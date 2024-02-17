Глава немецкого правительства не хочет видеть на посту руководителя "оборонительного" альянса свою соотечественницу из-за чрезмерной антироссийской позиции последней

Урсула фон дер Ляйен. Фото: © AFP2023 / FREDERICK FLORIN

В настоящий момент генеральным секретарём Североатлантического альянса (НАТО) является норвежец Йенс Столтенберг. Свой пост он занимает с 1 октября 2014 года. Полномочия Столтенберга неоднократно продлевались, однако с октября текущего года пост руководителя альянса займёт совершенно другой человек.

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Среди потенциальных кандидатов - исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. Он пока является явным фаворитом. Кроме того, о своём желании "порулить" НАТО заявили премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. Все кандидатуры как на подбор и являются ярыми русофобами. Но оказывается, есть ещё один кандидат. Это Урсула фон дер Ляйен, действующая глава Еврокомиссии.

Госпожа фон дер Ляйен пока надеется, что её переизберут на занимаемый ей пост. Но, вероятно, она готовит себе и "запасной аэродром" в виде кресла руководителя НАТО. Только гладко только в мечтах... Как выяснилось, канцлер Германии Олаф Шольц отверг кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО. Об этом со ссылкой на немецкую прессу сообщило агентство ТАСС.

Согласно опубликованным данным, ещё в конце 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Джо Байдену рассмотреть в качестве кандидата на пост главы Северного альянса Урсулу фон дер Ляйен. После этого американский президент обратился к немецкому канцлеру Шольцу. Последний категорически отклонил такую идею.

"Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО", – отметил один из источников.

Причиной неприятия предложения американской стороны названы чрезмерные антироссийские настроения фон дер Ляйен. Канцлер Шольц посчитал, что она слишком критична по отношению к Москве. И этот момент может вызвать негативные последствия в долгосрочной перспективе.

Удивительно. Давно понятно, что Шольц фактически не может перечить Вашингтону. И тут вдруг резко отверг предложение Белого дома. К тому же, по всей логике, глава немецкого правительства должен был только поддержать выдвижение соотечественницы на столь ответственную работу. А тут отказ... Похоже, что Олаф Шольц о чём-то догадывается.