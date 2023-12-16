Наша страна умеет строить не только самые лучшие танки и самолёты. Именно в наше стране были разработаны первые "умные" часы

Иллюстративное фото из открытых источниковСреди некоторых соотечественников принято считать, что советская промышленность во многом проигрывала западной. Возможно, в этом есть определенная доля истины. Дело в том, что в номенклатуре продукции, выпускавшихся промышленностью СССР, всё же наблюдался определенный перекос в сторону товаров военного назначения. В данном случае речь идёт не о лёгкой промышленности, а машиностроении, приборостроении и радиоэлектронике.

А может всё же проблема была в том, что советский потребитель, отгороженный от загнивающего капиталистического запада железным занавесом, был менее требовательным к своим хотелкам?

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Среди определённого круга наших соотечественников приятно считать, что советская радиоэлектронная промышленность была полным "отстоем". Такой же была и её продукция. В корне неверное утверждение. Если бы советские конструкторские бюро и предприятия выдавали низкосортные изделия, то СССР бы не бы первой в мире страной, отправившей человека в космос. Советские ракеты бы не били практически точно "в яблочко" (с минимальным круговым отклонением), а в 1971 году в состав ВМФ СССР не вошла бы первая АПЛ проекта 705 "Лира". Между прочим, экипаж этой самой передовой (на тот момент) в мире подводной лодки состоял всего из 32 офицеров и мичманов. Это к вопросу об уровне автоматизации.

Есть и другой достаточно наглядный пример. Сейчас кого-то трудно удивить всякими "умными" часами. В то же время первые такие часы от известной "яблочной" фирмы, когда-то основанной Стивом Джобсом, были выпущены в продажу только в 2015 году.

А теперь внимание! Первые "умные" часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР. "Всего" за три десятилетия до появления сверхпопулярного иностранного изделия. И это было ноу-хау советских инженеров.

Понятно, что первоначально разработка велась в интересах военных, но и о гражданских потребителях тоже постарались не забыть. Разработка получила название "Хомо телекомус". Уже по названию становится понятно, что разрабатываемое изделие должно было обеспечивать какие-то телекоммуникационные возможности. В формате часов! И это при том, что в то время в советской радиоэлектронике ещё в широком ходу были лампы.

Проект часов будущего "Хомо телекомус", 1985 год. Изображение: © Собрание Московского музея дизайнаГражданская версия советских "умных" часов разрабатывалась сразу для четырёх возрастных групп населения. Для малышей предусматривались часы "телекомус-няня", а для школьников и студентов – "телекомус-учитель". В повседневной работе советского гражданина должны были выручать часы "телекомус-секретарь", а помогать пожилым людям с ограниченными возможностями – "телекомус-помощник".

Круто? И это разработка, которая велась в СССР. Отечественные проектировщики в своих идеях намного опередили время. Они ещё тогда говорили, что в будущем наручные "умные" часы (смарт-часы) станут универсальным средством коммуникации и хранения информации. Кроме того они будут контролировать состояние здоровья человека и выполнять ещё целый ряд полезных функций.

В представлении советских изобретателей часы "Хомо телекомус" должны были подключаться к Всемирной информационной сети. Для справки, прообраз современного интернета появился ещё в конце 1969 года. Летит человек из Москвы в Будапешт и хочет узнать, какая там погода и точное местное время. Не проблема, подключился к сети и посмотрел.

Но и это ещё не всё. По замыслам изобретателей, в будущем люди должны были отказаться от бумажного документооборота в повседневных делах! Все документы предполагалось загружать в часы "телекомус". Водительские документы? Вот, пожалуйста, для электронного контроля...

К сожалению, проект по каким-то причинам так и не был воплощён в жизнь, хотя доступные технологии существовали уже в то время. Все лавры "победителей" в разработке смарт-часов достались заклятым недругам из-за океана. Хотя какие могли быть причины? В 1985 году к власти в стране пришёл Горбачёв и Советский Союз уже начало сильно "штормить". Какие умные часы? Гораздо важнее было в угоду новым "друзьям" из-за океана отправить под нож новейшие советские ракеты. Но это другая история.