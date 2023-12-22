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B-29 Superfortress – первый в мире стратегический бомбардировщик

В годы Второй мировой войны Штатам удалось создать первый в мире "стратег" B-29. Чуть позже СССР скопировал эту машину
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1.jpgB-29 Superfortress 45-й бомбардировочной эскадрильи 40-й бомбардировочной авиагруппы, 1944 год. Фото: commons.wikimedia.org

Как средство поражения противника авиация стала активно применяться ещё в годы Перовой мировой войны. Но тогда роль авиации была ещё недооценена, да и сами боевые самолёты того времени по своим характеристикам оставляли желать лучшего.

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Но уже Вторая мировая война стала периодом рассвета бомбардировочной авиации, в том числе и стратегической (дальней) бомбардировочной авиации. Примечательно, что дальние бомбардировщики были у союзников, они имелись в ВВС РККА, зато в гитлеровских люфтваффе дальних бомбардировщиков не было. Гитлер рассчитывал на блицкриг, поэтому дальним бомбардировщикам не уделялось должного внимания. А потом стало не до них.

B-29 468-й бомбардировочной авиагруппы атакуют Рангун (Бирма), 1945 год. Фото: commons.wikimedia.org

Особенно много тяжёлых бомбардировщиков было у союзников, прежде всего у американцев. Армады бомбардировщиков союзников во время налётов в буквальном смысле стёрли в пыль немецкие промышленные предприятия. Вместе со многими городами...

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Сейчас ни один военный конфликт не обходится без авиации. Кроме того, стратегическая авиация – это фактор сдерживания, инструмент недопущения нового глобального конфликта. На сегодняшний день только три страны в мире имеют на вооружении стратегические бомбардировщики. Это США, Россия и Китай. Самый внушительный парк "стратегов" в наличии у Штатов. Конечно, не такой внушительный как раньше, всего лишь остатки былого величия, но инструмент довольно грозный, с которым необходимо считаться. А как у американцев появилась дальняя авиация?

Бомбардировщик B-29 Superfortress в дальнем полёте. Фото: commons.wikimedia.org

После окончания Первой мировой войны появилась доктрина о самостоятельном использовании авиации в бою, без участия или при ограниченном применении других видов Вооружённых сил. Вообще её создателем считается итальянский генерал Джулио Дуэ. Именно он выдвинул идею массированных бомбардировок городов противника с целью его деморализации и принуждения к капитуляции. Затем эту доктрину развили Хью Тренчард (маршал Королевских ВВС Великобритании), Ульям Митчелл (генерал, основатель ВВС США) и Александр Прокофьев-Северский (эмигрант из России, лётчик, авиаконструктор и теоретик боевого применения стратегической авиации).

Новая доктрина стала основой плана англо-американского военного потенциала для проведения воздушного "наступления" на Германию. В то время особо подчёркивалось, что это самый дешёвый и в определённый период единственный способ бороться с гитлеровским Третьим Рейхом. В данном случае термин "дешёвый" носит весьма условный характер. И США, и Великобритания понесли огромные затраты в ходе массированных бомбардировок Германии. Причем британцы потратили больше из-за того, что вступили в войну раньше.

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Несмотря на грандиозные затраты, результат бомбардировок не соответствовал первоначальному замыслу. Полный крах экономического потенциала Германии произошёл только после захвата территории этой страны войсками союзников.

В 1935 году свой первый полёт совершил, пожалуй, самый известный бомбардировщик Второй мировой войны – Boeing B-17 Flying Fortress ("Летающая крепость"). Первые самолёты данного типа стали поступать на вооружение ВВС США в 1936 году. Это были самые современные на тот момент в мире четырёхмоторные бомбардировщики с мощным оборонительным вооружением. Последующие версии базовой машины характеризовались постоянными улучшениями и установкой более мощных двигателей.

В июне 1941 года ВВС США получили первую партию новых бомбардировщиков B-24A Liberator. Это были очень хорошие бомбардировщики для своего времени. Так же как B-17 самолёты B-24 неоднократно модернизировались за время войны.

B-29 в полёте. Фото: commons.wikimedia.org

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Однако не эти две машины являются родоначальниками американской стратегической авиации как таковой. Конечно, в современном понимании. Дело в том, что ещё в августе 1940 американские конструкторы получили заказ на проектирование нового бомбардировщика. И уже в сентябре 1942 года прототип новой машины совершил свой первый полёт. А в декабре 1943 года тяжёлые бомбардировщики B-29 Superfortress стали поступать в строевые части. Боевое крещение "Суперкрепостей" состоялось летом 1944 года, когда самолёты этого типа разбомбили железнодорожную станцию Бангкока.

B-29 стал настоящей революцией в мировой бомбардировочной авиации. В нём впервые были применены дистанционно управляемые турели с оборонительным вооружением, герметичные кабины членов экипажа и новые мощные двигатели (по 2200 л.с. каждый).

А ещё эти самолёты "отличились" тем, что именно с B-29 были произведены атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, повлёкшие гибель сотен тысяч людей.

После окончания Второй мировой войны началось новое глобальное противостояние – Холодная война. В то время межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) существовали только в виде проектов. Поэтому единственным средством доставки атомных боеголовок оставались стратегические бомбардировщики B-29. Кстати, атомное оружие того времени было достаточно тяжёлым. Например, авиационная бомба Mk17 имела массу 19 тонн.

Бомбардировщики постоянно дежурили в воздухе и могли менять цели в ходе патрулирования. Конечно, в американских штабах осознавали, что в случае начала "горячего" противостояния будут огромные потери B-29. Но альтернативы в то время не было.

B-29 стал первым по-настоящему стратегическим бомбардировщиком ВВС США. Впрочем, и первым в мире. Но и его дальности полёта не хватало для поражения всех намеченных целей на территории СССР.

Чтобы решить проблему малого радиуса действия бомбардировщиков B-29, американцы стали использовать аэродромы в различных уголках земного шара: в Великобритании, на Аляске и Азорских островах, на острове Окинава в Японии, на Филиппинах и Гуаме, а также в Марокко и Ливии. 

Стратегические бомбардировщики B-29 Superfortress стояли на вооружении ВВС США до 1960 года включительно.

Советский стратегический бомбардировщик Ту-4. Источник фото: oruzhie.info

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У Советского Союза был собственная копия американского "бомбовоза". В годы войны в Приморье совершили аварийную посадку четыре B-29 из тех, что совершали налёты на японские объекты. Три из этих самолётов были восстановлены и перегнаны в Москву. По личному распоряжению Сталина для достижения стратегического паритета с США было приказано методом обратного инжиниринга создать точную копию американской машины. На разборку B-29, изучение их конструкции и создание собственного советского бомбардировщика ушло два года. В мае 1947 года отечественный "стратег", получивший обозначение Ту-4, поднялся в воздух. 

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Теги

армия оружие самолеты боевая авиация стратегические бомбардировщики b-29 superfortress ту-4
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