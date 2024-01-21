Британцы решили оснастить свой расхваленный танк дополнительной защитой

Основной боевой танк Challenger 3. Источник фото: army.mod.uk

Польский профильный ресурс Defence24 сообщил, что британско-германский консорциум RBSL (Rheinmetall BAE Systems Land) объявил о подписании контракта на производство и поставку новой модульной брони для танков Challenger 3.

реклама

Новая защита для британского танка была разработана Лабораторией оборонной науки и технологий (DSTL). Новая броня состоит из двух составных частей. Основная модульная композитная броня корпуса и башни получила обозначение название Farnham. Модули этой брони будут расположены в лобовой части корпуса и в передней части башни. Помимо этого защита корпуса "Челленджера" будет усилена дополнительными навесными броневыми модулями, получившими название Epsom.

Как сообщает Defence24, пока остаётся неясным, как изменится геометрия корпуса британского танка по сравнению с уже представленным демонстратором технологий. Последний является танком Challenger 2, получившим новую башню. Стоимость контракта в заявлении консорциума RBSL не раскрывается. Модернизация имеющихся танков британской армии до стандарта Challenger 3 будет осуществляться на заводе в Телфорде. Предприятие в Ньюкасле "тоже выиграет".

Упоминаются и возможные экспортные сделки по модернизации "Челленджеров". В настоящий момент, кроме армии Великобритании, танки этого типа имеются на вооружении армий Омана (38 единиц) и Украины (14 машин). Последняя получила британские танки в рамках военной "помощи". Здесь необходимо отметить, что эксперты польского ресурса почему-то не хотят признавать, что у ВСУ британских танков стало меньше. Один "Челленджер" точно сгорел на запорожском направлении в ходе провального контрнаступления украинской армии.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эксперты польского ресурса считают, что программа модернизации танков до стандарта Challenger 3, возможно, станет первым шагом по восстановлению британской бронетанковой промышленности, которая сильно пострадала после окончания холодной войны и отсутствия экспортных контрактов на Challenger 2. Довольно оптимистичная точка зрения. Ведь всё дело в том, чтобы восстановить производство танков в Великобритании, необходимы многомиллиардные инвестиции, длительное время и политическое решение Лондона. И весьма сомнительно, что британские власти примут такое решение в современных экономических реалиях.