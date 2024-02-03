Легкий транспортный самолёт Ан-2 ВВС Латвии. Фото: Анна Зверева / commons.wikimedia.org

Латвия – бывшая прибалтийская советская республика, а в настоящее время суверенное и независимое государство, член НАТО с 2004 года. Как и всякое независимое государство Латвия имеет собственные Вооруженные силы, необходимые для защиты суверенитета. Без собственной армии никак, поскольку под боком огромная страна, обладающая одними из самых мощных Вооруженных сил в мире. Да и из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе постоянно твердят, что Россия вот-вот куда-то вторгнется.

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Если говорить о Вооруженных силах самой Латвии, то их численность составляет порядка 6700 человек. Немного, но есть ещё и национальная гвардия (земессардзе) численностью 10000 "штыков". Итого менее 17000 человек [данные на конец 2022 года]. Конечно, люди – это хорошо. Но боевой потенциал любой современной армии оценивается по совокупности факторов. В первую очередь важнейшую роль играет наличие военной авиации, а потом все остальное. Если говорить о Военно-воздушных силах республики (ВВС), то они есть.

Для начала стоит отметить, что после объявления Латвией независимости и распада СССР военно-политическое руководство в Москве благоразумно решило не оставлять этой республике военную авиационную технику. Впрочем, как соседней Эстонии и Литве. А вот первоклассные военные аэродромы достались новому независимому государству, точнее вновь образованным ВВС страны, которые пришлось создавать практически с нуля.

Прошли годы, за это время Военно-воздушные силы страны при поддержке НАТО и Евросоюза должны были приобрести качественно новый облик. Итак, современное состояние ВВС Латвии.

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Совсем недавно уважаемое профильное издание FlightGlobal выпустило свой ежегодный справочник, в котором чёрным по белому расписаны все летательные аппараты той или иной страны мира. Согласно этим данным можно оценить потенциал Военно-воздушных сил Латвии. По информации, опубликованной в справочнике, в настоящее время в составе ВВС прибалтийской республики следующие летательные аппараты:

многоцелевые вертолёты Ми-8/Ми-17 – 4 единицы

многоцелевые вертолёты S-70/UH-40M – 4 единицы

Ещё один S-70/UH-40M числится как заказанный. В данном случае речь идёт об американских вертолёте UH-60 Black Hawk (S-70 – заводской индекс изделия). Считается, что "Чёрные ястребы" качественно усилят национальные ВВС прибалтийской республики.

Многоцелевой вертолёт UH-60 Black Hawk. Фото:Lockheed Martin

Всё, больше никакой информации о летательных аппаратах латвийских Военно-воздушных сил в справочнике нет. На самом деле это несколько некорректная информация. Дело в том, что по данным рейтинга Global Firepowe, в на начало 2024 года национальные ВВС страны имели в своем составе даже 7 бортов. И всё это многоцелевые вертолёты. Правда, в боеготовом состоянии числилось всего четыре машины. С учётом того, что летом Рига передала Украине два вертолёта Ми-17, а в августе 2023 был передан ещё один такой же вертолёт, то выходит, что в распоряжении ВВС Латвии должны находится три или четыре американских "Блэк Хока".

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Но есть ещё "потерянные" в справочниках 4 борта. И это самолёты! Они не являются ни истребителями, ни штурмовиками, даже ни реактивными учебными самолётами. Это старые добрые советские поршневые одномоторные самолёты Ан-2. Да, те самые "кукурузники", выпуск которых был начат ещё в 1947 году. Латвийские самолёты выпущены в период с 1961 по 1982 годы.

Очередной отремонтированный самолёт Ан-2 латвийских ВВС. Летательный аппарат получил модную пиксельную окраску. Фото: соцсети

Без этих самолётов армии Латвии сейчас никуда. Видать, данные летательные аппараты сильно повышают боевой потенциал НАТО на восточном фланге. Поэтому все имеющиеся в Латвии военные Ан-2 проходят ремонт и модернизацию. Почти полмиллиона евро за ремонт старого "кукурузника" Ан-2 слабо? Дорого, правда? Но в прибалтийской стране НАТО такие траты считаются обоснованным.

Вообще, первоначально таких в самолётов, находящихся в лётной годности, у ВВС Латвии в наличии было всего два. По сообщениям СМИ, латвийские Военно-воздушные силы отремонтировали и вернули в строй третий Ан-2 (из четырёх возможных) ещё в декабре 2021 года. За ремонт второго Ан-2 государственная казна выложила почти 353 тысячи евро. Ремонт последнего (силами коммерческой фирмы) обошёлся в почти полмиллиона евро, точнее в 491 333 европейских денег. О судьбе четвертого самолёта данного типа достоверной информации нет.

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Фото: соцсети

Для сравнения, если бы Ан-2 ремонтировались в России, то все работы по ремонту, модернизации обошлись всего в 55 тысяч евро за каждый. Разница поразительная. Но это плата за независимость и трансатлантическую солидарность.

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Кстати, два Ан-2 ВВС Латвии парадным строем пролетели над центром Риги 18 ноября 2023 года.