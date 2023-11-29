Американские вертолёты прикрывают продвижение войск Южного Вьетнама, 1965 год. Фото: AP / TASSВойна во Вьетнаме стала величайшей военной катастрофой за всю историю Соединённых Штатов Америки. В этой войне Штаты принимали непосредственное участие с 1965 по 1972 годы включительно. В ходе этой военной кампании власти США практически полностью потеряли поддержку населения и СМИ страны, а американская армия была втянута в настоящую войну на истощение. За все годы войны американская армия потеряла около 60000 человек убитыми.

Официальный Вашингтон первоначально предполагал, что война во Вьетнаме будет похожа на войну на Корейском полуострове. Ошибка в оценке происходящего заключалась в том, что в Корее велась традиционная война, а во Вьетнаме доминировали партизанские боевые действия.

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Американскому правительству всё же удалось заключить "почётный мир" и вывести свои войска из региона. Однако коммунистические войска Северного Вьетнама и южновьетнамские коммунистические партизанские отряды быстро захватили контроль над территорией Южного Вьетнама. Пришлось вмешиваться Штатам.

Американские солдаты во Вьетнаме. Фото из открытых источниковПервоначально американцам всё же удалось остановить продвижение войск северовьетнамских войск и осуществлять бомбардировки промышленных предприятий Северного Вьетнама. Только эффекты были не те, что ожидались. Просто Северный Вьетнам сразу же получил необходимую помощь от СССР и Китая.

Несмотря на то, что американская авиация в буквальном смысле стёрла в пыль северовьетнамские военные базы, склады вооружения и военной техники, решимость солдат Северного Вьетнама и партизан не снизилась.

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Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США во время войны во Вьетнаме. Фото из открытых источниковА тем временем общественная поддержка боевых действий среди населения Америки существенно ослабла. Точнее совсем рухнула. Переизбранный на очередной срок президент Никсон оказался в 1972 году в очень сложном положении. Ведь он обещал электорату прекратить войну на условиях "почётного мира". А тут ещё Северный Вьетнам отказался от проведения дальнейших мирных переговоров. Дело в том, что Южный Вьетнам выдвинул по определению неприемлемые требования. Хотя до этого стороны достигли договорённостей об условиях и чуть ли не о конкретной дате заключения перемирия.

Для того чтобы Северный Вьетнам стал сговорчивее и вернулся к переговорному процессу, Вашингтон решил нанести массированные бомбовые удары по Ханою и Хайфону.

Операция получила название Linebacker II ("Полузащитник II" , другое название – "рождественские бомбардировки"). Проведение операции санкционировали лично президент США Никсон и его советник по национальной безопасности Киссинджер. Проходила она с 18 по 29 декабря 1972 года. За 12 суток операции 200 стратегических бомбардировщиков B-52 совершили 730 самолётовылетов и сбросили на объекты Северного Вьетнама свыше 20 тысяч тонн авиационных бомб. Бомбардировки проводились ночью.

B-52D Stratofortress покидает базу ВВС Андерсен на Гуаме для бомбардировки Северного Вьетнама. Фото: ВВС СШАТолько сами американцы тоже понесли потери. Причём достаточно чувствительные. Из общего числа бомбардировщиков, принимавших участие в операции, ВВС США потеряли 15 самолётов. И шесть стратегических бомбардировщиков B-52 американцы потеряли за одну ночь. Произошло это 20 декабря. Это был настоящий "чёрный день" для ВВС США.

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Американцы думали, что их действия будут безнаказанными как раньше. Просчитались. По сравнению с предыдущими годами система ПВО Северного Вьетнама была существенно усиленно. Боевое дежурство теперь несли зенитно-ракетные комплексы С-75 "Двина" советского производства (по классификации НАТО – SA-2). Эти системы могли доставать цели на высоте до 30 километров и на дальности до 42 километров. А скорость зенитной ракеты такого комплекса превышала 3 Маха. Ни один самолёт того времени не мог уйти от такой ракеты.

В первую ночь налётов американцы устроили в Северном Вьетнаме настоящий ад. И это несмотря на активное противодействие ПВО. Вьетнамцы выпустили 200 зенитных ракет. Три бомбардировщика B-52 было сбито, ещё два вернулись на базы с повреждениями.

На вторую ночь американцам повезло больше. Из 93 бомбардировщиков, принимавших участие в налётах, лишь только два получили лёгкие повреждения. Потерь удалось избежать.

Зато на третью ночь ад американцам устроили уже вьетнамцы. За предыдущие два налёта они основательно изучили тактику экипажей американских бомбардировщиков и сумели подготовиться. Расчётам ПВО Северного Вьетнама удалось "приземлить" не менее шести бомбардировщиков B-52.

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Согласно официальным данным, за всю операцию Linebacker II американцы потеряли 15 бомбардировщиков и 33 человека личного состава. Потери Северного Вьетнама были несоизмеримо больше. Однако столь большое количество потерянных стратегических "бомбовозов" стало настоящим холодным душем для командования США.

Налёты осуществлялись с авиационных баз на острове Гуам и в Таиланде.

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Согласно официальным данным США, за всю войну во Вьетнаме они суммарно потеряли 31 бомбардировщик B-52, из которых 14 самолётов были небоевыми потерями). В то же время, согласно данным СССР, только в ходе операции Linebacker II американцы лишились 34 своих больших "бомбовозов".