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crazycat21
Новейший самоходный миномёт "Дрок" будет модернизирован с учётом опыта применения в ходе СВО
В госкорпорации "Ростех" заявили, что новейший миномёт 2С41 получит улучшенную защиту и обновлённую техническую часть

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82-мм самоходный миномёт 2С41 "Дрок". Фото: Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник".

Российская армия получает всё больше и больше новейших образцов вооружения. Одним из таких является самоходный миномёт 2С41 "Дрок" калибра 82 миллиметра. Данная установка предназначена для поражения живой силы и лёгкой бронетехники противника. Миномёт смонтирован на шасси бронеавтомобиля повышенной проходимости "Тайфун-ВДВ К-4386". Согласно открытым данным, первая партия таких миномётов была передана в войска в июле 2023 года. Но это оружие уже применялось в ходе проведения Специальной военной операции.

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Теперь стало известно, что новейший миномёт "Дрок" будет модернизирован. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на государственную корпорацию "Ростех". Новейшая установка получит улучшенную защиту, также будет доработана техническая часть.

Сообщается, что боевая машина была апробирована в различных условиях применения. Имеются отзывы и впечатления от новой техники. Теперь же разработчики и изготовители проанализируют полученные данные "и внедрят переданные предложения по доработке технической части, а также связанные с повышением удобства работы, улучшения обитаемости и защищенности машины".

Самоходный миномёт 2С41 "Дрок" имеет современную систему управления огнём, которая существенно облегчает работу его расчёту. Все операции по подготовке к стрельбе производятся внутри боевого отделения машины. Многие из них являются автоматизированными. Сам автомобиль имеет хорошую противопульную и противоминную защиту.

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Интересно, что "Дрок" помимо основного казнозарядного миномёта, размещённого в башне, имеет дополнительный миномёт с сошками и опорной плитой. Калибр второго миномёта также составляет 82 миллиметра.

#новости #техника #армия #оружие #ростех #военные новости #миномет &quot;дрок&quot;
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