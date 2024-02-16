После надуманных обвинений со стороны Вашингтона Джон Кирби заявил, что российский противоспутниковый потенциал не представляет угрозы. Но он вызывает беспокойство

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14 февраля в западных средствах информации появились сообщения о том, что представители власти США имеют разведывательную информацию о намерениях России разместить в космосе ядерное оружие. При этом было заявлено, что это ядерное оружие якобы предназначено не для нанесения ударов по наземным объектам, а для борьбы со спутниками противника. В общем, в Конгрессе США и в Белом доме сильно напряглись и сильно забеспокоились.

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Прошли всего лишь сутки, как тот же Белый дом сделал заявление о том, что противоспутниковый потенциал России не представляет непосредственной угрозы. Об этом написало агентство Reuters. Правда, тут же сразу было отмечено, что беспокойство по ту сторону всё же присутствует.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, во время ежедневного брифинга заявил, что Россия пока разрабатывает возможность размещения противоспутникового оружия. И Штаты анализируют всю имеющуюся информацию по данному вопросу. Со слов Кирби, президента Байдена информировали обо всём, что связано с российским противоспутниковым потенциалом. А ещё было заявлено, что возможность развёртывания такого оружия Россией является "тревожным событием", но оно не представляет угрозы чей либо безопасности на Земле. Кроме того, было отмечено, что Байден предпринял ряд первоначальных ответных действий, включающие непосредственные диалоги с лидерами Конгресса и прямое дипломатическое взаимодействие с Россией.

Чего же по ту сторону океана так сильно задёргались? Вплоть до непосредственных контактов с Россией по дипломатической линии. Хотя нельзя исключать того, что все эти обвинения России со стороны Вашингтона и движения Белого дома являются всего лишь "ширмой" для нехороших действий США, начиная от "продавливания" выделения очередного пакета военной помощи Украине, заканчивая размещением собственных космических средств на орбите.

Стало известно, что в тот же день, когда Вашингтон стал обвинять Россию, Пентагон вывел в космос сразу шесть спутников. Четыре из них предназначены для слежения за космическими кораблями, а два для слежения за баллистическими и гиперзвуковыми ракетами России и Китая. Выведенные на орбиту спутники являются частью более широкого плана Космических сил США "по укреплению возможностей предупреждения о ракетах и слежения за ними". Как сообщают американские СМИ, план реализуется на фоне якобы растущих угроз со стороны России и Китая. Согласно бюджетному запросу Космических сил на 2024 финансовый год, на реализацию своих замыслов Пентагон планирует потратить $16 миллиардов до 2028 года.

Похоже, что пазл сложился. Сначала в Вашингтоне обвиняют Россию, потом втихаря выводят на орбиту спутники, потом под это дело будут требовать деньги. Ведь 16 миллиардов просто так никто не даст, а их необходимо "освоить".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Вашингтона о намерении России разместить ядерное оружие в космосе является всего лишь уловкой Белого дома. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Штаты занимаются "сочинительством", приписывая Москве действия и намерения, которые их не устраивают.