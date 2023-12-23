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crazycat21
Bloomberg: Япония продаст США ракеты для ЗРК Patriot после смягчения правил экспорта вооружений
Власти Японии разрешили экспорт вооружений. Но заявили, что не позволят, чтобы ракеты для ЗРК Patriot, произведённые на территории страны, оказались на Украине

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ЗРК Patriot. Фото: Global Look Press / dpa / Bernd von Jutrczenka

Как сообщило агентство Bloomberg, Япония ослабила ограничения на экспорт вооружений 22 декабря и официально одобрила продажу Соединённым Штатам ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Правительство Японии под руководством премьер-министра  Фумио Кисиды официально разрешило экспорт произведённого по лицензии на территории страны готового военного оборудования "обратно в страну происхождения". Власти страны планируют продать зенитные ракеты PAC-2 и некоторое количество более совершенных PAC-3.

По данным Bloomberg, переход к экспорту летального вооружения сопровождается утверждением рекордного годового оборонного бюджета. Япония осуществляет самое масштабное наращивание военной мощи со времен окончания Второй мировой войны и стремится сотрудничать с Штатами и другими партнёрами для сдерживания угроз, исходящих от Китая и КНДР.

Как заявил Ицунори Онодера, бывший министр обороны Страны восходящего солнца, до сих пор именно США предоставляли Японии военные технологии. Для Японии продажа военного оборудования является важным шагом внутри альянса.

Ракеты-перехватчики для американских ЗРК Patriot производятся по лицензии компанией Mitsubishi Heavy Industries. Ракеты будут предоставлены из наличия Сил самообороны Японии. Но правительственные чиновники пока не решили, сколько ракет будет продано и какова будет их цена.

Сообщается, что Япония "не позволит" перебросить свои ракеты на Украину. Но продажа этих изделий позволит Штатам пополнить собственные запасы, потенциально позволяя им осуществлять дальнейшую поддержку Украины.

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В общем, ничего нового, всё ожидаемо и предсказуемо.

#новости #сша #оружие #япония #ракеты #военный #зрк patriot #pac-3 #pac-2
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