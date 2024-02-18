Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Politico: Ядерное космическое оружие России превратит тысячи спутников в мусор
Представители коллективного Запада продолжают рассуждать о российском оружии, которое якобы может оказаться на орбите

реклама

Изображение из открытых источников

Страны коллективного Запада продолжают бояться непонятно чего и разгоняют антироссийскую истерию. В последнее время зарубежные издания активно муссируют тему того, что у России появилось или вот-вот появится некий вид нового космического оружия, которое позволит окончательно сломать глобальное доминирование этого самого западного мира. Обычно информация подаётся со ссылкой на какие-то информированные источники, которыми являются политики и военные. Очередная такая публикация вышла на страницах издания Politico.

реклама

Как говорится в материале, глава Военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут 16 февраля дал понять, что наихудший сценарий взрыва российского ядерного оружия на орбите будет иметь катастрофические последствия. Выступая на параллельном (с Мюнхенской конференцией по безопасности) мероприятии, этот высокопоставленный военный заявил, что пока остаётся больше вопросов, чем ответов, когда дело доходит до громких "разоблачений", сделанных в США о том, что Россия разрабатывает новый вариант противоспутникового оружия.

Politico сообщает, что пусть это и звучит как "научная фантастика", является ли такое российское оружие ракетой наземного базирования или космическим аппаратом с ядерной силовой установкой, способным уничтожать спутники на орбите.

Как заявил руководитель Военно-космического командования Германии, в наихудшем варианте неизбирательный ядерный взрыв на орбите, излучающий электромагнитный импульс, сжигающий спутники, будет опасным для всех.

"Если кто-то осмелится взорвать ядерное оружие в верхних слоях атмосферы или даже в космосе, это будет более или менее концом использования этого глобального достояния [орбиты]", – сказал Траут.

Если перевести слова немецкого генерала с дипломатического языка на общедоступный, то этот "кто-то" – Россия. Ведь именно Москву коллективный Запад обвиняет в разработке и даже наличии противоспутникового оружия.

После ядерного взрыва в космосе тысячи спутников превратятся в мусор, создающий плотные поля обломков. Согласно заявлению немецкого военного, после такой акции не уцелел бы ни один спутник – ни китайский, ни российский, ни американский, ни европейский. Поэтому если кто-то думает рационально, то он никогда не применит такое оружие в космосе. Генерал Траут даже вспомнил о Договоре ООН о космосе от 1967 года, который запрещает размещение оружия массового уничтожения на орбите.

Politico приводит слова Людвига Мёллера, директора Европейского института космической политики, который заявил о том, что если Россия (гипотетически) применит противоспутниковое оружие и выведет из строя коммерческие спутники, то следует ожидать мощного экономического удара. И этот удар затронёт всё – от банковского сектора до энергетики. Потери составят триллионы долларов.

P.S. После голословных заявлений США о намерении России разместить в космосе новое противоспутниковое оружие последовал ответ со стороны Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления "уловкой" Белого дома. Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя информацию Штатов, назвал её сочинительством. А постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов назвал заявления западных СМИ о якобы имеющихся планах России по размещению ядерного оружия в космосе лживыми и абсурдными. 

#новости #политика #техника #оружие #космос #ядерное оружие #военные новости #противоспутниковое оружие
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
31
Defense Post: Каждый третий моряк ВМС США находится в состоянии стресса
2
Космические силы США отменили многомиллиардную программу военной спутниковой связи
2
Ученые зафиксировали, что золото становится крепче под воздействием интенсивных лазерных импульсов
1
12-летнюю GeForce GTX 660 протестировали в современных играх
7
Появились новые факты указывающие на то что Хэл Финни - это Сатоши Накамото
3
Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
25
Великобритания и США хотят поставить Украине миллион дронов-камикадзе с искусственным интеллектом
2
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
26
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение построить на Украине завод по производству снарядов
7
Новая модель OpenAI Sora может генерировать видео
1
Компания Solarpappel разработала и запатентовала уникальную конструкцию солнечных панелей
+
Ученые обнаружили новый вид магнетизма – альтермагнетики, которые могут изменить электронику
+
Ученым впервые в истории удалось передать луч энергии от орбитального спутника на наземную станцию
3
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
32
Концерн Калашников вводит в эксплуатацию новый цех площадью 5800 квадратных метров
+
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
2
Иран представил новейшую систему ПВО собственного производства
+
Владеющая Arm корпорация SoftBank готова потратить $100 млрд на разработку собственных ускорителей искусственного интеллекта
+
В ранних тестах MSI Claw с Intel Cote Ultra 155H уступает в играх ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1E
+

Популярные статьи

С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
8
Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
+
Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте
5
Китайская BYD обогнала Tesla – очередь за Volkswagen
1
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
12
О том, как флот НАТО не мог обнаружить дивизию советских атомных подводных лодок
2
О растерянности в руководстве подразделения игровых консолей Xbox
4
В США призывали разместить в Польше ядерное оружие
8
Ученые создали "гигантский квантовый вихрь", имитирующий черную дыру
+
О современном состоянии армейской авиации Польши
+

Сейчас обсуждают

NeMoyNik
14:29
Чувствую запах плавленых разъёмов питания...
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
rackshazz
14:20
85% территории некроины контролирует Бидон, никак не хохол.
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение построить на Украине завод по производству снарядов
Shteger
14:14
Поднять паруса!!!
Инсайдер Том Хендерсон: средняя цена игр для ПК и консолей вскоре вырастет до 100 долларов
Deathq Вавыаы
14:14
Амудэ фанов порядка 12% Примерно столько же на земле геев, совпадение?
Новая топовая карта AMD RX 8800 XT за $600 может получить производительность RTX 4080 Super
neSaint
14:13
Раньше на студиях работали и главное РЕШАЛИ действительно талантливые люди - теперь их доля существенно меньше и работают нанятые и особо не на что не вляющие подмастерья = качество игр начиная от гр...
Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
DonCarleone
14:11
знатно они труханули
Politico: Ядерное космическое оружие России превратит тысячи спутников в мусор
Deathq Вавыаы
14:11
Догонит без лучнй, но если и включить превратится в тыкву)
Новая топовая карта AMD RX 8800 XT за $600 может получить производительность RTX 4080 Super
DonCarleone
14:10
квадратиш-практиш-гуд
ВКС РФ использовали на Украине "квадратную" ракету Х-69 – новейший аналог зарубежной Storm Shadow
УдалЁн
14:10
GDDR62? H.2642?
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
daem0ns
14:09
бандерлло, ты почто не на могилизациии??? быстренько завёртывайся в белую простынку, и ползи в ТЦК! Тёплое место в окопе метр на два, тебе обеспечено!!
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем