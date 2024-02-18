Представители коллективного Запада продолжают рассуждать о российском оружии, которое якобы может оказаться на орбите

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Страны коллективного Запада продолжают бояться непонятно чего и разгоняют антироссийскую истерию. В последнее время зарубежные издания активно муссируют тему того, что у России появилось или вот-вот появится некий вид нового космического оружия, которое позволит окончательно сломать глобальное доминирование этого самого западного мира. Обычно информация подаётся со ссылкой на какие-то информированные источники, которыми являются политики и военные. Очередная такая публикация вышла на страницах издания Politico.

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Как говорится в материале, глава Военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут 16 февраля дал понять, что наихудший сценарий взрыва российского ядерного оружия на орбите будет иметь катастрофические последствия. Выступая на параллельном (с Мюнхенской конференцией по безопасности) мероприятии, этот высокопоставленный военный заявил, что пока остаётся больше вопросов, чем ответов, когда дело доходит до громких "разоблачений", сделанных в США о том, что Россия разрабатывает новый вариант противоспутникового оружия.

Politico сообщает, что пусть это и звучит как "научная фантастика", является ли такое российское оружие ракетой наземного базирования или космическим аппаратом с ядерной силовой установкой, способным уничтожать спутники на орбите.

Как заявил руководитель Военно-космического командования Германии, в наихудшем варианте неизбирательный ядерный взрыв на орбите, излучающий электромагнитный импульс, сжигающий спутники, будет опасным для всех.

"Если кто-то осмелится взорвать ядерное оружие в верхних слоях атмосферы или даже в космосе, это будет более или менее концом использования этого глобального достояния [орбиты]", – сказал Траут.

Если перевести слова немецкого генерала с дипломатического языка на общедоступный, то этот "кто-то" – Россия. Ведь именно Москву коллективный Запад обвиняет в разработке и даже наличии противоспутникового оружия.

После ядерного взрыва в космосе тысячи спутников превратятся в мусор, создающий плотные поля обломков. Согласно заявлению немецкого военного, после такой акции не уцелел бы ни один спутник – ни китайский, ни российский, ни американский, ни европейский. Поэтому если кто-то думает рационально, то он никогда не применит такое оружие в космосе. Генерал Траут даже вспомнил о Договоре ООН о космосе от 1967 года, который запрещает размещение оружия массового уничтожения на орбите.

Politico приводит слова Людвига Мёллера, директора Европейского института космической политики, который заявил о том, что если Россия (гипотетически) применит противоспутниковое оружие и выведет из строя коммерческие спутники, то следует ожидать мощного экономического удара. И этот удар затронёт всё – от банковского сектора до энергетики. Потери составят триллионы долларов.

P.S. После голословных заявлений США о намерении России разместить в космосе новое противоспутниковое оружие последовал ответ со стороны Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления "уловкой" Белого дома. Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя информацию Штатов, назвал её сочинительством. А постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов назвал заявления западных СМИ о якобы имеющихся планах России по размещению ядерного оружия в космосе лживыми и абсурдными.