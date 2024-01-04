О том, как наказывали самогонщиков в СССР
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Что есть, то есть. На Руси всегда были любители выпить. Правда, кто-то знает меру, а кто-то, дорвавшись до "зелёного змия", не может полностью себя контролировать. Это всё к чему? Что на протяжении всей истории государства в нашей стране гнали водку.
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До революции монополия на производство и продажу алкоголя в России принадлежала исключительно государству. Достаточно грамотный ход, позволявший иметь значительные поступления в казну страны. Но это не значит, что в то время подпольное производство хмельных продуктов отсутствовало как явление. Население гнало самогон для собственного потребления. Нормальное явление для дореволюционных российских деревень. Находились и те, кто гнал самогон для того, чтобы заработать копеечку. Готовый продукт продавали как на месте (в деревне), так и отвозили в город для продажи. Занимались самогоноварением и горожане.
Необходимо отметить, что в начале Первой мировой войны был издан указ императора Николая II о запрете производства и продажи всех видов алкогольной продукции. На всей территории Российской империи! Вот когда у самогонщиков началась "золотая пора". Правда, надо было не попасться в лапы полиции.
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А были ли самогонщики в СССР и как их наказывали? Самогонщики были, они никуда не делись после Октябрьской революции. Большевики после своего прихода к власти продлили царский запрет на производство водки и торговлю ей. А спустя некоторое время декретом Ленина на территории РСФСР было вообще запрещено производство спирта, крепких напитков и спиртсодержащих веществ, которые не относились к напиткам.
Поскольку государство не производило водку, то эту нишу моментально заняли частники. Бутлегерство приобрело небывалый размах. Большевики активно боролись с подпольным производством алкоголя при помощи репрессивных мер. Кстати, уголовная ответственность была введена не только для самогонщиков, но и для тех, кто самогон покупал.
В конце концов руководство СССР осознало ошибку в своей алкогольной политике. В годы НЭПа была вновь введена государственная монополия на производство алкогольной продукции. Однако подпольные трактиры, чайные и прочие забегаловки, торговавшие подпольным первачом никуда не делись. Если была подпольная торговля самогоном, то было и его производство!
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После значительного роста преступности, вызванного чрезмерным потреблением крепких напитков, советское правительство задумалось о своей алкогольной политике и стало "завинчивать гайки". В 1929 году в стране была начата государственная антиалкогольная компания. Пить стало не модно, поскольку облик пьяницы никак не соответствовал советскому труженику. А тут ещё и коллективизация подоспела. Производство самогона в стране резко сократилось. Причиной стало то, что во время коллективизации все излишки зерна и картофеля, из которых гнали самогон, у крестьян просто изымались.
В годы Великой Отечественной войны сухой закон вводить не стали, но власти страны ввели ограничение на розничную торговлю спиртным. Советская промышленность производила спирт и водку для нужд фронта, а тыл обеспечивал себя сам. Производство самогона в тылу фактически получило легальный статус. Согласно законодательству того времени, самогонщик, производивший продукт для собственного потребления, не мог быть привлечён к ответственности. В этом случае изготовление самогона не являлась даже правонарушением.
Только недолго "музыка играла". Такая государственная политика привела к тому, что в стране опять начался новый виток алкоголизма. В связи с этим с 1948 года производство самогона снова стало квалифицироваться как уголовное преступление. Пойманный за руку самогонщик мог получить от двух до семи лет лагерей. И абсолютно не играло роли, что продукт производился "исключительно для себя".
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Очередной этап борьбы с самогонщиками начался в СССР уже в период правления Хрущёва. С 1958 года началось активное уголовное преследование производителей подпольного алкоголя. Но такая охота велась только на тех, кто производил алкоголь "в промышленных" масштабах. Тем, кто гнал "водку" для себя, в случае поимки грозили общественное порицание, исправительные работы на полгода или штраф в размере 100 рублей.
Однако этого оказалось мало. 8 мая 1961 года вышел Указ Президиума ВС РСФСР "Об усилении ответственности за самогоноварение и изготовление других спиртных напитков домашней выработки". Теперь самогонщик, производивший продукцию для собственного потребления, мог получить год лишения свободы или штраф в размере до 300 рублей. А дельцы, производившие самогон с целью реализации, могли претендовать на тюремный срок от одного года до трёх лет с конфискацией имущества либо без.
Примечательно, что ужесточение наказания коснулось не только самих самогонщиков, но и тех, кто этот самогон приобретал. Штраф за приобретение алкоголя составлял 50 советских рублей.
Наказывали и тех, кто способствовал производству нелегального алкоголя. Отдал соседу пустующий гараж, а он там поставил самогонный аппарат, – всё, соучастник. Подвёз самогонщика – стал соучастником. Продал самогонщику мешок сахара или картошки – снова стал соучастником в изготовлении нелегального спиртного. А соучастникам грозило уголовное наказание. Только непонятно, как продавец в овощном магазине мог определить, кто перед ним – самогонщик или добропорядочный гражданин, покупающий мешок картошки на крупное торжество?
В общем, самогонщикам во времена СССР было очень и очень непросто. О трудной жизни "производителей" самопальной алкогольной продукции наглядно рассказано в короткометражной комедии Леонида Гайдая "Самогонщики", вышедшей на экраны как раз в 1961 году.
Победить самогоноварение как массовое явление в Советском Союзе удалось лишь в брежневскую эпоху. Тогда было налажено массовое производство дешёвых крепких спиртных напитков (портвейн, вермут) и плодово-ягодных креплёных вин. Все эти напитки, всегда доступные в магазинах, стали пользоваться огромной популярностью у пьющих советских граждан. А гнать самогон на продажу стало невыгодно.
P.S. Праздники праздниками, но каждому необходимо помнить, что чрезмерное потребление вредит собственному здоровью. Тем более, что Минздрав России постоянно предупреждает),
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