Глава ЕК считает, что безопасность Евросоюза можно повысить за счёт увеличения военных расходов и совместных закупок вооружения

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: © AP Photo / Jean-Francois Badias

В коллективной Европе настоящая форменная истерика. Политическое и военное руководство европейских стран постоянно делает заявления о том, что Россия в скором времени якобы нападёт. Это при том, что большая часть государств Евросоюза входит в НАТО, а Москва неоднократно заявляла, что не намерена воевать ни со странами Европы, ни со странами НАТО. Не слышат. Или просто не хотят слышать.

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В настоящее время проходит очередная ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. И на этой конференции одной из главных повесток западных лидеров является вопрос, как "защитить" Европу? Свое видение оборонной стратегии ЕС обрисовала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам фон дер Ляйен, через три недели ЕК представит предложение по оборонно-промышленной стратегии, а также откроет офис оборонных инноваций на Украине.

"Европа должна расширить свою промышленную базу... Я убежденный трансатлантик, и в то же время мы должны построить сильную Европу, и это идет рука об руку", – заявила фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава ЕК заявила, что предложение направлено на то, чтобы увеличить расходы на оборону. Необходимо "тратить лучше" за счёт совместных закупок и соглашений. Такие шаги обеспечат предсказуемость промышленности и лучшую совместимость между вооружёнными силами европейских государств. Кроме того, расходы будут сосредоточены на сохранении "хороших рабочих мест" для налогоплательщиков, которые оплачивают счета.

Помимо этого Украина должна быть интегрирована в оборонные программы Европы, поскольку Россия превосходит её по количеству солдат и якобы использует "быстрое и грязное оружие" (дословно по Reuters), произведённое в Северной Корее и Иране. Касательно финансовой помощи незалежной, то Урсула фон дер Ляйен считает, что в интересах США принять законопроект, застрявший на согласовании в Конгрессе. По её мнению, такая мера считается символом противостояния демократий автократическим странам.

Также фон дер Ляйен отметила, что в случае переизбрания на пост главы Еврокомиссии, она обязательно создаст должность еврокомииссара по обороне.

P.S. Госпожа фон дер Ляйен сама проговорилась, на кого она работает. Во-первых, про "убеждённого трансатлантика". Ведь трансатлантическая "солидарность" продвигается именно Вашингтоном. Во-вторых, она прямо дала понять, что оплата всей оборонной стратегии Европы ляжет на плечи простых граждан. В-третьих, в случае принятия американскими законодателями очередного пакета финансовой "помощи" для Украины, львиная доля этих средств останется в Штатах и пойдёт на нужды местной оборонки. Поэтому глава Еврокомиссии даже не лукавила, когда сказала, что такой шаг исключительно в интересах США. В-четвёртых, когда фон дер Ляйен говорила про "грязное" оружие иностранного производства, которое якобы использует Россия, она не привела доказательств. А еще глава Еврокомиссии не подумала, что западное оружие не является чистым? Взять те же снаряды с урановым сердечником, которые Запад передал Украине. Но, похоже, у них там это совсем другое.