Власти Японии разрешили экспорт вооружений. Но заявили, что не позволят, чтобы ракеты для ЗРК Patriot, произведённые на территории страны, оказались на Украине

ЗРК Patriot. Фото: Global Look Press / dpa / Bernd von Jutrczenka

Как сообщило агентство Bloomberg, Япония ослабила ограничения на экспорт вооружений 22 декабря и официально одобрила продажу Соединённым Штатам ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Правительство Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды официально разрешило экспорт произведённого по лицензии на территории страны готового военного оборудования "обратно в страну происхождения". Власти страны планируют продать зенитные ракеты PAC-2 и некоторое количество более совершенных PAC-3.

По данным Bloomberg, переход к экспорту летального вооружения сопровождается утверждением рекордного годового оборонного бюджета. Япония осуществляет самое масштабное наращивание военной мощи со времен окончания Второй мировой войны и стремится сотрудничать с Штатами и другими партнёрами для сдерживания угроз, исходящих от Китая и КНДР.

Как заявил Ицунори Онодера, бывший министр обороны Страны восходящего солнца, до сих пор именно США предоставляли Японии военные технологии. Для Японии продажа военного оборудования является важным шагом внутри альянса.

Ракеты-перехватчики для американских ЗРК Patriot производятся по лицензии компанией Mitsubishi Heavy Industries. Ракеты будут предоставлены из наличия Сил самообороны Японии. Но правительственные чиновники пока не решили, сколько ракет будет продано и какова будет их цена.

Сообщается, что Япония "не позволит" перебросить свои ракеты на Украину. Но продажа этих изделий позволит Штатам пополнить собственные запасы, потенциально позволяя им осуществлять дальнейшую поддержку Украины.

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В общем, ничего нового, всё ожидаемо и предсказуемо.