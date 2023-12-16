В последнее время только и говорят о новинках вооружения или военной техники. Какой образец превосходит продукцию потенциальных противников по своим тактико-техническим характеристикам, какой образец сколько стоит... Причем говорят и по другую сторону океана.

Между тем не оружие выигрывает войны и конфликты, а те люди, которые управляют этим оружием. Человек – важнейший элемент любой армии, а у человека, как известно, есть определенные потребности: бытовые, физиологические... Природа, и от неё никуда не деться.

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Сейчас достаточно много разговоров об авианосцах. Нужны они или не нужны, уязвимы или неуязвимы, сколько обходится содержание таких кораблей. Только никто до последнего времени не задавался вопросом, сколько стоит починить туалет на авианосце?

Атомный авианосец "Джордж Буш" (CVN-77) в Атлантическом океане, 2016 год. Фото: commons.wikimedia.orgТакой вопрос задали наши заклятые геополитические противники и сами дали на него ответ. Именно под таким заголовком когда-то вышла публикация в западном аналитическом издании 19FortyFive. Автором материала является Брент М. Иствуд – доктор философии и бывший офицер пехоты США.

Неизвестно, как у них там за океаном называется отхожее место на корабле (уборная), но в российском флоте оно всегда называлось термином "гальюн". Хотя нельзя исключать, что "ошибка" закралась именно из-за того, что автор – бывший пехотный офицер.

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В материале так же говорится о том, что природа зовёт везде – даже на борту авианосца. Реакция на зов природы в американских ВМС получила сленговое обозначение "вызов головы", потому что уборная на кораблях американского флота называется "головой".

Авианосец "Джордж Буш" ВМС США в Атлантическом океане, 2011 год. Фото: commons.wikimedia.orgАвтор материала утверждает, что "починка" унитаза, засорившегося на авианосце обходится в 400 тысяч долларов США. Морякам приходиться устранять засоры при помощи дорогостоящего процесса – кислотной промывки канализационной системы.

Данная проблема впервые была обнаружена (и задокументирована) в 2020 году на атомных авианосцах "Джордж Буш" (CVN-77) типа "Нимиц" и более новом "Джеральд Р. Форд". В то же время в командовании ВМС США заверяют, что проблем нет. Ремонт туалетов этих типов авианосцев является очень дорогим и сложным, и такая ситуация сильно тревожит надзорные органы.

Автор материала отмечает, что такая "туалетная" проблема является не первой в Вооружённых силах США. Ещё в 1986 году в Пентагоне разразился скандал, связанный с тем, что военные платили по 640 долларов за каждое сиденье для унитаза самолёта. Эти затраты стали символом нецелевого расходования средств, выделенных на военные нужды. Проблемы с канализацией на авианосцах возникли гораздо позже, и стоили они гораздо дороже.

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В 2022 году, спустя 36 лет после того как правительство Америки было ограблено на сиденьях для унитазов, Счётная палата США (GAO) вмешалась для расследования "вонючего" положения дел с авианосцами. В ходе расследования помимо проблем с канализацией было выявлено ещё 149 технических проблем на авианосцах. В совокупности устранение этих проблем обошлось государственному бюджету США в 130 миллиардов долларов. Но именно умопомрачительные расходы на кислотные промывки канализации привлекли внимание аналитиков.

Сотрудники надзорного органа не могут определить сколько таких промывок потребуется в будущем. Команда каждого авианосца насчитывает более 4000 человек, и все регулярно ходят в туалет. Так же в GAO не знают, как рассчитать общую стоимость промывок кислотой. В заявлении организации говорится о том, что ВМС США самим предстоит определиться, сколько раз и для каких кораблей придётся проводить данную процедуру.

Авианосец – плавучий город и имеет 432 туалета. На том же "Джеральде Форде" они являются "гендерно нейтральными", поэтому не имеют писсуаров. Соответственно, возрастает количество туалетов для обслуживания.

В ВМС США продолжают заявлять, что проблема устранена и 94% всех туалетов, указанных в отчёте, работают нормально. В сервисной службе считают, что военные моряки с авианосцев сливали в отхожие места "несанкционированный" материал, что стало причиной засорения.

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Вот такие туалетные проблемы у американских моряков.