Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О современном состоянии военно-воздушных сил Германии

Когда-то немецкие ВВС были достаточно грозной силой. Впрочем, и сейчас они входят в первую двадцатку
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Panavia Tornado ВВС Германии. Фото: © Фальк Бервальд / DPA / Global Look Press

В одно время Военно-воздушные силы Германии были одними из мощнейших в мире, а лётчики Люфтваффе считались лучшими специалистами в своём деле. Достаточно вспомнить, что именно за асами Геринга в годы второй мировой войны числилось наибольшее количество воздушных побед. Вот эти люди: Эрих Хартманн (352 победы), Герхард Баркхорн (301 воздушная победа), Гюнтер Ралль (275 воздушных побед), Отто Китель (267 воздушных победы), Вальтер Навотны (258 воздушных победы). И это только первая пятёрка. Всего же за годы войны 138 немецких асов записали на свой счёт по 100 и более воздушных побед. Суммарное количество сбитых самолётов противника – 6582.

реклама



На самом деле, вопрос о том, кто и сколько сбил самолётов противника, будет ещё долгие годы оставаться дискуссионным, если не вечным. Всё же некоторых немецких асов упрекают в приписках и "джентльменском слове". Но всё равно цифры просто впечатляют.

И в условиях нынешнего глобального противостояния, а так же с учётом того, что Германия является членом блока НАТО, интересно посмотреть, на чём сейчас летают наследники "красного барона" фон Рихтгофена. На машинах каких типов, и сколько в ВВС Германии самолётов конкретных типов.

Eurofighter Typhoon ВВС Германии. Фото: Алан Уилсон / commons.wikimedia.org

реклама



Безусловно, представленные ниже данные носят справочно-информационный характер, так как точные цифры навряд ли когда-нибудь будут доступны широкому кругу людей. Итак, современное состояние Военно-воздушных сил Германии.

Для начала следует отметить, что современные Люфтваффе – это результат слияния Военно-воздушных сил ГДР и ФРГ. Достаточно сказать, что после объединения двух Германий, ВВС страны достигли максимального после Второй мировой войны боевого потенциала. Только численность личного состава Люфтваффе достигала 100 тысяч человек. А затем начались тотальные реорганизации, оптимизации и сокращения, связанные с окончанием Холодной войны и развалом СССР.

В настоящее время в Люфтваффе служит всего чуть более 28 тысяч человек. Несмотря на это, немецкие ВВС продолжают оставаться одними из самых мощных не только в Европе, но и в мире. Согласно данным рейтинга Global Firepower (GPF), по мощи военно-воздушной компоненты бундесвер занимал 19 позицию рейтинга из 145 рассмотренных армий [впереди Испании, но позади Украины], что весьма и весьма неплохо.

Теперь конкретно о цифрах, чего и сколько есть у современных немецких асов. В оценке боевого потенциала Люфтваффе поможет специализированный ресурс Flight Global c своим ежегодным справочником на 2024 год.

реклама



Парк боевых самолётов Люфтваффе состоит из 209 машин двух типов: многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon (133 единицы) и истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado (76 единиц).

К специальной авиации специалисты Flight Global отнесли один узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский лайнер A319. Вероятно, в данном случае речь идёт о самолёте A319 ОН (Offener Himmel - Открытое небо). Это единственный борт такого назначения на вооружении люфтваффе.

Самолёт A319 ОН (Offener Himmel – Открытое небо). Фото: Lufthansa Technik

Так же в специальную авиацию зарубежные специалисты записали 30 истребителей-бомбардировщиков "Торнадо" в модификации ECR(EW). В данном случае это разведывательная модификация.

реклама



Транспортная авиация представлена 46 самолётами трёх разных типов: 41-м транспортными самолётами А400М от концерна Airbus и тремя средними военно-транспортными самолётами С130J Hercules. Есть еще пара пассажирских A321, предназначенных для перевозки первых лиц Германии. То есть последние два борта являются VIP-транспортом.

Так же зарубежные эксперты утверждают о том, что в составе немецких люфтваффе имеются 81 тяжёлый транспортный вертолёт Sikorsky СН-53.

Учебно-тренировочная авиация насчитывает всего одиннадцать машин. Из них 6 единиц – это всё те же истребители-бомбардировщики Panavia Tornado IDS, две машины – лёгкие турбовинтовые учебно-тренировочные самолёты Grob G 120TP и три вертолёта Airbus H135.

Довольно странный рейтинг. Почему? Во-первых, те шесть истребителей-бомбардировщиков "Торнадо", которые указаны в разряде учебно-тренировочных самолётов, следовало бы отнести к боевым. Во-вторых, где остальные учебно-тренировочные самолёты? А их, согласно открытым данным у Люфтваффе более ста единиц. Это турбовинтовые Raytheon T-6 Texan II (69 машин) и реактивные Northrop T-38 Talon (40 машин). Оба американского производства. В-третьих, где самолёты заправщики? Почему-то указаны только три KC-130J на базе американского "Геркулеса" (и то в графе заказов), в то время как Люфтваффе располагают четырьмя воздушными танкерами Airbus A310 MRTT (Multi-Role Tanker and Transporter Systems). В целом же, ситуация по боевым самолётам выглядит довольно правдоподобной.

Кроме того, власти Германии заключили с Штатами контракт на поставку 35 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Стоимость контракта составила 10 миллиардов евро (10, 5 миллиардов долларов). Просто астрономическая сумма. В среднем каждый американский самолёт обошёлся бюджету Германии в 300 миллионов долларов. Правда, уточняется, что в стоимость заключенного соглашения помимо стандартных логистики, обучения персонала, тренажёров и вооружения входит ещё подготовка необходимой аэродромной инфраструктуры.

1.jpgПара  "Панавиа Торнадо" ВВС Германии. Фото: Ольга Эрнст / commons.wikimedia.org

Американские самолёты предназначены для замены устаревших Panavia Tornado. Почему немцы предпочли дорогостоящие американские истребители, а не выбрали свои проверенные, европейские Eurofighter Typhoon? Всё дело в том, что Германия принимает участие в так называемом "ядерном сдерживании" сил НАТО. В случае ядерного конфликта немецкие лётчики на своих машинах должны вылететь с американскими ядерными бомбами B61 туда, куда прикажут. Европейский "Тайфун" не является носителем ядерного оружия, зато у американского F-35 соответствующая сертификация имеется. Да и изначально "американец" проектировался как носитель ЯО.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

техника армия оружие германия истребители самолеты f-35 боевая авиация военно-воздушные силы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Ретроклокинг: разгоняем SSD
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
2
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ обнаружили в российских "Геранях" двигатели производства своего союзника из Европы – Чехии
2
НАСА: у нового самолета самые тонкие крылья в мире
8
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
8
Новые крышные ветрогенераторы оказались намного эффективнее солнечных панелей
7
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
2
АР: Бывшие колубийские военнослужащие стремятся попасть в ВСУ, чтобы заработать "на пенсию"
3
Космическая компания SpaceX купила Boeing 737-800 у Air China
2
Украина просит у США лучшие вертолеты и новейшее вооружение
4
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
1
ТАСС: Российская подводная лодка класса «Лада» вступила в строй
3
Инфляция и экономический спад привели в ФРГ к массовому закрытию предприятий розничной торговли
1
Huawei позволит восполнять 1 км запаса хода электромобилей за одну секунду
2
Focus не удался: Ford прекращает производство модели в Германии
2
Авиалайнер E9X на электроприводе сможет пролететь 1000 км без керосина
2
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — поклонники S.T.A.L.K.E.R. ждали его десять лет
3
MW: ненадёжный британский эсминец выведен из операции в Красном море из-за "технических проблем"
1
Такер Карлсон объявил дату публикации интервью с лидером России
+
System76 переходит на Pop!_OS: почему компания отказалась от Ubuntu
2
Прогнозируют, что биткоин больше никогда не опустится ниже $40 000
6
Ученые раскритиковали планы ЦЕРНа по строительству суперколлайдера за 17 млрд. долларов
4

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
27
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
194
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
11
Китайские майнеры стекаются в Эфиопию, привлеченные дешевой энергией и идеальным климатом
+
Обзор Call of Duty 2 - эталонный шутер
6
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
23
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
8
Астрономы, возможно, обнаружили странное солнце, питаемое темной материей
1
Компьютеры DEPO - сделано в России
6

Сейчас обсуждают

Alt Irony
07:19
Я тоже склоняюсь к 4080 супер - прирост на верхних фас ценнее, чем на нижних.
Геймеры из США раскупили почти все GeForce RTX 4080 Super – куда пропали новые видеокарты
lutralutra
07:16
херово, когда не умеешь в сарказм..
НАСА: у нового самолета самые тонкие крылья в мире
daimos
07:11
Ты бы это, завязывал с препаратами, добром не кончится
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Константин Ширяев
07:10
Очень познавательно. С удовольствием прочитал. Автору респект за труд.
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Ааа Ааа
07:01
Как же гугл противны в названиях. Один и тебе же сервисы называет по разному. Какая разница между бардом и гемини? Image2 и imageFX? Openai всё понятно сделали - есть ии модели gpt-x, а есть сайт для ...
Google представил генератор изображений Imagen 2
Евгений Хрипков
07:00
Можно забыть про дешевое железо , времена эти прошли
К 2027 году 60% ПК будут иметь поддержку аппаратного ускорения для ИИ
Апшеронский скакел
06:49
Выкинутые деньги на ветер. Абсолютно всë конченное хламище!
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
ark-bak
06:45
Да какая там декарбонизация? А человек разве не выбрасывает в атмосферу углекислый газ? Нулевые выбросы - а графит это разве не углерод(в свободной форме) и если он где-то используется, то при произво...
Нулевых углеродных выбросов к 2050 году достичь не получится
Анатолий Федоров
06:36
Не очень понятно про радар свидомых, направленный на восток. У них что нет РЛС кругового обзора?
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
seedkls
05:37
плата оверпрайс. Jginyue B760i с али за 7-8к намного лучше и белая. 13600кф под 200ватт держит VRM спокойно
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем