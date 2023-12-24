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ППС-42/43 – один из лучших пистолетов-пулемётов Второй мировой войны

Оружие, разработанное Алексеем Ивановичем Судаевым по праву считается одним из лучших в своём классе
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Красноармеец с пистолетом-пулемётом Судаева. Изображение из открытых источников

До внедрения промежуточного патрона индивидуальное автоматическое стрелковое оружие в нашей стране традиционно называлось автоматом. Какой автомат периода Великой Отечественной войны является лучшим? Почему-то сразу на ум приходит ППШ-41 – пистолет-пулемёт Шпагина образца 1941 года. Это действительно легендарное оружие, которое в руках красноармейцев принесло нашей стране Победу в тяжелейшей войне всех времен и народов.

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ППШ-41 – оружие Победы. Данный пистолет-пулемёт присутствует везде: в мемуарах ветеранов войны, в документальной кинохронике, в архивах министерства обороны, в художественных фильмах, увековечен в фольклоре и застыл в камне и металле монументов... Традиционно данный пистолет-пулемёт считается лучшим пистолетом-пулемётом той эпохи. Так ли это на самом деле? Следует разобраться.

Красноармеец с ППШ. Фото из открытых источников

Ничего плохого о ППШ-41 сказать нельзя. Легендарное оружие, окутавшее себя ореолом славы. Так же ничего плохого нельзя сказать и о его создателе – Георгии Семеновиче Шпагине. Если бы не Шпагин со своим изделием, то еще неизвестно, как бы мог сложиться ход Великой Отечественной войны. Безусловно, советский народ в любом случае бы победил, но эта победа могла достаться ещё большей ценой. ППШ-41 для своего времени был весьма хорошим стрелковым оружием. Но в нашей стране было оружие ещё лучше. И появилось оно как раз в суровые военные годы.

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Каким должно быть оружие военных лет? Оно должно быть безотказным, массовым, дешёвым и простым в производстве. Именно всем этим критериям и отвечает пистолет-пулемёт Алексея Ивановича Судаева – ППС-42/43 (в данном случае речь идёт о модификациях 1942 и 1943 годов).

Почему ППС-42/43 считается одним из лучших пистолетов-пулемётов Второй мировой войны?

Прежде чем ответить на данный вопрос, следует перечислить самые массовые и, соответственно, самые известные пистолеты-пулеметы того времени.

  • Пистолет-пулемёт Томпсона (США). За годы войны произведено от 1,5 до 1,75 миллиона экземпляров разных модификаций.
  • Пистолет-пулемёт М3 (США). В военные годы произведено около 700 тысяч единиц данного оружия.
  • Пистолет-пулемёт MP38/40. В совокупности в гитлеровской Германии было выпущено порядка 1,1 миллиона экземпляров пистолетов-пулемётов в различных модификациях.
  • Пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ-41). За годы войны выпущено от 5 до 6 миллионов экземпляров данного автоматического оружия. Данные разнятся, поскольку до сих пор неизвестно, сколько единиц оружия выбраковывалось и возвращалось на заводы. Более того, до сих пор остаётся неизвестным, сколько всего предприятий занималось выпуском данного оружия в годы войны.
  • Пистолет-пулемёт Судаева (ППС-42/43). За годы Великой Отечественной войны было выпущено порядка 500 тысяч экземпляров оружия в двух модификациях.
  • Пистолет-пулемёт STEN (Великобритания). За все время было выпущено порядка 4 миллионов экземпляров в различных модификациях.

Пистолет-пулемёт STEN Mk.II. Источник фото: oruzhie.infoПистолет-пулемёт STEN Mk.II. Источник фото: oruzhie.info

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Как уже говорилось выше, оружие военных лет должно быть дешёвым и массовым. Поэтому ни один из американских пистолетов-пулемётов лучшим назвать нельзя. Например, себестоимость изготовления одного "Томпсона" в 1942 году составляла 70 долларов. По официальному курсу Центрального банка СССР на тот год это составляло 392 рубля.

Что касается пистолета-пулемёта М3, то его первоначальная стоимость в 1942 году составляла 20,41 доллара, что соответствовало 114 советским рублям.

Если говорить о немецком пистолете-пулемёте MP38/40, то его себестоимость составляла 57-60 немецких марок. Назвать данный пистолет-пулемёт дешёвым никак нельзя. Массовый, но не дешёвый.

Если говорить о советском пистолете-пулемёте ППШ-41, то изначальная его стоимость с завода-изготовителя составляла целых 500 рублей, затем 400 рублей (1942 год). Уже после 1942 года себестоимость оружия составила всего 148 рублей.  Данный пистолет-пулемет стал массовым и сравнительно недорогим.

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Себестоимость производства британского пистолета-пулемёта STEN первой модификации составляла всего 2,5 фунта. В пересчете на доллары США это ровнялось 5,2 доллара. А если пересчитать на рубли по курсу Госбанка СССР на 1942 год, то производство единицы данного оружия обходилось всего чуть более 29 советских рублей. Дешёвый и массовый пистолет-пулемёт.

Пистолет-пулемёт Судаева (ППС-42/43). Легкое и простое оружие, увидевшее свет в блокадном Ленинграде. Оружие практически полностью собранное из штампованных деталей, соединённых при помощи сварки и заклёпок. Из всех деталей тщательной обработке подвергался лишь затвор, да ещё стволы для этого пистолета-пулемёта изготавливались в Ижевске.

ППС-43 со сложенным прикладом. Источник фото: oruzhie.info

Для производства одной единицы этого оружия требовалось всего 6,2 килограмма металла, что было вдвое меньше, чем требовалось для изготовления одного ППШ-41. При этом масса одного ППС-42/43 с пустым магазином составляла 3,115 килограмма.

А еще для изготовления одного такого пистолета-пулемёта требовалось всего 2,7 человека-часа против 7,3 человеко-часов для ППШ-41.

Себестоимость ППШ-41 после 1942 снизилась до 148 советских рублей за единицу. Исходя из того, что для изготовления одного ППС-42/43 требовалось в два раза меньше металла, то по грубым прикидкам стоимость производства последнего составляла порядка 74 рублей. Но и это не окончательная стоимость, поскольку временные затраты на производство пистолета-пулемёта Судаева были минимальными. Рабочим ведь тоже надо было платить? Поэтому озвученную стоимость можно смело делить ещё на два. Итого 37 рублей!

Выходит, что ППС-42/43 был дороже чем британский STEN. При этом советское оружие не отличалось такой массовостью производства как английское. Соответственно, правомерно назвать лучшим пистолетом-пулемётом Второй мировой войны именно STEN?

С одной стороны, утверждение верное. С другой стороны, следует сравнить характеристики двух пистолетов-пулемётов. Они точно покажут, какое оружие лучшее.

Характеристики пистолетов-пулемётов ППС-42/43 и STENХарактеристики пистолетов-пулемётов ППС-42/43 и STEN

Итак, при схожих массогабаритных характеристиках, почти одинаковой емкости магазина советский пистолет-пулемёт имел большую скорострельность и большую прицельную дальность стрельбы. Данные характеристики очень важны при ведении боевых действий. Британский пистолет-пулемёт не отличался выдающимися характеристиками несмотря на дешевизну и массовость.

Кроме того, наши прадеды и деды дошли до Берлина и брали Рейхстаг с пистолетами-пулемётами Судаева в руках. Англичане этим похвастаться не могут.

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Исходя из приведённой информации вывод напрашивается сам собой. ППС-42/43 по праву может считаться лучшим пистолетом-пулемётом Второй мировой войны. Лучшего оружия данного типа на тот момент просто не изобрели.

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оружие война история ссср автоматы красная армия пистолеты-пулеметы ппс-42/43 ппш-41
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