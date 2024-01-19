Истребитель МиГ-29 ВВС Польши. Фото из открытых источников



После окончания Второй мировой войны Польша попала в орбиту геополитического влияния Советского Союза и с 1955 по 1991 годы являлась участницей Организации Варшавского договора (ОВД). В этот период почти вся боевая техника польской армии, в том числе и авиационная, имела советское происхождение. С распадом СССР смысл ОВД, на долгие годы закрепившей биполярность мира, пропал и организация была упразднена.

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Польша совершила политический разворот в сторону Запада и с 1999 года является членом НАТО. Вооружённые силы республики постепенно переводились под стандарты Североатлантического альянса. С того момента прошло достаточно много времени. В настоящее время Польша обладает самой многочисленной и боеспособной армией среди стран Восточной Европы (без учёта армии Украины), а руководство страны довольно громко и часто заявляет о своих геополитических амбициях.

В этом контексте очень интересно рассмотреть современное состояние Военно-воздушных сил Польши, ведь известно, что какой бы сильной не была современная армия, но без нормальной боевой авиации это и не армия.

Истребитель F-16C польских ВВС. Фото: ВВС США

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По данным международного рейтинга Global Firepower (GFP), подсчитывающим боевой потенциал армий стран мира, на начало 2024 года в польских силовых структурах насчитывалось 468 летательных аппарата различных типов и назначения (боеготовых ориентировочно 351 машина). Из них 245 машин – это вертолёты, из которых боевыми являются только 30 машин. Кстати, польская армия по своему боевому потенциалу занимает 21-ю строчку рейтинга.

Рейтинг рейтингом, но общее число летательных аппаратов ни о чём не говорит. Намного интереснее детали, сколько самолётов и вертолётов и какого типа. Впрочем, вертолёты особого назначения не имеют, поскольку в вооружённых силах Польши вертолётные подразделения входят в состав армейской авиации Сухопутных войск. В данном случае рассматриваются именно военно-воздушные силы.

Данные о количественном и типовом составе ВВС Польши опубликовало профильное издание Flight Global в своём ежегодном бюллетене. По данным издания, на начало 2024 года суммарная численность самолётов в Воздушных силах Польши составляет 209 единиц. Данная цифра сильно отличается от той, которую даёт рейтинг Global Firepower, разница составляет "всего" 36 самолётов.

Истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Польши. Фото: M. Mroz / Defence24

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Из общего количества боевыми или условно боевыми (учебно-боевые самолёты) являются 127 машин. Это 48 американских истребителей F-16 (36 одноместных F-16C и 12 двухместных F-16D), 2 учебно-боевых самолёта FA-50 производства Южной Кореи, 29 советских истребителей МиГ-29 (23 одноместных самолёта и 6 "спарок" МиГ-29УБ), 32 истребителя-бомбардировщика Су-22 советского производства и 16 учебно-боевых самолётов Aermacchi M-346 производства Италии.

Истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Польши. Источник фото: ru.wikipedia.org / Airwolfhound

Транспортная авиация насчитывает 44 самолёта, из которых лёгких транспортных Ан-28/М28 (доработанная лицензионная копия) – 23 единицы, средних транспортных С-130E/Н Hercules – 5 самолётов, лёгких транспортных самолётов CASA C-295 – 16 единиц.

Остальные самолёты являются учебными и предназначены для подготовки лётного состава. "Летающие парты" польских ВВС представлены следующими типами: Diamond DA42 (3 единицы), турбовинтовые PZL 130 Orlik (27 самолётов), реактивные учебно-тренировочные самолёты TS-11 Iskra (8 машин). Итого 38 "чистых" учебных самолётов.

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Имеются в на вооружении ВВС Польши и вертолёты. По данным всё того же издания Flight Global, в Воздушных силах Польши всего 43 боевых вертолёта, из которых Ми-2 – 17 машин, вертолётов линейки Ми-8/17 – 11 единиц, вертолётов W-3 Sokol (польская вариация Ми-2, увеличенная в размерах) –15 машин. Немного. По советским меркам это смешанный вертолётный полк.

Учебно-боевые самолёты (а по факту лёгкие истребители) FA-50GF на авиабазе Минск-Мазовецкий 28 декабря 2023 года. Фото: Miroslaw Mroz / Defence24

На самом деле, у экспертов Flight Global, несколько неверные или сознательно неточные данные. Во-первых, часть польских МиГ-29 была передана Украине. Точное количество неизвестно, но известно, что поляки передали не все самолёты данного типа. Самые "свежие" и модернизированные МиГ-29 остались в Польше и продолжают летать. Во-вторых, на вооружении польских ВВС не два южнокорейских учебно-боевых самолёта FA-50. Их уже набралось на полноценную эскадрилью, которая заступила на боевое дежурство. Согласно открытым данным, в распоряжении польских военныхe уже 12 таких самолётов.

Пожалуй, всё. Отдельно следует отметить контракт на поставку истребителей пятого поколения F-35А, заключенный между официальной Варшавой и Вашингтоном. В ближайшие годы Воздушные силы Польши получат 32 таких самолёта. С одной стороны, по факту получения новых летательных аппаратов сразу возрастёт боевой потенциал польских ВВС. С другой стороны, надо понимать, что новые американские "невидимки" предназначены для замены устаревших МиГ-29 и Су-22 советского производства. Соответственно, о каком-то серьёзном росте боевого могущества Польши говорить не приходится.

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Безусловно, перечислена не вся боевая авиация Польши, поскольку есть ещё армейская и морская авиация. Но это другая тема.