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О плане Сталина по преобразованию природы

Товарищ Сталин когда-то решил повысить урожайность на территории бывшего СССР. Получилось
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Советский плакат, посвящённый воплощению государственного плана лесопосадок. Изображение: wikipedia.org

Когда-то территория Советского Союза занимал шестую часть всей обитаемой суши Земли. Разумеется, что различные регионы страны существенно различались по климатическим условиям. Одни районы были пригодны для проживания и хозяйственной деятельности, другие для этого не годились из-за местного климата.

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Иосиф Виссарионович Сталин, занимавший в ту пору пост руководителя государства, был настоящим генератором всевозможных идей. Многие из них, изначально казавшиеся на то время просто фантастическими, были реализованы. Взять ту же индустриализацию страны в предвоенные годы. А многим грандиозным планам Сталина так и не суждено было сбыться. Причина в смерти Вождя. Например, Сталин мечтал построить для страны мощный океанский Военно-морской флот, чтобы всевозможным недоброжелателям в виде США и Великобритании было не повадно. Но Сталин не построил океанский флот. Просто не успел.

Одним из многих проектов был "Сталинский план преобразования природы". Серьёзно? Вождь тогда замахнулся на то, что неподвластно человеку? Серьёзнее некуда. Не подвластно было обычному человеку, но не руководителю самой богатой и сильной страны в мире. Тем более Беломорканал построили, чего же и природу не изменить?

К тому же к этому были достаточно весомые предпосылки. Страна только закончила кровопролитную войну, закончила с огромными потерями как в людях, так и в средствах производства. Страна тяжело, но медленно и верно, восстанавливалась от разрухи. Итак, о том, как Сталин в СССР климат менял.

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Лето 1946 года выдалось засушливым и на редкость неурожайным. В принципе, засухи для России, а затем и для СССР были привычным явлением, становясь причиной неурожаев и дефицита продовольствия. Как следствие – голод. Но в первый послевоенный год голод – уже перебор. Страна и так потеряла миллионы человек населения, а остальные на протяжении четырёх лет терпели тяготы и лишения.

Но факт остаётся фактом. В результате засухи 1946 года в стране начался массовый голод. Согласно данным официальной статистики, около 1,7 миллиона граждан СССР голодали, а десятая часть от этого количества страдала от дистрофии, возникавшей из-за хронического недоедания. Принимать такое как данность Сталин не мог и решил раз и навсегда покончить с голодом в Союзе.

План по инициативе Сталина был принят Советом Министров СССР в октябре 1946 года, а в советских газетах информация о нём появилась спустя пол месяца. Именно в печати проект и назвали "Сталинским планом преобразования природы", хотя постановление Совмина называлось "О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР".

Схематическая карта осуществляемых по инициативе И. В. Сталина великих строек коммунизма, ирригационных систем и лесных полос. Изображение из открытых источников

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Реализация проекта предусматривалась с 1949 по 1965 годы включительно. Это был беспрецедентный проект не только в масштабах страны, но и в масштабах всего мира. Ни один государственный деятель никогда не ставил перед собой и населением своей страны столь амбициозную задачу.

По плану предусматривалось создание лесных защитных полос протяжённостью свыше 5300 километров. Площадь новых лесных насаждений должна была составить около 4 миллионов гектаров. Да, и мероприятия должны были проводится не по всей стране, а в её Европейской части – в лесных и лесостепных районах. То есть в районах, которые наиболее благоприятных для ведения сельского хозяйства.

В случае успешной реализации замысла предполагалось, что климат улучшится на площади около 120 миллионов квадратных километров. В результате должны были вырасти урожайность зерновых культур и овощей, надои молока и производства мяса. Излишки продовольствия можно было бы продавать другим странам.

Параллельно с созданием лесозащитных полос на европейской территории Союза было начато и создание мелиоративной системы. К 1953 году было создано 4 тысячи различных водохранилищ, вмещавших в себя 1200 кубических километров воды, а к 1955 году было высажено 2,3 миллиона гектаров леса. Суммарная протяжённость государственных полезащитных насаждений достигла 5000 километров. Было создано почти 600 лесозащитных станций. Не стоит забывать, что на посадке леса и строительстве водохранилищ трудились миллионы советских граждан. За свой труд они получали зарплату, затем тратили заработанное на необходимые товары народного потребления, что позволяло загрузить производства. Деньги работали в реальном секторе экономики страны.

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Что касается результатов реализации плана Сталина, то они проявились уже к 1951 году. Урожайность овощных культур повысилась на 70%, урожайность зерновых – на 30%, производство мяса возросло аж на 80%, молока – на 70% а производство яиц увеличилось почти в 2,5 раза! Но самое главное в том, что страна смогла победить голод. Исчезли продуктовые карточки, а прилавки магазинов наполнились товарами.

Впечатляющий результат в масштабах государства за столь короткий временной интервал. Однако благие начинания Сталина были на корню погублены Хрущёвым. Уже спустя месяц после кончины Вождя постановлением Совмина СССР мероприятия в рамках плана преобразования природы были свёрнуты. Были прекращены все работы по созданию новых лесных насаждений, а уже имеющиеся стали нещадно вырубаться на дрова. Разведение рыбы в созданных водоёмах было прекращено, сами водохранилища были заброшены. В конечном итоге были ликвидированы и все лесозащитные станции, которые создавались на протяжении шести лет.

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Недальновидная и бестолковая государственная политика Хрущёва вскоре принесла свои негативные результаты. Никита Сергеевич в своей продовольственной политике сделал ставку на кукурузу, что было огромной ошибкой. В результате уже в 1962 году стоимость продуктов питания в СССР увеличилась в среднем на 30%. А ещё год спустя Советский Союз был вынужден купить 12 миллионов тонн зерна за рубежом. Чтобы закупить это зерно, пришлось потратить почти все валютные резервы и значительную часть золотого запаса страны.

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Всё что нужно знать из этой стать в одном её предложении: "Однако благие начинания Сталина были на корню погублены хохлом Хрущёвым". Не благодарите, я сэкономил ваше время на чтение.
О плане Сталина по преобразованию природы
Red Red
10:24
>>>>т.к. до WinME винда ядро Дос использовала. Вот на этой фразе видна техническая безграмотность, тут дофига народа которые видели эволюцию винды не позорься....
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