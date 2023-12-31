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crazycat21
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
Military Watch: Украина боится старой советской ракеты из-за отчаянной ситуации с системами ПВО

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Ракетоносец Ту-22М3 с подвешенными ракетами Х-22. Фото: commons.wikimedia.org

Всевозможные западные эксперты и аналитики всегда внимательно следили за отечественным вооружением и тактикой, которую применяют Вооружённые силы России. Это внимание ещё более усилилось с момента начала Специальной операции. 

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Очередной материал, посвящённые российскому оружию и способам его применения был опубликован на страницах профильного электронного издания Military Watch. Издание с американской дислокацией. На этот раз заокеанские эксперты констатировали, что Украина боится старой советской ракеты на фоне всё более отчаянной ситуации с системами ПВО. Внимание аналитиков из лагеря заклятых недругов привлекла " беспрецедентная" серия массированных ракетных ударов, которые Вооружённые силы РФ нанесли по объектам на территории Украины 29 декабря. 

Как говорится в материале Military Watch, после серии ракетных ударов выступил спикер командования ВВС Украины, который в своём докладе из всех применённых средств поражения выделил крылатую ракету Х-22 ещё советской разработки. Со слов Игната, ПВО Украины физически не может перехватить эту ракету. С момента начала СВО Россия выпустила по объектам на территории Украины около 300 крылатых ракет Х-22 и Х-32. Последняя представляет современную модернизацию советского изделия. Как сказал Игнат, украинские средства противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной из этих ракет. Приводятся слова, которые произнёс представитель Повитряных сил Украины ещё в январе 2023 года.

Я подчеркиваю, что невозможно сбить ракеты Х-22 теми средствами, которые есть в нашем арсенале.

Главной причиной невозможности перехвата X-22 названа её высокая скорость.

Как сообщило издание Military Watch, ракеты X-22 широко использовались для нанесения ударов по объектам на территории Украины из-за огромных размеров советских арсеналов. России удалось сохранить эти изделия в хорошем состоянии. Кроме того, важное влияние оказал и возраст ракет. Сроки эксплуатации этих изделий истекают. Поэтому России пришлось бы от них избавляться независимо от ситуации на Украине.

Ракета X-22 была принята на вооружение ещё в 1962 году, и до сих пор она практически не имеет аналогов по мощности. Ракета была разработана как противокорабельная и может преодолевать эшелонированную систему ПВО авианосных ударных групп ВМС США. Такая возможность достигнута из-за нестандартной траектории полёта и очень высокой скорости полёта в 4,6 Маха. Данная скорость близка к гиперзвуковой.

Ракеты X-22 могли позволить советским бомбардировщикам Ту-22М нейтрализовать военные корабли противника с больших расстояний. Поэтому данные изделия производились в больших количествах. К тому же бомбардировочный парк СССР в то время исчислялся сотнями единиц.

Американские эксперты отмечают, что Россия по сравнению с периодом до 2022 года существенно нарастила выпуск крылатых и баллистических ракет. Но даже это количество не идёт ни в какое сравнение с масштабами производства в советское время. Часть советских запасов сохранилась и сегодня и представляет большую ценность.

Как говорится в публикации, проблема, создаваемая ракетными ударами с применением X-22, усугубляется из-за серьёзного истощения системы ПВО Украины. И западные поставки даже близко не могут это истощение компенсировать. Исключение составляют американские комплексы Patriot, охраняющие воздушное пространство Киева. По данным Military Watch, США передали Украине два таких комплекса. Один из них был серьёзно повреждён или выведен из строя в результате ракетного удара, нанесённого ВКС России в мае 2023 года. А так Украина не имеет средств ПВО дальнего радиуса действия, выпущенных после 1980-х годов.

Отмечено, что украинские власти неоднократно требовали крупных поставок ЗРК Patriot, а президент Зеленский ещё весной заявил, что Киеву необходимо два десятка таких систем, развёрнутых по всей стране. Но требуемое количество было эквивалентно всем комплексам Patriot, развёрнутых во всех странах НАТО. Поэтому требования украинских властей посчитали нереалистичными. Что касается США, то там обнаружили, что собственные возможности ПВО далеки от идеала даже без поставок Украине. Ситуация была усугублена развёртыванием средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, начатым в октябре.

Ракетоносец Ту-22М3 с парой крылатых ракет X-22 на внешней подвеске. Фото из открытых источников

Эксперты из США констатируют, что серьезная нехватка ПВО  на украинском театре военных действий привела к росту эффективности использования тактической авиации и ракетных ударов по украинским передовым позициям. Вблизи линии фронта средств ПВО не очень много, поскольку Киев отдаёт приоритет обороне крупных городов.

Необходимо отметить, что слова представителя Повитряных сил Игната о невозможности сбить крылатую ракету X-22 уже облетели ведущие мировые СМИ. Удивительно, что высокопоставленный военный признал существующее положение вещей. Раньше, согласно заявлениям представителей ВСУ, украинская ПВО "сбивала" почти все выпущенные ракеты. Соответственно, можно сделать вывод о том, что признание представителя ВВС Украины транслируется неслучайно. Киев снова требует системы ПВО.

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P.S. Аналитики Military Watch транслировали признание Игната, сделанное ещё в январе 2023 года. Но очередное такое признание он сделал после массированной ракетной атаки 29 декабря. Так и сказал, что для перехвата X-22 "нужны специальные средства". По мнению спикера ВВС ВСУ, перехватить российскую ракету может система Patriot.

#техника #армия #оружие #ракеты #пво #patriot #боевая авиация #ту-22м3 #х-22
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