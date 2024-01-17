Фото из открытых источников

Жизнь современного человека уже сложно представить без такого блага цивилизации как унитаз. Унитазы есть везде: в санузлах квартир и коттеджей, офисов и заводов.

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Конечно, в глубинке можно ещё встретить места общего пользования не оборудованные унитазами. Обычно такие "заведения" стоят на отшибе земельного участка, выкрашены в яркий цвет, имеют в двери отверстие, предназначенное для наблюдения за округой и призванное обеспечить хоть какую-то вентиляцию.

Такие заведения типа "сортир" унитазами не оборудованы, они относятся у устаревшей модификации "очко". И чтобы ими пользоваться, надо иметь определённые навыки. Причина наличия таких отхожих мест кроется в банальном отсутствии водопровода. Как поётся в известной песне, без воды и ни туды и ни сюды. Даже унитаз без неё работать не будет. А там где есть водопровод уже в большинстве случаев присутствуют унитазы.

Для большинства современников унитаз является не только средством для исправления нужды, но и своеобразным местом для общения с мировым разумом, местом пофилософствовать о смысле бытия и даже местом, где, уединившись, можно посредством смартфона ознакомиться с событиями в мире. Или почитать. Ведь правда же?

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Изображение из открытых источников

К чему это всё? А к тому, что к унитазам давно все привыкли, но мало кто задумывался над вопросом, а кто изобрёл унитаз? Кто подарил человеку разумному (не во всех случаях) это благо цивилизации? Кто тот гениальнейший гений?

Эти вопросы наверняка загнали многих в тупик. Многие даже знают, кто изобрёл электрическую лампочку, двигатель внутреннего сгорания, радио и самолёт, но не многие знают, кто тот великий, кто придумал унитаз!

Согласно официальной версии, изобретение унитаза приписывают британскому лорду сэру Джону Харингтону. Именно он придумал для своей любимой королевы Екатерины I конструкцию для справления физиологических потребностей, оборудованную сливным бачком. Произошло это ещё в конце 16-го века. Но дальше королевской резиденции унитазы распространения не получили. Причина крылась в отсутствии водопроводов и систем канализации. Эволюция унитазов приостановилась более чем на полтора столетия!

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Но изобретательская мысль не дремала. В 1775 году шотландский часовщик и изобретатель (опять эти британцы) придумал гидравлический затвор. Это изобретение позволило блокировать распространение неприятных запахов. Кстати, данное устройство было запатентовано.

Спустя три года изобретатель Джозеф Брама (кстати, тоже британец) придумал чугунный унитаз, оснащённый откидной крышкой. Он же разработал поплавковую систему для сливного бачка.

В 1852 году, в период правления королевы Виктории, Джордж Дженнингс (тоже британец) сконструировал чашу с клапаном, открывавшимся лишь на время смыва под тяжестью воды. Кстати, он же открыл и первую мануфактуру по производству унитазов.

Но самым известным производителем унитазов и держателем нескольких патентов на них стал британский сантехник и предприниматель Томас Крэппер. Он изобрёл устройство для дозированного слива воды. Именно он предложил поднять сливной бачок повыше для усиления водяного напора, именно он приделал к рычагу слива цепочку. При Крэппере унитазы приобрели практически современный облик.

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Последний штрих в эволюции унитазов принадлежит Томасу Твайфорду. Кстати, этот господин тоже был британским подданным! Твайфорд был предпринимателем и производителем керамики. Он усовершенствовал конструкцию Крэппера.

Реклама Твайфорда, 1886 год. Изображение: commons.wikimedia.org

Это был настоящий шедевр сантехнической мысли – единая конструкция из самой чаши, гидрозатвора и сливного бачка. Всё это дело выполнялось не из металла, а из куда более гигиеничного фаянса (керамики). При этом чаша имела подъёмную деревянную седушку.

Именно Твайфорду современные люди должны быть благодарны за унитаз. Именно он стал отцом "белого друга" всех человеков. Изобретение Томаса Твайфорду получило золотую медаль на Лондонской международной выставке 1884 года, посвящённой здравоохранению. И название "унитаз" придумал тоже Томас Твайфорд. Его изделие было обозначено как "UNITAS", что в переводе с латыни значит "единство". Как этот замечательный британец оказался прав, правда?

С течением времени унитазы только совершенствовались, но в основе их изделие Твайфорда.

Выходит, что главными мастерами унитазных дел являются британцы? Получается что так. Хоть что-то полезное сделали для человечества, а то привыкли только гадить.