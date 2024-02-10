Panavia Tornado ВВС Германии. Фото: © Фальк Бервальд / DPA / Global Look Press

В одно время Военно-воздушные силы Германии были одними из мощнейших в мире, а лётчики Люфтваффе считались лучшими специалистами в своём деле. Достаточно вспомнить, что именно за асами Геринга в годы второй мировой войны числилось наибольшее количество воздушных побед. Вот эти люди: Эрих Хартманн (352 победы), Герхард Баркхорн (301 воздушная победа), Гюнтер Ралль (275 воздушных побед), Отто Китель (267 воздушных победы), Вальтер Навотны (258 воздушных победы). И это только первая пятёрка. Всего же за годы войны 138 немецких асов записали на свой счёт по 100 и более воздушных побед. Суммарное количество сбитых самолётов противника – 6582.

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На самом деле, вопрос о том, кто и сколько сбил самолётов противника, будет ещё долгие годы оставаться дискуссионным, если не вечным. Всё же некоторых немецких асов упрекают в приписках и "джентльменском слове". Но всё равно цифры просто впечатляют.

И в условиях нынешнего глобального противостояния, а так же с учётом того, что Германия является членом блока НАТО, интересно посмотреть, на чём сейчас летают наследники "красного барона" фон Рихтгофена. На машинах каких типов, и сколько в ВВС Германии самолётов конкретных типов.

Eurofighter Typhoon ВВС Германии. Фото: Алан Уилсон / commons.wikimedia.org

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Безусловно, представленные ниже данные носят справочно-информационный характер, так как точные цифры навряд ли когда-нибудь будут доступны широкому кругу людей. Итак, современное состояние Военно-воздушных сил Германии.

Для начала следует отметить, что современные Люфтваффе – это результат слияния Военно-воздушных сил ГДР и ФРГ. Достаточно сказать, что после объединения двух Германий, ВВС страны достигли максимального после Второй мировой войны боевого потенциала. Только численность личного состава Люфтваффе достигала 100 тысяч человек. А затем начались тотальные реорганизации, оптимизации и сокращения, связанные с окончанием Холодной войны и развалом СССР.

В настоящее время в Люфтваффе служит всего чуть более 28 тысяч человек. Несмотря на это, немецкие ВВС продолжают оставаться одними из самых мощных не только в Европе, но и в мире. Согласно данным рейтинга Global Firepower (GPF), по мощи военно-воздушной компоненты бундесвер занимал 19 позицию рейтинга из 145 рассмотренных армий [впереди Испании, но позади Украины], что весьма и весьма неплохо.

Теперь конкретно о цифрах, чего и сколько есть у современных немецких асов. В оценке боевого потенциала Люфтваффе поможет специализированный ресурс Flight Global c своим ежегодным справочником на 2024 год.

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Парк боевых самолётов Люфтваффе состоит из 209 машин двух типов: многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon (133 единицы) и истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado (76 единиц).

К специальной авиации специалисты Flight Global отнесли один узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский лайнер A319. Вероятно, в данном случае речь идёт о самолёте A319 ОН (Offener Himmel - Открытое небо). Это единственный борт такого назначения на вооружении люфтваффе.

Самолёт A319 ОН (Offener Himmel – Открытое небо). Фото: Lufthansa Technik

Так же в специальную авиацию зарубежные специалисты записали 30 истребителей-бомбардировщиков "Торнадо" в модификации ECR(EW). В данном случае это разведывательная модификация.

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Транспортная авиация представлена 46 самолётами трёх разных типов: 41-м транспортными самолётами А400М от концерна Airbus и тремя средними военно-транспортными самолётами С130J Hercules. Есть еще пара пассажирских A321, предназначенных для перевозки первых лиц Германии. То есть последние два борта являются VIP-транспортом.

Так же зарубежные эксперты утверждают о том, что в составе немецких люфтваффе имеются 81 тяжёлый транспортный вертолёт Sikorsky СН-53.

Учебно-тренировочная авиация насчитывает всего одиннадцать машин. Из них 6 единиц – это всё те же истребители-бомбардировщики Panavia Tornado IDS, две машины – лёгкие турбовинтовые учебно-тренировочные самолёты Grob G 120TP и три вертолёта Airbus H135.

Довольно странный рейтинг. Почему? Во-первых, те шесть истребителей-бомбардировщиков "Торнадо", которые указаны в разряде учебно-тренировочных самолётов, следовало бы отнести к боевым. Во-вторых, где остальные учебно-тренировочные самолёты? А их, согласно открытым данным у Люфтваффе более ста единиц. Это турбовинтовые Raytheon T-6 Texan II (69 машин) и реактивные Northrop T-38 Talon (40 машин). Оба американского производства. В-третьих, где самолёты заправщики? Почему-то указаны только три KC-130J на базе американского "Геркулеса" (и то в графе заказов), в то время как Люфтваффе располагают четырьмя воздушными танкерами Airbus A310 MRTT (Multi-Role Tanker and Transporter Systems). В целом же, ситуация по боевым самолётам выглядит довольно правдоподобной.

Кроме того, власти Германии заключили с Штатами контракт на поставку 35 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Стоимость контракта составила 10 миллиардов евро (10, 5 миллиардов долларов). Просто астрономическая сумма. В среднем каждый американский самолёт обошёлся бюджету Германии в 300 миллионов долларов. Правда, уточняется, что в стоимость заключенного соглашения помимо стандартных логистики, обучения персонала, тренажёров и вооружения входит ещё подготовка необходимой аэродромной инфраструктуры.

Пара "Панавиа Торнадо" ВВС Германии. Фото: Ольга Эрнст / commons.wikimedia.org

Американские самолёты предназначены для замены устаревших Panavia Tornado. Почему немцы предпочли дорогостоящие американские истребители, а не выбрали свои проверенные, европейские Eurofighter Typhoon? Всё дело в том, что Германия принимает участие в так называемом "ядерном сдерживании" сил НАТО. В случае ядерного конфликта немецкие лётчики на своих машинах должны вылететь с американскими ядерными бомбами B61 туда, куда прикажут. Европейский "Тайфун" не является носителем ядерного оружия, зато у американского F-35 соответствующая сертификация имеется. Да и изначально "американец" проектировался как носитель ЯО.