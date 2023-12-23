реклама
Как сообщило агентство Bloomberg, Япония ослабила ограничения на экспорт вооружений 22 декабря и официально одобрила продажу Соединённым Штатам ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
реклама
Правительство Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды официально разрешило экспорт произведённого по лицензии на территории страны готового военного оборудования "обратно в страну происхождения". Власти страны планируют продать зенитные ракеты PAC-2 и некоторое количество более совершенных PAC-3.
По данным Bloomberg, переход к экспорту летального вооружения сопровождается утверждением рекордного годового оборонного бюджета. Япония осуществляет самое масштабное наращивание военной мощи со времен окончания Второй мировой войны и стремится сотрудничать с Штатами и другими партнёрами для сдерживания угроз, исходящих от Китая и КНДР.
Как заявил Ицунори Онодера, бывший министр обороны Страны восходящего солнца, до сих пор именно США предоставляли Японии военные технологии. Для Японии продажа военного оборудования является важным шагом внутри альянса.
Ракеты-перехватчики для американских ЗРК Patriot производятся по лицензии компанией Mitsubishi Heavy Industries. Ракеты будут предоставлены из наличия Сил самообороны Японии. Но правительственные чиновники пока не решили, сколько ракет будет продано и какова будет их цена.
Сообщается, что Япония "не позволит" перебросить свои ракеты на Украину. Но продажа этих изделий позволит Штатам пополнить собственные запасы, потенциально позволяя им осуществлять дальнейшую поддержку Украины.
В общем, ничего нового, всё ожидаемо и предсказуемо.