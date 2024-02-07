В Голландии вдруг осознали необходимость наличия танков в армии

Танк Leopard 2A6 бундесвера (аналогичные арендуют голландцы). Фото: commons.wikimedia.org

После того как Россия начала Специальную военную операцию на сопредельной территории, в странах коллективной Европы разразилась какая-то настоящая танковая истерия. Военно-политическое руководство целого рядя европейских государств вдруг вспомнило, что у них нет танков. В качестве примера можно привести Литву, военное руководство которой вдруг захотело сформировать в составе своей единственной механизированной дивизии хотя бы один танковый батальон. Но денег нет и когда будут, остаётся непонятным.

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Аналогичная ситуация и в намного более богатых и благополучных Нидерландах. Там тоже хотят, чтобы в их вооружённых силах были танки, но пока остаётся неясным, откуда брать финансирование. Об этом проинформировал профильный ресурс Defense News.

Как сообщается, Нидерланды рассматривают возможность воссоздания собственного танкового батальона на фоне Специальной военной операции, проводимой Россией на территории Украины. Но, согласно парламентским документам, для реализации этой инициативы нет финансирования.

Нынешний оборонный бюджет страны не может покрыть расходы на создание танкового батальона, поэтому такое решение потребует дополнительных средств и целиком и полностью будет зависеть от нового правительства страны. Об этом сообщили министр обороны Кайса Оллонгрен и статс-секретарь министерства Кристоф ван дер Маат в ответ на парламентские запросы по данной теме.

В самый разгар холодной войны Нидерланды имели в своих вооружённых силах около 1000 танков. Но страна избавилась от последних двух своих танковых батальонов в 2011 году. Произошло это после сокращения оборонного бюджета. С 2015 года страна арендует у соседней Германии 18 основных боевых танков Leopard 2A6, которые сведены в одну роту немецко-голландского танкового батальона. Сам батальон состоит из пяти рот.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью с 2022 года, крайне важно, чтобы наши вооруженные силы были дополнительно укреплены", — написали Оллонгрен и Ван дер Маат. "Если будет дополнительный бюджет для Вооруженных Сил, мы рассмотрим возможности по всем направлениям. Поэтому решение о танковом батальоне будет принимать следующий кабинет министров".

Как пишет Defense News, в Обзоре возможностей оборонного планирования НАТО на 2022 год были отмечены недостатки голландской армии в сухопутной боевой мощи и огневой поддержке. Создание нового танкового батальона укрепит Североатлантический альянс. Кроме того, такой батальон является ещё одним шагом Нидерландов к приоритетной цели – созданию тяжёлой пехотной бригады.

После прошедших в ноябре 2023 года парламентских выборов нынешнее правительство Марка Рютте является временным до того момента, когда будет сформирован новый кабинет министров. Традиционно временное правительство занимается только текущими делами, избегая тяжёлых, спорных вопросов. Именно таким является выделение миллиардов евро на формирование и содержание нового танкового батальона.

Затраты на содержание танкового батальона, исходя из пятнадцатилетнего периода планирования, составят от €280 до €315 миллионов ежегодно. Эти затраты включают приобретение танков, расходы на техническое обслуживание, запчасти, эксплуатацию и личный состав. Как заявлено, структура батальона может повторить структуру 414-го танкового батальона. Только в данном случае танки будут принадлежать голландцам, а пятая часть личного состава будет представлена немцами.

Defense News сообщает, что оборонный бюджет Нидерландов на 2024 год составил $21,4 миллиарда, тогда как в предыдущем периоде он составлял примерно €15 миллиардов. И в нынешний оборонный бюджет не включено финансирование приобретения танков.

Летом прошлого года страны НАТО обязались тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Согласно данным правительства Нидерландов, затраты на оборону составят 1,95% от ВВП.

Прошлым летом Германия предложила Нидерландам принять участие в совместной закупке основных боевых танков Leopard 2A8. Но голландская сторона попросила отсрочки в принятии решения с учётом временного статуса правительства.

С учётом той информации, которую сообщило издание Defense News, вообще непонятно, зачем голландцам танки? Ведь у них кругом одни союзники. Да и где голландские военные собрались на своих танках рассекать? Наверное, по дамбам.