС США должны убедиться, что не будет никаких "сюрпризов" при установке F-130 в гондолы, рассчитанные на два двигателя.

В прошлом году компания Rolls-Royce завершила большую часть первоначальных испытаний двигателей F130, установленных в спаренной гондоле. Тестирование проводилось в Космическом центре НАСА Стеннис, штат Миссисипи. Как ожидается, последний шестинедельный цикл испытаний стартует в начале марта. Испытания будут включать воздействие бокового ветра на отсеки двигателя, а так же наблюдения за тем, что произойдёт, если один из двигателей будет работать на пониженной мощности или вообще выйдет из строя.

Стратегический бомбардировщик B-52H. Фото: ВВС США / Global Look Press / Keystone Press Agency

По словам полковника Скотта Формана, ответственного за программу модернизации бомбардировщиков B-52, затем будут проведены дополнительные испытания. В апреле начнутся испытания характеристик двигателя F130 на уровне моря на стенде Rolls-Royce в Индианаполисе. А ещё один двигатель, как заявил подполковник Тим Кливер, пройдёт испытания на долговечность до конца 2025 года. Что касается испытаний в текущем году, то осенью тестирования F130 будут производиться в Комплексе инженерных разработок Арнольда в Теннесси. Двигатель будет подвергнут моделированию высот, чтобы получить больше данных о том, как он будет вести себя в полёте. Как только этот этап будет пройден, можно будет говорить о завершении квалификационных испытаний двигателя F130.

Модернизация первых двух бомбардировщиков B-52H начнётся в 2026 году. Предположительно она завершится в 2028 году. Тогда же начнутся наземные и лётные испытания. Ориентировочный срок их завершения – 2031 год. Сейчас представители ВВС США изучают, сколько потребуется времени, чтобы провести модернизацию всего парка бомбардировщиков до версии B-52J. Ведь модернизация затронет не только замену двигателя. Американские военные признают, что определенные трудности будут, учитывая очень почтенный возраст самолётов. Но после модернизации самолёты B-52 смогут прослужить до 2050-х годов, а возможно и до 2060 года. И даже нельзя исключать, что некоторые самолёты данного типа могут встретить на боевой службе свой столетний юбилей.