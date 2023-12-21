Бомбардировщик F-111D из состава 27-го тактического авиационного полка на авиабазе Неллис, декабрь 1979 года. Фото: commons.wikimedia.org

Американский тактический бомбардировщик F-111 разработки компании General Dynamics совершил свой первый полёт в 1964 году, а уже в 1967 году самолёт был принят на вооружение ВВС США. Бомбардировщик стал первым в мире серийным боевым самолётом, оснащённым крылом изменяемой стреловидности, двухконтурными турбореактивными двигателями с форсажными камерами, а так же аппаратурой, позволяющей совершать низковысотный полёт в режиме огибания рельефа местности.

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Самолёт серийно выпускался в период с 1967 по 1982 годы. За это время было выпущено 563 самолёта в различных модификациях. Примечательно, что первые 160 построенных машин F-111А являлись стратегическими бомбардировщиками. Позднее военные сообразили, что машина по своим характеристикам явно не дотягивает до "стратега". F-111 стоял на вооружении ВВС США до 1998 года, а австралийские ВВС окончательно отказались от него лишь в 2010 году.

Истребители-бомбардировщики F-111C австралийских ВВС на пути к авиабазе Неллис, штат Невада, 14 февраля 2006 года. Фото: commons.wikimedia.org

В американских ВВС бомбардировщик получил негласное прозвище Aardvark (трубкозуб или земляная свинья). Это неофициальное название было "узаконено" лишь в 1998 году, когда самолёт выводили из эксплуатации военно-воздушных сил США. В свою очередь, австралийские лётчики называли его ещё проще – "свинья".

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Согласно открытым данным, из всех 563 построенных самолётов этого типа за годы эксплуатации в авариях и катастрофах, а так же в ходе боевых действий было потеряно не менее 123 машин. Цифра весьма впечатляющая – почти 22% выпущенных экземпляров. В связи с этим возникает вполне резонный вопрос, провал авиастроения США или небесный воин?

F-111F 495-й тактической истребительной эскадрильи выводят из стоянки, чтобы начать учения Open Gate-89 ("Открытые ворота"), авиабаза Морон, Испания, 1989 год. Фото: commons.wikimedia.org

Чтобы ответить на данный вопрос, для начало необходимо отметить, что самолёт был действительно сложный в обслуживании и пилотировании. А всё по той причине, что бомбардировщик во многом являлся первопроходцем в мировой авиации. Достаточно вспомнить всю ту же изменяемую стреловидность крыла.

Довольно интересный материал, посвящённый F-111, как-то вышел на страницах американского аналитического издания 19FortyFive. Автором публикации является Кристиан Орр – бывший офицер ВВС США.

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Бомбардировщик из состава 494-й эскадрильи 48-го тактического авиаполка производит сброс бомб Mark 82 на полигоне Барденас-Реалес, ноябрь 1986 года. Фото: commons.wikimedia.org

В 1961 году этот стал частью экспериментальной программы тактического истребителя Министерства обороны США, возглавляемого на тот момент Робертом Макнамарой. Цель программы – удовлетворить потребности ВВС в бомбардировщике дальнего радиуса действия и самолёте непосредственной поддержки войск. В то же время программа предусматривала закрытие потребностей авиации ВМС в дальнем барражирующем перехватчике. Тот случай, когда сразу хотели получить универсальный боевой самолёт.

В результате американский флот сразу отверг F-111, а ВВС приняли самолёт, но весьма и весьма неохотно. В чём причина? Министр обороны Макнамара имел крайне отрицательную репутацию среди боевых лётчиков, воевавших во Вьетнаме. Поэтому неудивительно, что новейшая система вооружения, связанная с именем министра, была встречена, мягко говоря, с прохладцей.

Полёт пары бомбардировщиков из состава 494-й тактической эскадрильи ВВС США, 1986 год. Фото: commons.wikimedia.org

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Самолёт был запущен в серийное производство. По данным Федерации американских учёных, несмотря на большое количество технических проблем, выявленных в процессе эксплуатации, F-111 оказался одним из самых эффективных всепогодных самолётов-перехватчиков в мире. Боевые самолёты F-111 оказались самыми безопасными среди всех самолётов серии Century (от F-100 до F-110). В ходе происшествий было потеряно "всего" 77 самолётов данного типа, зато все выпущенные машины налетали миллионы часов.

Интересная логика. Неужели даже 77 потерянных самолётов из 563 – это мало?

В общем, среди американских экипажей, которым довелось пилотировать бомбардировщик, мнения разделились на крайне противоположные. Одни лётчики его люто ненавидели В частности, лётчик-испытатель Джордж Маррет назвал F-111 худшим самолётом, на котором ему когда-либо довелось летать. Но другие лётчики не соглашались с такой точкой зрения из-за того, что бомбардировщик неплохо себя зарекомендовал в боевых операциях.

Среди лётчиков, которые позитивно отзывались об этом самолёте, был Ричард Крэндалл. Он отмечал, что когда F-111 дебютировал во Вьетнамской войне, его радар был лучшим в мире среди боевых самолётов того времени. Крэнадалл так же отметил успешное участие бомбардировщика в операциях "Полузащитник" и "Полузащитник II". Во время последней было совершено 154 боевых вылета на предельно малых высотах. Солдаты Северного Вьетнама прозвали самолёт "Шепчущей смертью". Действительно, бомбовая нагрузка F-111 была сопоставима с нагрузкой сразу четырёх истребителей-бомбардировщиков F-4 Phantom II. В ходе боевых действий во Вьетнаме экипажи F-111 совершили более 4000 боевых вылетов. Боевые потери составили всего шесть самолётов данного типа.

Самым известным фактом боевого применения бомбардировщиков F-111 стала операция "Каньон Эльдорадо", проведённая 15 апреля 1986 года. Тогда 18 самолётов 48-го тактического авиаполка (15 бомбардировщиков F-111F и 3 самолёта РЭБ EF-111A) вместе с 25 боевыми самолётами ВМС США бомбили столицу Ливии Триполи.

Самолёт РЭБ EF-111A Raven (на переднем плане) и бомбардировщик F-111F. Фото: commons.wikimedia.org

В тот день самолёты F-111, поднявшись в воздух с авиабазы Лейкенхит на территории Великобритании, пролетели 5200 километров до Ливии и нанесли удар. Полёт в одну сторону занял 6 ч 30 мин. и проходил с трёмя дозаправками. Две производились над Атлантикой, одна – непосредственно перед воздушной границей Ливии. После последовал переход группы самолётов на малую высоту с последующим прорывом ПВО Ливии. После нанесения бомбоштурмового удара F-111 c дозаправками вернулись в Великобританию.

В результате акции были уничтожены 45 военнослужащих и официальных лиц Каддафи, 3-5 транспортных самолётов Ил-76, 14 истребителей МиГ-23, 2 вертолёта и 5 радиолокационных станций. Собственные потери ударной группы составили один самолёт. Бомбардировщик F-111F, которым управляли капитаны Фернандо Л. Рибас-Доминиччи и Пол Ф. Лоренс, был сбит огнём ливийской ЗСУ "Шилка".

В данном случае автор немного лукавит. Согласно открытым данным, под "раздачу" ливийских средств ПВО попали два бомбардировщика. Второй F-111F был подбит и был вынужден произвести вынужденную посадку на американской военно-морской базе Рота в Испании.

Но наибольших успехов бомбардировщики F-111 достигли во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Пусть они и не были так разрекламированы, как успехи достигнутые в ходе налёта на Триполи. Так получилось, что во время войны Персидском заливе F-111 уничтожили больше танков, чем специализированные противотанковые штурмовики A-10 Thunderbolt II. В ходе боевых действий "Трубкозубы" использовали свои совершенные блоки наведения в сочетании с бомбами с лазерным целеуказанием. В результате они записали на свой счёт более 1500 иракских бронированных машин. В то же время "Тандерблотов" результат гораздо скромнее – всего 900 боевых бронированных машин.

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В общем, если исходить из материала американского аналитика, F-111 был очень хорошим тактическим бомбардировщиком. Конечно, если не рассматривать небоевые потери из-за отказа техники. Но во всех перечисленных выше случаях "Трубкозуб" использовался против заведомо более слабого противника, имеющего несовершенную систему ПВО. Весьма показателен в этом плане налёт на Триполи. Даже тогда ливийцы умудрились сбить бомбардировщик. И даже не ракетой! Что бы было, если американским "бомберам" противостояли обученные войска с современными средствами ПВО? Вопрос очень интересный.